Valdība virza FKTK vadītāja kandidāti Purgaili apstiprināšanai Saeimā

Otrdien valdība bez diskusijām un vienprātīgi pieņēma lēmumu ieteikt Saeimai Santas Purgailes kandidatūru iecelšanai Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes priekšsēdētāja amatā.

Pirms nedēļas valdība atlika Purgailes kandidatūras virzīšanu uz Saeimu, jo vairāku partiju ministri cēla iebildumus gan par kandidatūras neatbilstību, gan par laika trūkumu viņu iztaujāt klātienē Saeimas frakcijās.

Nedēļas laikā Purgaile tikās ar vairākām frakcijām, un pirmdien valdību veidojošās partijas sadarbības sanāksmē vienojās tomēr viņas kandidatūru virzīt apstiprināšanai Saeimā, bet solīja vēl iztaujāt Saeimā.

To valdības sēdē apstiprināja arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP), atgādinot savas partijas bažas par Purgailes kandidatūras atbilstību amatam. Pūce sacīja, ka AP frakcija vēlēsies atkārtoti uzklausīt kandidāti un viņas virzīšanu uz Saeimu atbalsta, jo uzticas valdības vadītājam Krišjānim Kariņam (JV), kurš ir atbildīgs par "Moneyval" procesu, kas ir valdības darba prioritāte.

Pati amata kandidāte Purgaile valdības sēdē pateicās ministriem par atbalstu un pauda gatavību tikties ar deputātiem un frakcijām Saeimā.

"Delfi" jau ziņoja, ka Purgailes kandidatūra tika izvēlēta Valsts kancelejas rīkotā atklātā konkursā. Konkursa pirmajā kārtā pieteicās 25, otrajā krātā palika 16, bet trešajā konkursa kārtā tika vērtēti četri pretendenti.

Purgaile šajā konkursā bijusi pārliecinoši labākā pretendente, uzsvēra konkursa komisijas vadītājs, Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis, kurš arī neredzot nekādus iespējamos interešu konflikta riskus, kas saistīti ar viņas iepriekšējo darbavietu banku sektorā, kurš nu Purgailei būs jāuzrauga.

"Mans fokuss būs izveidot nopietnu, talantīgu, profesionālu komandu, kas spēj ne tikai sodīt, bet veidot uz sadarbību vērstu vidi," žurnālistiem uzsvēra Purgaile.

Gala lēmums par iecelšanu amatā jāpieņem Saeimai. Atklāta konkursa rīkošanu uz minēto amatu paredzēja jauna kārtība, kādā tiek izvēlēts FKTK vadītājs. Jauno pieeju valdība apstiprināja šā gada 9. jūlijā, pieņemot Ministru kabineta noteikumus. Atklāta konkursa rīkošana tika uzticēta Valsts kancelejai, ņemot vērā tās ilggadējo pieredzi centralizētas augstākā līmeņa vadītāju atlases nodrošināšanā.

Konkursa uzvarētāja Purgaile jau no 2012. gada ir strādājusi AS "Citadele banka", kur sākotnēji ieņēmusi Biznesa attīstības direktora amatu, bet vēlāk – no 2017. gada – bijusi korporatīvo klientu apkalpošanas direktore.

Šo septiņu gadu laikā Purgaile bijusi arī AS "Citadele banka" valdes locekle. Kopš 2017. gada potenciālā FKTK padomes priekšsēdētāja ir arī Latvijas Finanšu asociācijas Kreditēšanas komitejas līdzpriekšsēdētāja.

Iepriekš Purgailes darbavieta bija AS "SEB banka", kur viņa no 2009. līdz 2012. gadam vadīja privātbaņķieru biznesu Latvijā un Baltijā, savukārt vēl pirms tam vadīja Mazo un vidējo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldi.

Purgaile ir ieguvusi maģistra grādu starptautiskajā ekonomikā un uzņēmējdarbībā. Apgūta arī vadības prasmju programma Vallenbergas institūtā Zviedrijā. Purgaile teicami pārvalda angļu un krievu valodu.

Pati Purgaile savu motivāciju ieņemt FKTK padomes priekšsēdētāja amatu komentē šādi: "Kā šīs valsts patriote uzskatu, ka mans pamatuzdevums ir ar savu darbu sekmēt konsekventu, sabalansētu un augšupejošu valsts ekonomikas uzplaukumu, ilgtspējīgi domājošas sabiedrības veidošanos un veselīgu, drošu un paļāvīgu vidi gan ikkatram valsts iedzīvotājam, gan ikvienam godprātīgam uzņēmējam, investoram un organizācijai. Ar savu teju 25 gadus uzkrāto pieredzi finanšu nozarē es vēlos dot savu ieguldījumu Latvijas finanšu un kapitāla tirgus attīstībā, kā arī atgūt Latvijas finanšu sektora labo reputāciju starptautiskā mērogā."

Ziņots, ka Saeima 8. jūlijā atbalstīja priekšlikumu FKTK vadībā uz laiku iecelt FKTK Uzraudzības departamenta Monetāro finanšu iestāžu darbības analīzes daļas vadītāju Kristīni Černaju-Mežmali.

FKTK priekšsēdētājs Pēters Putniņš un viņa vietniece Gunta Razāne 4. jūlijā iesniedza atlūgumus.

Putniņam un Razānei, atstājot amatu, pienākas Saeimas nesen likumā noteiktā kompensācija 80% apmērā no gada mēnešalgas.

Černajas-Mežmales kandidatūru uz FKTK pagaidu vadītāja amatu rosināja virzīt finanšu ministrs, un to akceptēja arī Latvijas Bankas padome.