Video: Kas sagaida 'PNB Bankas' klientus

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) piektdien preses konferencē informē par Eiropas Centrālās Bankas (ECB), Eiropas Vienotā noregulējuma valdes (SRB) un pašas FKTK lēmumiem saistībā ar AS "PNB Banka". Preses konferencei bija iespējams sekot tiešraidē portālā "Delfi".

Preses konferencē piedalījās FKTK priekšsēdētāja Kristīne Černaja-Mežmale, FKTK padomes locekle, Uzraudzības departamenta direktore Nora Dambure un Noregulējuma un garantiju fondu daļas vadītāja Jeļena Ļebedeva.

"Delfi" jau rakstīja, ka FKTK ceturtdien, ievērojot ECB un SRB lēmumus, apturējusi finanšu pakalpojumu sniegšanu "PNB Banka" un pieņēmusi lēmumu par noguldījumu nepieejamību.

ECB kā AS "PNB Banka" tiešais uzraugs ceturtdien, 15. augustā, lēmusi atzīt to par tādu finanšu iestādi, kas ir nonākusi vai nonāks finanšu grūtībās. Savukārt SRB ir pieņēmusi lēmumu neveikt AS "PNB Banka" noregulējumu, kas nozīmē neveikt pasākumus, lai bankas darbību stabilizētu. Līdz ar to FKTK padome ārkārtas sēdē ir pieņēmusi lēmumu apturēt finanšu pakalpojumu sniegšanu AS "PNB Banka" un lēmusi par noguldījumu nepieejamību.

Kā norādījusi Černaja-Mežmale, padome apzinās, ka tā ir negaidīta ziņa bankas klientiem. Viņa apliecina, ka FKTK darīs visu iespējamo, lai izveidotu ērtāko un efektīvāko risinājumu, un pēc iespējas ātrāk klientiem sāktu garantētās atlīdzības izmaksu – līdz 100 000 eiro katram. "Jau tuvākajās dienās, kā rāda pirmie aprēķini – 99,2 % noguldītāju varēs sākt saņemt visu savu uzkrāto naudu bankā, ko pilnībā segs no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem," paudusi FKTK priekšsēdētāja.

Bankas klientiem garantētās atlīdzībās izmaksās apmēram 297 miljonus eiro, Černaja-Mežmale piektdien paziņoja intervijā LTV raidījumā "Rīta Panorāma".

FKTK piektdien sniedz visu informāciju, kas un kā jādara bankas klientiem, lai saņemtu savu naudu. Likums paredz, ka garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā no 27. augusta, taču tiek strādāts pie tā, lai tas notiktu ātrāk.

FKTK vadītāja arī uzsvēra, ka pārējās Latvijas bankas strādā stabili ierastajā režīmā un "PNB Banka" ir izņēmuma gadījums.

Garantēto atlīdzību izmaksa jāuzsāk ne vēlāk kā 8. darba dienā pēc noguldījumu nepieejamības iestāšanas. Noguldījumu garantiju sistēma paredz katram "PNB bankas" klientam noguldījumu izmaksu garantētās atlīdzības veidā līdz 100 000 eiro.

Garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro apmērā tiks izmaksāta gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu līdzekļiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai, uz atlikumiem norēķinu kontos vai algas kontos un uz līdzekļiem krājkontos.

Paziņojumā presei šogad jūlija beigās bankas pārstāvji informēja, ka "PNB bankai" ir teju 500 darbinieku un apmēram 100 tūkstoši klientu, no kuriem aptuveni divas trešdaļas ir seniori.

Savukārt, pēc Finanšu nozares asociācijas datiem, "PNB bankai" 2018.gada beigās bija 68 974 klienti, tostarp 64 691 klients bija privātpersona.

Asociācijas jaunākie dati arī liecina, ka 2019. gada 31. martā "PNB banka" noguldījumos bija piesaistījusi 494,756 miljonus eiro, tostarp privātpersonu noguldījumi bija 264,757 miljonu eiro apmērā, bet uzņēmumu noguldījumi bija 228,976 miljonu eiro apmērā.

"PNB bankas" aktīvi 2018. gada 31. decembrī bija 569,53 miljonu eiro apmērā, kas ir par 27,8% jeb 219,563 miljoniem eiro mazāk nekā 2017. gada beigās. Pēc aktīvu apmēra "PNB banka" 2018. gada beigās bija septītā lielākā banka Latvijā.