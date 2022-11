Vai šobrīd ir labs brīdis ieguldīt?

Ja tiek krāta nauda, tad sapratīgākais, ko ar to darīt, lai inflācija ilgtermiņā neapēstu iekrājumus, ir to ieguldīt, taču, kad ir labākais brīdis, lai to darītu? Finanšu eksperts Toms Kreicbergs atskatās pagātnē, lai rastu atbildi uz jautājumu - ieguldīt, vai pagaidīt?

"Mēs visi zinām, ja krāj naudu, tad tā ir jāiegulda. Saprātīgākais ilgtermiņa ieguldījums ir tieši akciju tirgū. Un tomēr – šobrīd pasaulē valda augsta inflācija, vēl nav beigusies pandēmija un Ukrainā norisinās briesmīgs karš, kas apdraud globālo ekonomiku," saka Kreicbergs.

Visi šie faktori šogad ir ievērojami samazinājuši akciju vērtību. Sevišķi sāpīgs kritiens ir bijis tieši tehnoloģiju sektoram. Attiecīgi rodas jautājums, kad tad būtu labākais brīdis ieguldīt?

Eksperts atgādina vienu investoriem svarīgu lietu: "Diemžēl mums nav kristāla bumbas, kas pateiktu priekšā, kas notiks ar akciju cenām nākamo 3 - 12 mēnešu laikā." Proti, nākotni paredzēt nevar, tāpēc noteikt, kad ir labākais brīdis, skatoties uz nākotni nevar, to var tikai atskatoties pagātnē un secinot, ka šis bija labs brīdis, bet tas brīdis jau pagājis.

Tāpēc Kreicbergs katram investoram uzdod jautājumu: "Kad pēdējo reizi biji 100% pārliecināts, ka šobrīd ir labs brīdis ieguldīšanai?" Viņš pat atzīst, ka viņam šādas "svētas" pārliecības nav bijis un ka tas ir tikai dabiski, jo, kā jau minēts nākotni paredzēt nevar. "Ideāls brīdi ieguldīšanai nekad nepienāks," saka eksperts.

Tādēļ kā risinājumu Kreicbergs piedāvā ilgtermiņā ieguldīšanas stratēģiju, kur katru mēnesi investors atliek noteiktu summu investīcijām. Eksperts saka, ka 23 gadu laikā šīs investors katru gadu nopelnītu 7-8%.

