Valsts kasē ieskaita no 'Parex' bosiem attiesātos 4 miljonus eiro

Ar Augstākās tiesas spriedumu no bijušajiem AS "Parex banka" akcionāriem Valērija Kargina un Viktora Krasovicka solidāri piedzīts parāds 4,5 miljonu eiro par labu AS "Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor" (Possessor) meitas uzņēmumam SIA "REAP" (REAP), portālu "Delfi" informēja "Possessor" sabiedrisko attiecību vadītājs Guntis Kārkliņš .

Šī ir viena no šobrīd aktuālajām tiesvedībām starp valsti un bijušās "Parex bankas" saimniekiem. "Reverta" un "Possessor" (bijušajai Privatizācijas aģentūrai) šo gadu laikā ir notikuši vairāk nekā 17 tiesvedības procesi ar bijušajiem akcionāriem un ar viņiem saistītajām personām.

Starp šiem procesiem ir gan prasības, ko ir cēlušas "Reverta" un "Possessor", gan prasības, ko bijušie akcionāri un ar viņiem saistītās personas ir iesniegušas, lai kavētu "Revertai" un "Possessor" atgūt tām pienākošās summas vai pat vispār nepieļautu parādu piedziņu.

Šobrīd aktuālas ir trīs tiesvedības, norādīja Kārkliņš.

Par konkrēto tiesvedību runājot, viņš skaidroja, ka AS "Reverta" cēla prasību pret Karginu un Krasovicki kā bijušajiem pārvaldes institūciju vadītājiem par "Parex banka" nodarīto zaudējumu 85 465 375,84 eiro solidāru piedziņu. Būdami vienlaikus "Parex banka" akcionāri un pārvaldes institūciju vadītāji, Kargins un Krasovickis personiskās interesēs slēdza tirgus noteikumiem neatbilstošus darījumus.

Ar Augstākās tiesas Tiesu palātas 2016. gada 13. oktobra spriedumu nospriests piedzīt solidāri no Kargina un Krasovicka AS "Reverta" (pēc prasījuma tiesību pārņemšanas – SIA "REAP") labā zaudējumus 4 515 342 eiro. Izskatot kasācijas sūdzības, Augstākās tiesas Senāts ar 2019. gada 24. aprīļa nolēmumu spriedumu daļā, ar kuru apmierināta prasība par 4 515 342 eiro piedziņu, atstāja negrozītu, bet daļā, ar kuru prasība noraidīta, atcēla un lietu nodeva jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesai.

Tiesas sprieduma piespiedu izpildes procesā REAP solidāri no parādniekiem ir atguvusi un atbilstoši noslēgtajam cesijas līgumam Valsts kasei pārskaitījusi naudas līdzekļus 4 miljonu eiro apmērā.

Kā ziņots, pēc bijušo "Parex bankas" īpašnieku Valērija Kargina un Viktora Krasovicka piedāvājuma saņemšanas Ekonomikas ministrija un tai piederošais "Possessor" izvērtē iespēju pārtraukt ar abiem desmit gadus ilgušās tiesvedības, vēstīja LTV raidījums "de facto".

Valsts prasību summa pret bijušajiem baņķieriem sasniedz 230 miljonus eiro. Tiesas apmierinājušas prasības aptuveni astoņu miljonu eiro apmērā un 4,5 miljoni eiro jau ir piedzīti. Par pārējo naudu strīdi vēl turpinās.

Raidījums aprēķinājis, ka pašlaik bilance tiesvedībās ar Karginu un Krasovicki valstij ir pozitīva. No kopējā prasības apjoma - 230 miljoniem eiro - izdevies piedzīt niecīgu daļu, bet tā vienalga esot desmitkārt lielāka nekā samaksāts juristiem ar advokātu Agri Bitānu priekšgalā. Valsts izdevumi šajās tiesvedībās patlaban sasnieguši aptuveni 400 000 eiro.

Tomēr, kā norāda "de facto", var noprast, ka uz Kargina un Krasovicka vārda reģistrētie īpašumi, ko potenciālās uzvaras gadījumā no abiem piedzīt, drīz būs beigušies. Četri viņiem piederoši nekustamie īpašumi esot vienu līdz pusotru miljonu eiro vērti, uzskata advokāts Uģis Grūbe. Vēl kontā esot iesaldēti 10 miljoni eiro "Parex bankas" naudas, kura nonāks vai nu pie valsts vai abiem eksbaņķieriem atkarībā no procesu iznākuma.

Vēlā 2008.gada 10.novembra vakarā toreizējais finanšu ministrs Atis Slakteris (TP), "Hipotēku bankas" toreizējais prezidents Inesis Feiferis un Kargins parakstīja līgumu, kas paredz "Parex bankas" akciju kontrolpaketes jeb 51% pārņemšanu "Hipotēku bankas" īpašumā. Par šīm akcijām to līdzšinējiem īpašniekiem Karginam un Krasovickim katram tika samaksāts viens lats. Vēlāk valsts pārņēma arī pārējās bankas akcijas.

Kopējais valsts atbalsta bijušajai "Parex bankai" sasniedza 1,7 miljardu eiro, no kā ir atgūta mazāk nekā puse.