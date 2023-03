Valsts ieņēmumu dienestā (VID) trešdienas rītā iesniegto gada ienākumu deklarāciju skaits pārsniedzis 100 000, pavēstīja dienestā.

VID pārstāvji informēja, ka trešdien pirmajās 30 minūtēs tika iesniegti teju 9000 deklarāciju, pirmajā stundā Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) iesniegto gada ienākumu deklarāciju skaits sasniedza 15 992, plkst.7 bija iesniegtas 80 205 deklarācijas, bet plkst.8 - 99 572 deklarācijas.

"Šobrīd iesniegto deklarāciju skaits pārsniedzis jau 100 000," atzīmēja VID pārstāvji, norādot, ka deklarāciju iesniegšana EDS rit raiti, tikai pašās pirmajās stundās lielās iedzīvotāju intereses dēļ sistēma brīžiem darbojās lēnāk, nekā ierasts.

Vienlaikus VID ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme trešdien intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja, ka trešdien pirmajās stundās ir iesniegti gandrīz 10% no visām plānotajām gada ienākumu deklarācijām.

"Apmēram 10% no visām iesniedzamajām deklarācijām jau ir iesniegtas," teica Jaunzeme, piebilstot, ka šobrīd ir iesniegts vairāk gada ienākumu deklarāciju nekā pagājušā gada attiecīgajā brīdī.

Viņa arī atzīmēja, ka EDS darbojas visu laiku, taču brīdī, kad tai ir pieslēdzies ļoti liels skaits lietotāju, sistēma neļauj pievienoties jauniem lietotājiem. "Iedomāsimies telpu, kurā jau ir iekšā 15 000 cilvēku. Tajā brīdī neviens vairs netiek ielaists, bet kad kāds iziet ārā, tad ienāk nākamais," teica Jaunzeme.

Jau vēstīts, ka no trešdienas iedzīvotāji var iesniegt gada ienākumu deklarācijas par 2022.gadu.

Iedzīvotāji, kuriem deklarācija ir jāiesniedz obligāti, var to izdarīt trīs mēnešu laikā - līdz 1.jūnijam, bet brīvprātīgi, attaisnoto izdevumu atgūšanai, to var darīt trīs gadu garumā.

VID aicina deklarāciju iesniegt elektroniski, EDS, jo tajā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas.

VID arī aicina nesniegt deklarācijas tieši marta pirmajās dienās, jo gadījumā, ja sistēmai vienlaicīgi cenšas pieslēgties pārmēru liels lietotāju skaits, tā var darboties lēnāk vai uz laiku nebūt pieejama.

VID tīmekļvietnes sadaļā "Gada ienākumu deklarācija" ir pieejama video pamācība, semināra ieraksts un citi palīgmateriāli deklarācijas iesniegšanai.

Šogad pirmo reizi tiem cilvēkiem, kuri deklarācijai pievieno maksājumu dokumentus par ārstnieciskajiem pakalpojumiem, būs jānorāda, vai attiecīgajā gadā bija veselības apdrošināšanas līgums. Atbildot apstiprinoši, būs jānorāda veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēja nosaukums un apdrošināšanas periods.

Tas ļaus VID darbiniekiem nepieciešamības gadījumā ātrāk iegūt no apdrošinātāja informāciju un tādējādi arī paātrinās deklarācijas izskatīšanu. Tādēļ pirms deklarācijas aizpildīšanas VID aicina sagatavot datus par veselības apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēju un apdrošināšanas periodu, lai varētu deklarācijā precīzi norādīt nepieciešamo informāciju.

Latvijas Apdrošinātāju asociācija (LAA) atgādina, ka iedzīvotāju ienākumu gada deklarācijai var pievienot un iesniegt VID tikai tādus veselības aprūpes pakalpojumu čekus un kvītis, kuru apmaksu apdrošinātāji nav veikuši nemaz vai veikuši tikai daļēji. Tas deklarācijas pārbaudes procesā novērsīs nevajadzīgas domstarpības un paātrinās pārmaksātā nodokļa atmaksas procesu.

Pienākums apdrošināšanas sabiedrībām pēc pieprasījuma sniegt VID informāciju par fiziskajai personai atlīdzināto un nesegto medicīnas un ārstniecības pakalpojuma daļu saskaņā ar konkrētu attaisnojuma dokumentu 2020.gada nogalē tika iestrādāts likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un stājās spēkā par 2022. taksācijas gadu un turpmākajiem gadiem.

Tiem cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā, palīdzēt sagatavot deklarāciju var ģimenes locekļi. Tāpat ģimenes locekļi radinieku attaisnotos izdevumus var iesniegt savā deklarācijā. Deklarācijā var iekļaut vecāku, vecvecāku, bērnu, mazbērnu un arī laulāto attaisnotos izdevumus par ārstniecību un izglītību, kā arī izglītības un ārstniecības izdevumus par savām māsām un brāļiem, kuriem ir noteikta pirmās vai otrās grupas invaliditāte.

Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC) ir pieejams arī jauns e-pakalpojums "Gada ienākumu deklarācijas pieņemšana". Tas paredzēts cilvēkiem, kuriem pašiem nav pietiekamu prasmju vai pieredzes EDS lietošanā. Lai saņemtu šo e-pakalpojumu, cilvēkam jāierodas kādā no VPVKAC un jāaizpilda atļauja jeb speciālpilnvara konkrētā pakalpojuma pieteikšanai. Tādējādi pats klients nekļūst par EDS lietotāju, bet klienta vārdā šo pakalpojumu, proti, gada ienākumu deklarācijas iesniegšanu EDS, veic pilnvarotais VPVKAC darbinieks.

Tikai gadījumā, ja cilvēkam nav nevienas no minētajām iespējām, gada ienākumu deklarācijas veidlapas joprojām var izdrukāt VID tīmekļvietnē, aizpildīt un nosūtīt VID pa pastu (Talejas iela 1, Rīga, LV-1978), tomēr VID norāda, ka papīra veidlapā pastāv ļoti augsts risks norādīt nekorektus datus, jo tādā gadījumā cilvēkam pašam deklarācijā jāieraksta visa informācija, kas citādi elektroniski tiktu ielasīta no dažādām valsts informācijas sistēmām.

Obligāti 2022.gada ienākumu deklarācija no 1.marta līdz 1.jūnijam (ja cilvēka kopējie 2022.gada ienākumi, kuriem piemēro progresīvo iedzīvotāja ienākuma nodokļa likmi, pārsnieguši 78 100 eiro - no 1.aprīļa līdz 1.jūlijam) jāsniedz tiem iedzīvotājiem, kuriem saistībā ar progresīvās nodokļa likmes vai gada diferencētā neapliekamā minimuma piemērošanu ir radusies nodokļa starpība, kas jāpiemaksā valsts budžetā.

Tāpat deklarācija obligāti jāiesniedz visiem tiem, kuri ir veikuši saimniecisko darbību, piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības, vai arī ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tostarp jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa. Izņēmums ir gadījumi, kad no cilvēka algotā darba ienākumiem kādā citā Eiropas Savienības (ES) dalībvalstī jau tiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklim analoģisks nodoklis.

Tāpat deklarācija obligāti jāiesniedz visiem tiem, kuri ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā gadā pārsniedza 10 000 eiro, piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas, ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi, piemēram, ienākumu no nekustamā īpašuma izīrēšanas, ja VID ir paziņots par nereģistrējamas saimnieciskās darbības veikšanu, vai guvuši ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā, kā arī ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, tostarp no fiziskām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Savukārt brīvprātīgi gada ienākumu deklarāciju var iesniegt un labot vēl trīs gadus. Šogad deklarāciju var iesniegt ne tikai par 2022.gadu, bet arī par 2021. un 2020.gadu, bet līdz 2023.gada 16.jūnijam - vēl arī par 2019.gadu.

VID aicina gada ienākumu deklarāciju iesniegt elektroniski, EDS, jo tādā gadījumā deklarācijā automātiski ielasās visi VID rīcībā jau esošie dati un aprēķinās maksājamās summas. Pieslēgties EDS var ikviens, izmantojot savas internetbankas lietotājvārdu un paroli, kā arī "eID", "eParakstu" vai "eParaksts mobile".