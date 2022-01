Visu konservatīvo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums – negatīvs

Visu konservatīvo valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums pagājušā gada laikā bija negatīvs, kamēr visu aktīvo un visu sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums bija pozitīvs, liecina manapensija.lv publiskotā informācija.

Tostarp aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, ienesīgums gada laikā 2021.gada beigās bija no 8,41% līdz 13,61%, aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, ienesīgums gada laikā bija no 8,14% līdz 15,16%, bet aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, ienesīgums gada laikā bija no 13,01% līdz 24,89%.

Vienlaikus sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā bija no 3,59% līdz 4,96%, bet konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums bija no mīnus 2,12% līdz mīnus 0,12%.

No septiņiem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, lielākais ienesīgums bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" pensiju plānam "Indexo izaugsme 47-57", kura ienesīgums bija 13,61%. Seko ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "SEB Investment Management" pārvaldītais "SEB aktīvais plāns", kura ienesīgums bija 10,76%, un ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "INVL Asset Management" ieguldījumu plāns "INVL ekstra 47+", kura ienesīgums bija 9,65%.

Savukārt mazākais ienesīgums gada laikā pagājušā gada beigās starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Luminor Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Luminor aktīvais ieguldījumu plāns". Minētā pensiju plāna ienesīgums gada laikā decembra beigās bija 8,41%.

Joprojām populārākais no visiem piedāvātajiem valsts fondēto pensiju plāniem un attiecīgi arī populārākais no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, decembra beigās bija "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "Dinamika", kuram bija 307 885 dalībnieki (2021.gada sākumā - 340 053 dalībnieki). Decembra beigās minētā ieguldījuma plāna ienesīgums gada laikā bija 8,61%, kas ir trešais mazākais starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%.

Otrs populārākais bija "CBL Asset Management" pārvaldītais ieguldījumu plāns "CBL aktīvais ieguldījumu plāns", kuram bija pievienojušies 126 376 dalībnieki (2021.gada sākumā - 117 686 dalībnieki), bet kura ienesīgums bija 9,04%, kas ir ceturtais lielākais starp aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, bet trešais populārākais ieguldījumu plāns bija jau minētais "SEB Investment Management" pārvaldītais aktīvais pensiju plāns "SEB aktīvais plāns", kuram pievienojušies 121 504 dalībnieki (113 501 dalībnieks).

No diviem aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, "Luminor Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Luminor progresīvais ieguldījumu plāns" ienesīgums bija 15,16%, bet "CBL Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "CBL dzīves cikla plāns Millennials" ienesīgums gada laikā bija 8,14%.

Savukārt no desmit aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, decembra beigās lielākais ienesīgums gada laikā bija "SEB Investment Management" pārvaldītajam pensiju plānam "SEB indeksu plāns" - 24,89%, seko "Indexo" pensiju plāns "Indexo jauda 16-50", kura ienesīgums bija 22,76%, un "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" pārvaldītais ieguldījumu plāns "Swedbank ieguldījumu plāns 1990+", kura ienesīgums bija 20,81%.

Vienlaikus mazākais ienesīgums no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, bija "CBL Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "CBL ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāns" - 13,01%.

Visvairāk dalībnieku no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, decembra beigās bija "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plānam "1990+" - 72 422 (2021.gada sākumā - 53 418 dalībnieki), seko "Indexo" pensiju plāns "Indexo jauda 16-50" - 46 183 dalībnieki (34 254 dalībnieki) un "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plāns "1980+" - 39 714 dalībnieki (26 917 dalībnieki).

No sešiem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem lielākais negatīvais ienesīgums gada laikā bija "Indexo" pensiju plānam "Indexo konservatīvais 55+" - mīnus 2,12%, kamēr mazākais negatīvais ienesīgums bija "CBL Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "CBL universālais ieguldījumu plāns" - mīnus 0,12%.

"Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" pārvaldītais ieguldījumu plāns "Stabilitāte" joprojām bija populārākais konservatīvais ieguldījumu plāns - tam decembra beigās bija pievienojušies 99 284 dalībnieki (2021.gada sākumā - 106 927 dalībnieki), kamēr minētā pensiju plāna ienesīgums gada laikā bija mīnus 1,82%.

Savukārt starp trim sabalansētajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā bija "SEB Investment Management" pārvaldītajam pensiju plānam "SEB sabalansētais plāns" - 4,96%, bet mazākais ienesīgums bija "INVL Asset Management" ieguldījumu plānam "INVL komforts 53+" - 3,59%.

Valsts fondēto pensiju plānu kopējā aktīvu vērtība 2021.gada beigās bija 5,997 miljardi eiro, tostarp aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, aktīvu vērtība bija 3,201 miljards eiro, aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, aktīvu vērtība bija 43,544 miljoni eiro, aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 100%, aktīvu vērtība bija 1,123 miljardi eiro, konservatīvo ieguldījumu plānu aktīvu vērtība bija 1,109 miljardi eiro, bet sabalansēto ieguldījumu plānu kopējā aktīvu vērtība bija 520,821 miljons eiro.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.