Visizteiktāk inflācija jūtama zobārstniecības pakalpojumos, liecina apdrošinātāja dati

Apdrošināšanas sabiedrība ERGO Latvijā 2022. gadā izmaksājusi atlīdzības 68 miljonu eiro apmērā. Lielākā daļa jeb 41 miljons eiro izmaksāts veselības un dzīvības apdrošināšanas veidos, vēsta kompānija.

Citu risku, tostarp OCTA, KASKO, īpašuma, ceļojumu, civiltiesiskās atbildības un nelaimes gadījumu, apdrošināšanas atlīdzībās izmaksāti 27 miljoni eiro. Savukārt Baltijas valstīs izmaksāto atlīdzību apjoms 2022. gadā sasniedzis 220 miljonus eiro.

Vairāk izmanto medicīnas pakalpojumus

Izvērtējot aizvadītā gada apdrošināšanas atlīdzību datus, var secināt, ka gan pēcpandēmijas posms, gan strauji augošā inflācija ir būtiskākie faktori, kas ietekmējuši atlīdzību izmaksu apjomu veselības apdrošināšanā. "Pirmkārt, iedzīvotāji vairāk sākuši izmantot maksas ambulatoros medicīnas pakalpojumus, kas, iespējams, saistīts ar Covid-19 pandēmijas laikā atlikto slimību ārstēšanu. Otrkārt, atlīdzību pieaugumu ietekmējusi medicīnas pakalpojumu izmaksu palielināšanās," skaidro "Ergo Life Insurance SE" Dzīvības un Veselības apdrošināšanas departamentu direktors Baltijā Gints Konrads.

Pērn palielinājies to apdrošināto personu īpatsvars, kas vismaz reizi gadā saņēmuši kādu ambulatoro medicīnas pakalpojumu – veikuši izmeklējumus, medicīniskas manipulācijas vai saņēmuši konsultācijas. Vēl 2021. gadā tie bija 70% no kopējā apdrošināto skaita, bet 2022. gadā jau gandrīz 90%, liecina "Ergo" dati. "Redzam, ka pērn iedzīvotāji biežāk meklējuši palīdzību pie mediķiem un izmantojuši savas veselības apdrošināšanas polises, jo pandēmijas periodā ārstniecības iespējas daudziem bija ierobežotas. Biežāka došanās pie ārstiem, iespējams, saistāma arī ar to, ka kopumā pieaugusi sabiedrības uzņēmība pret vīrusu saslimšanām. Dati arī liecina, ka 2022. gadā apdrošinātie iedzīvotāji valsts apmaksātos medicīnas pakalpojumus saņēmuši par 5% mazāk nekā gadu iepriekš, kas saistāms ar ierobežoto valsts apmaksāto pakalpojumu pieejamību," uzsver Konrads.

Komentējot inflācijas ietekmi, viņš norāda, ka tā visizteiktāk jūtama zobārstniecības pakalpojumos, kur cenas pieaugušas līdz pat 40%. Būtisks kāpums bijis arī biežāk izmantotā medicīnas pakalpojuma – konsultāciju – izmaksās: 15-30% atkarībā no ārsta specialitātes.

Aizvadītais gads iezīmējis jaunu tendenci darba devēju rūpēs par savu darbinieku labbūtību. Proti, vēl pirms pieciem gadiem darba devēju izvēlētās polises bija drīzāk paredzētas, lai darbiniekiem nodrošinātu ar veselību saistītās pamatvajadzības, taču tagad darba devēji arvien vairāk virza savu uzmanību no darbinieku fiziskās veselības uz garīgo. Līdz ar to nozīmīgāku vietu apmaksājamo medicīnas pakalpojumu klāstā polisēs ieņem tieši mentālās veselības speciālisti. Pērn iedzīvotāji biežāk izmantojuši arī dažādus ambulatorās rehabilitācijas pakalpojumus.

Būvizmaksu kāpuma efekts

"Inflācijas ietekme vērojama arī citos apdrošināšanas veidos, piemēram, strauji pieaugot būvniecības izmaksām, 2022. gadā par 14% palielinājies vidējās atlīdzības apmērs privātīpašuma apdrošināšanā. Savukārt Covid-19 ierobežojumu atcelšana atkal iekustinājusi ceļojumu apdrošināšanas sektoru. 2022. gadā atsākoties aktīvai tūrisma pakalpojumu izmantošanai un palielinoties ārvalstu ceļojumu iespējām, pieteikto ceļojumu apdrošināšanas atlīdzību apjoms pieaudzis par 156%, salīdzinot ar 2021. gadu," norāda "Ergo" Atlīdzību regulēšanas departamenta direktore Ilze Andersone.

2022. gada sākuma vētras atstāja lielu ietekmi uz nekustamā īpašuma apdrošināšanas atlīdzību skaitu: pērn janvārī "Ergo" tika pieteikts par 60% vairāk privātīpašuma apdrošināšanas atlīdzību nekā parasti šajā laikā. Kopumā par vēja radītajiem postījumiem sabiedrība 2022. gadā atlīdzībās izmaksāja gandrīz 700 tūkst. eiro. Savukārt lielākās atlīdzību izmaksas pērn saistītas ar dažādām ugunsnelaimēm komercīpašumos, tostarp ar uzņēmējdarbības pārtraukšanas riska iestāšanos ugunsgrēku seku dēļ.

Inflācija ietekmējusi ne vien būvniecības jomu, bet arī transporta apdrošināšanu, turklāt 2022. gads iezīmējis paradumu maiņu: līdz šim klienti zaudējumu atlīdzināšanu izvēlējās remonta pakalpojumu veidā, bet gada pēdējos mēnešos izvēle arvien vairāk krita par labu atlīdzības saņemšanai naudā.

"Ergo" ir viena no lielākajām apdrošinātāju grupām Baltijas reģionā, kas piedāvā plašu apdrošināšanas pakalpojumu klāstu. Apdrošināšanas sabiedrības Baltijā ietilpst "Ergo" Apdrošinātāju grupā, kas ir viena no Vācijas un Eiropas lielākajām grupām.'Ergo" akcionārs ir "Munich Re", kas ir viens no lielākajiem pārapdrošinātājiem un risku pārvaldītājiem pasaulē.