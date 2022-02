Visas ES valstis piekritušas: Krievijas atslēgšana no SWIFT - dažu dienu jautājums

Vācija kā pēdējā no Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm sestdien piekritusi atslēgt Krieviju no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā, ziņo "Radio Brīvība". Aģentūra "Reuters", atsaucoties uz Eiropas Centrālo banku, ziņo, ka Krievijas atslēgšana no SWIFT esot dažu dienu jautājums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Arī Ungārijas varasiestādes nolēmušas nebloķēt Eiropas Savienības sankcijas (ES) un neiebilst pret Krievijas atslēgšanu no starptautiskās maksājumu sistēmas SWIFT. Par to tviterī paziņojis Polijas ārlietu ministra vietnieks Pāvels Jablonskis pēc sarunas ar Ungārijas vēstnieku Varšavā.

"Ungārija nebloķēs nekādas sankcijas pret Krieviju, tostarp attiecībā uz SWIFT sistēmu," paziņoja Jablonskis.

Jau vēstīts, ka iepriekš sestdien Ukrainas ārlietu ministrs Dmitro Kuleba paziņoja, ka Kipra vairs nebloķēs Krievijas atslēgšanu no SWIFT sistēmas.

Tam piekritusi arī Itālija, kas iepriekš iebilda pret šādu soli, reaģējot uz Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicinājis šim paraugam sekot arī Vāciju un Ungāriju, kas līdz šim iebilda pret šādu soli.

"Ir gandrīz pilnīgs ES valstu atbalsts Krievijas atslēgšanai no SWIFT. Ceru, ka Vācijai un Ungārijai būs drosme atbalstīt šo lēmumu," tīmeklī ievietotajā videouzrunā izteicies Zelenskis.