Vairākus MAS 'PNB Banka' grupas uzņēmumu nekustamos īpašumus pārdod cenu aptaujās

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka" maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš, SIA "Lanata", SIA "Madora", SIA "Magnum Estate", SIA "Top Estate", SIA "Ostas 1" un SIA "Days" sadarbībā ar SIA "Latio" cenu aptaujas veidā pārdod "PNB" Bankas grupas uzņēmumiem piederošus nekustamos īpašumus, informē uzņēmumu pārstāvji.

Kopumā cenu aptaujā tiek piedāvāti astoņi īpašumi.

Cenu aptaujā tiek pārdots SIA "Lanata" piederošais nekustamais īpašums "Senčos", Garkalnē, Ādažu novadā, kur ietilpst zemes gabals 13,02 ha platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 100 600 eiro.

Tāpat tiek piedāvāts SIA "Madora" piederošais nekustamais īpašums "Driādes" Nīcas novadā, kas ir zemes gabals 3,16 ha platībā. Nekustamā īpašuma un cenu aptaujas sākumcena ir 55 900 eir

Cenu aptaujā tiek pārdotas SIA "Magnum Estate" piederošās nekustamā īpašuma Olgas ielā 18, Jūrmalā, domājamās daļas. Viss nekustamais īpašums Olgas ielā 18, Jūrmalā, sastāv no zemes gabala 2143 m2 platībā. Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 47 700 eiro.

Cenu aptaujā pārdod arī SIA "Top Estate" piederošu nekustamo īpašumu Rīgā, Brīvības ielā 194. Uz tā atrodas zemes gabals 567 m2 platībā uz kura atrodas divas administratīvās ēkas. Nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 414,8 tūkstoši eiro.

Kā viens cenu aptaujas objekts tiek pārdoti SIA "Ostas 1" piederošie nekustamie īpašumi Rīgā, Ostas ielā 1. Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 15451 m2 platībā un ēkām uz tā.

Šī nekustamā īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 403 tūkstoši eiro.

Tāpat tiek piedāvāti trīs SIA "Days" piederoši nekustamie īpašumi Alises ceļš 11, Alises ceļš 13 un Alises ceļš 15, Spuņciemā. Katra īpašuma novērtējums un cenu aptaujas sākumcena ir 15 100 eiro.

Kā liecina LETA apkopotā informācija, maksātnespējīgās "PNB bankas" administrators šogad februārī atguvis aktīvus 4,41 miljona eiro apmērā, kas ir 7,5 reizes vairāk nekā mēnesi iepriekš, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicētais pārskats.

Tostarp no vērtspapīriem 2021.gada februārī atgūts 3,681 miljons eiro, no izsniegtajiem kredītiem atgūts 701 000 eiro, no kustamās un citu mantu pārdošanas - 2000 eiro, bet no pārējiem aktīviem atgūti 26 000 eiro.

Tādējādi šogad pirmajos divos mēnešos "PNB bankas" administrators atguvis kopumā 4,994 miljonus eiro, bet kopš 2019.gada 12.septembra, kad "PNB banka" tika atzīta par maksātnespējīgu, bankas administrators ir atguvis kopumā 125,886 miljonus eiro, tostarp 2019.gadā bankas aktīvi tika atgūti 25,484 miljonu eiro apmērā, bet 2020.gadā - 95,408 miljonu eiro apmērā.

Vienlaikus "PNB bankas" maksātnespējas procesa izdevumi februārī bija 782 000 eiro apmērā, tostarp nepieciešamie izdevumi kredītiestādes mantas uzturēšanai un nepieciešamo darba telpu uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā bija 374 000 eiro, noziedzīgi iegūtu līdzekļu atmaksa vai trešajām personām pienākošos līdzekļu izmaksa veidoja 122 000 eiro, administratora un administratora palīga atlīdzība - 91 000 eiro, naudas un finanšu instrumentu glabāšanas izdevumi - 24 000 eiro, uzraudzības un regulatīvie izdevumi - 24 000 eiro, bet citi maksātnespējas procesa izdevumi, tostarp nodokļi - 147 000 eiro.