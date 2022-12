Veicot pensiju 3. līmeņa iemaksas līdz decembra beigām, nākamgad varēs atgūt piektdaļu summas

Ik gadu klientiem ir iespēja saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu 20% apmērā par pensiju 3. līmenī un dzīvības apdrošināšanā ar līdzekļu uzkrāšanu veiktajām iemaksām, atgādina "Luminor" eksperti.

Saskaņā ar VID apkopoto informāciju 2022. gadā par pērn veiktajām iemaksām nodokļa atgriešanu pieprasījuši 190 tūkstoši iedzīvotāju par 107,7 miljoniem eiro jeb 66% no visām veiktajām iemaksām.

Arī no maksājumiem, kas būs veikti līdz šā gada 31. decembrim, iedzīvotāji no nākamā gada marta varēs atgūt piekto daļu no samaksātās summas. Maksimālais apmērs iemaksām privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā, ko var iekļaut gada ienākumu deklarācijā, ir 10% no apliekamajiem ienākumiem, bet ne vairāk kā 4000 eiro. Šī gada vienpadsmit mēnešos Luminor pensiju 3. līmeņa plānos klienti iemaksājuši jau 6,6 miljonus eiro.

"Iemaksas pensijai ir ļoti laba investīcija nākotnē, jo valsts izmaksātā vecuma pensija Latvijā veido tikai nedaudz vairāk nekā pusi no pirmspensijas ienākumiem. Tā kā demogrāfiskā situācija nav iepriecinoša un iedzīvotāju darbspējas vecumā, kas nodrošinās valsts budžeta līdzekļus pensiju izmaksai, kļūs arvien mazāk, katram pašam ir jāparūpējas par to, cik finansiāli nodrošināti būsim vecumdienās. Diemžēl bankas aptauja liecina, ka joprojām 70% iedzīvotāju ieguldījumus finansiāli nodrošinātām vecumdienām 3. pensiju līmenī neveic vispār, un iedzīvotāji līdz 30 gadiem ļoti maz domā par pensijas vecumu un uzkrājumu veidošanu, tomēr pamazām dalībnieku skaits palielinās," atzīst Luminor bankas pensiju daļas vadītājs Atis Krūmiņš.

Iemaksu apmērs svārstīgs

Pērn privātpersonu iemaksas pensiju trešajā līmenī, kā arī maksājumi par uzkrājošo dzīvības apdrošināšanu sasniedz 164,5 miljonus eiro, un tas ir par 18% vairāk nekā 2020. gadā, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) apkopotā statistika.

Fizisko personu iemaksas privātajos pensiju fondos bija 91,1 miljons eiro, bet par dzīvības apdrošināšanu – 73,4 miljoni eiro.

"Lai gan 2020. gadā iemaksu apmērs bija nedaudz samazinājies, salīdzinot ar gadu iepriekš, 2021. gadā tas pārliecinoši audzis. Tas nozīmē, ka, neskatoties uz ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas bija saistīti ar Covid-19 pandēmiju, iedzīvotāji turpināja atlikt naudu un rūpēties par nākotnes ieņēmumiem un finansiālo nodrošinājumu. Tā kā šis gads nāca ar jauniem ekonomiskajiem satricinājumiem, ļoti augstu inflāciju un svārstībā finanšu tirgos, pieļauju, ka tas atkal atstās negatīvu iespaidu uz iemaksām privātajos pensiju fondos, tomēr jāatceras, ka šīs iemaksas ir investīcija finansiālai drošībai vecumdienās," stāsta Krūmiņš.