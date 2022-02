Vidējās OCTA atlīdzības apmērs sasniedzis rekordu

2021.gadā apdrošināšanas sabiedrības un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) kopā pieņēmuši lēmumus par OCTA atlīdzību izmaksu 54,25 miljonus eiro apmērā, informē LTAB.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pērn sasniegts arī vēsturiski lielākais vidējās OCTA apmērs – 1357 eiro.

2021.gadā kopējais apdrošinātājiem pieteikto ceļu satiksmes negadījumu (CSNg) skaits bija 33754. No visiem apdrošinātājiem pieteiktajiem CSNg, 93,2% notikuši Latvijā, bet 6,8% - ārvalstīs. 65.6% no CSNg fiksēti ar saskaņotā paziņojuma protokolu (tajā skaitā gandrīz 11% elektroniski LTAB OCTA mobilajā lietotnē), bet 34,4% gadījumu negadījumu fiksējusi ceļu policija.

"Vidējā atlīdzība konstanti pieaug jau vairākus gadus pēc kārtas. Tā piemēram, 2017.gadā vidējā atlīdzība bija 994 eiro, gadu vēlāk tā pārsniedza 1000 eiro atzīmi, un pērn sasniedza vēsturiski augstāko atzīmi," stāsta LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins, piebilstot, ka vidējās atlīdzības pieaugums prognozējams arī turpmāk, kas saistīts galvenokārt ar autoservisu un medicīnisko pakalpojumu cenu pieaugumu.

Visvairāk apdrošinātāji atlīdzinājuši nodarītos zaudējumus transportlīdzeklim (75,1%), cietušajām personām (11,1%) un valsts, pašvaldību iestādēm par CSNg cietušo ārstēšanu, uzturēšanu ārstniecības iestādēs, kā arī izmaksātajiem pabalstiem (6,6%).

No līdzekļiem, ko apdrošinātāji saņem par OCTA polišu pārdošanu, 1,59 miljoni eiro tiks novirzīti ceļu satiksmes negadījumu novēršanas pasākumu profilaksei. "Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, šie līdzekļi tiks izlietoti "Ceļu satiksmes drošības plāna 2021.-2027.gadam" aktivitāšu īstenošanai, kas paredz samazināt ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo un smagi ievainoto skaitu par 35% salīdzinājumā ar 2020.gadu," skaidro Abāšins, piebilstot, ka pēdējos piecos gados apdrošinātāji šim mērķim novirzījuši 9,49 miljonus eiro .

1997. gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma. Tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā ir AAS "Balta", AAS "Baltijas Apdrošināšanas Nams", AAS "BTA Baltic Insurance Company", "Compensa Vienna Insurance Group" ADB Latvijas filiāle, "ERGO Insurance" SE Latvijas filiāle, ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, "If P&C Insurance" AS Latvijas filiāle, "Swedbank P&C Insurance" AS Latvijas filiāle un "Balcia Insurance" SE.