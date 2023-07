Valdības piedāvājums strauji pacēlis vērtību poļu TEC akcijām

Poļu komunālo pakalpojumu sniedzēju akciju vērtība pirmdien biržā strauji uzlēca, kad valsts, veicinot pāreju uz zaļu enerģiju, piedāvāja nopirkt ogļu darbinātos TEC, ziņo "Bloomberg".

Kopējā piedāvātā summa ir 4,6 miljardi dolāru.

"PGE", kas ir kotēts Varšavas biržā, akciju vērtība pirmdien pieauga par 16,7% līdz pusdienlaikam. Tas ir visvairāk gandrīz 12 mēnešos, savukārt "Tauron Polska Energia" akciju vērtība pieauga par 28% līdz gada augstākajam līmenim. "Enea", kas ir trešais lielākais uzņēmums nozarē, vērtība pieauga pat par 32%.

"Bloomberg" raksta, ka šie ir ilgi gaidītie piedāvājumi, kas ir daļa no poļu plāna pārnest savus oglekļa emisiju radītājus uz valsts pārvaldītu aģentūru. Atsakoties no akmeņogļu aktīviem, uzņēmumi kļūs pievilcīgāki investoriem, jo varēs straujāk attīstīt atjaunīgo enerģiju.

"Polijas uzņēmumiem šie darījumi būs jauna iespēja," komentējis Andžejs Lis, fondu pārvaldnieks no "Rockbridge TFI". "Ārvalstu investori izvairījās no uzņēmumiem to oglekļa pēdas dēļ."

Polija 70% savas enerģijas ražo no oglēm, kas piesārņo vidi un neatbilst Eiropas Komisijas zaļā kursa nākotnes vadlīnijām.

Tomēr pat pēc pirmdienas kāpuma, Polijas uzņēmumu vērtība ir par 40% zemāka nekā tā bija pirms valdošā partija "Likums un kārtība" nāca pie varas 2015. gadā. Tolaik populistu valdība teica, ka vēlas palikt pie akmeņoglēm un neveicinās investīcijas atjaunojamā enerģijā.

Akmeņogļu TEC pārpirkšana vēl nav noslēgts darījums, jo process prasa, lai parlaments pieņemtu jaunu likumu un varētu būt nepieciešams Eiropas Komisijas apstiprinājums.

"Šis ir vēl viens pagrieziena punkts akmeņogļu aktīvu izstrādes sāgā," piezīmē investoriem rakstījis "mBank" analītiķis Kamils Klisčs, norādot, ka tomēr nav garanta darījuma noslēgšanai pirms parlamenta vēlēšanām rudenī.