Vēl viena banka uz laiku atceļ komisijas maksas aizdevumiem

Lai atvieglotu finansiālo slogu, uzņemoties jaunas kredītsaistības, "Luminor" banka no šī gada 1. jūnija līdz gada beigām piemēros īpašus atvieglojumus privātpersonu un mazo, vidējo uzņēmumu finansēšanā Latvijā un atcels komisijas maksas vairākiem aizdevumu veidiem.

Privātpersonām banka atcels komisijas maksu kredītam mājokļu iegādei vai celtniecībai un patēriņa kredītam mājokļa labiekārtošanai, remontdarbiem vai energoefektivitātes uzlabošanai, kā arī videi draudzīga auto iegādei.

Savukārt maziem un vidējiem uzņēmumiem būs atceltas komisijas maksas jauniem investīciju kredītiem, lauksaimnieku kredītu noformēšanai, kā arī kredītiem un kredītlīnijām apgrozāmiem līdzekļiem līdz 500 tūkstošiem eiro ieskaitot.

Gan privātpersonām, gan uzņēmumiem komisijas maksas tiks atceltas uz laiku līdz šā gada beigām.

"Inflācijas pieaugums un no tā izrietošais dzīves dārdzības paaugstinājums, kā arī Euribor likmju kāpums ietekmē gan iedzīvotāju, gan uzņēmēju vēlmi un iespējas aizņemties, tāpēc, domājot par saviem klientiem un ekonomikas veicināšanu, esam atcēluši virkni vienreizējo komisijas maksu privātpersonām un uzņēmumiem noteiktiem aizdevumu veidiem. Pēc mūsu veikto aptauju* datiem Euribor likmes kāpums 17% Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu attur no turpmāk plānotiem ieguldījumiem un biznesa attīstības. Savukārt 13% iedzīvotāju norāda, ka šobrīd no mājokļa iegādes viņus attur ne tikai Euribor likmes kāpums, bet arī neziņa, kas saistīta ar inflāciju un turpmāko cenu kāpumu. Tāpēc ceram, ka šādi atvieglojumi vismaz daļai iedzīvotāju ļaus īstenot sapni par jaunu mājokli, bet uzņēmējiem turpināt izaugsmi," saka "Luminor" privātpersonu kreditēšanas vadītājs Baltijā Kaspars Lukačovs.

Līdz gada beigām tiek atcelta līdzšinējā 1% maksa par aizdevuma noformēšanu hipotekārajam kredītiem un maziem un vidējiem uzņēmumiem jauniem investīciju kredītiem, lauksaimnieku kredītiem, kā arī kredītiem un kredītlīnijām apgrozāmiem līdzekļiem, tāpat 1,5% maksa par patēriņa kredīta noformēšanu, tostarp automašīnas iegādei. Piemēram, ja tiek iegādāts mājoklis par 100 tūkstošiem eiro, tad vairs netiks ieturēts 1% jeb 1000 eiro komisijas maksas.