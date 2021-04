Veiks AS '4finance' reorganizāciju, pievienojot vairākus uzņēmumus

AS "4finance" paziņojis par reorganizāciju apvienošanas ceļā, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

AS "4finance" kā iegūstošajam uzņēmumam reorganizācijas ceļā tiks pievienoti SIA "4finance IT", SIA "4finance Media", SIA "Ondo" un SIA "Vivus". Iepriekšminēto uzņēmumu manta, tiesības un saistības tiks nodotas AS "4finance", un visi pievienojamie uzņēmumi beigs pastāvēt bez likvidācijas procesa.

Lursoft izziņas informācija rāda, ka arī 2011.gada augustā reģistrēta AS "4finance" reorganizācija. Pirms desmit gadiem AS "4finance" reorganizācijas ceļā tika pievienoti SIA "Vivus.lv", SIA "SMScredit.lv", SIA "SMScredit Group" un SIA "Vivus Group".

AS "4finance" patiesie labuma guvēji ir Vera Boiko un Edgars Dupats.

2019.gadā AS "4finance" apgrozīja 9,03 miljonus eiro un pēc nodokļu nomaksas nopelnīja 55,32 miljonus eiro.