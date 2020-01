Visu valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānu ienesīgums gada laikā pozitīvs

Visu valsts fondēto pensiju shēmas aktīvo, sabalansēto un konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums šogad janvāra sākumā gada laikā bija pozitīvs, liecina manapensija.lv publiskotā informācija.

Tostarp aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, ienesīgums 2020. gada sākumā gada laikā bija robežās no 10,3% līdz 17,43%, aktīvo ieguldījumu plānu, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, un kas strādā vairāk nekā gadu, ienesīgums bija no 13,51% līdz 25,61%, sabalansēto ieguldījumu plānu ienesīgums bija no 9,95% līdz 11,92%, savukārt konservatīvo ieguldījumu plānu ienesīgums bija no 2,56% līdz 9,19%.

No aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, lielākais ienesīgums gada laikā bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Indexo" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "Indexo izaugsme 47-57" - 17,43%, seko "ABLV Asset Management" pārvaldītais pensiju plāns "ABLV aktīvais ieguldījumu plāns", kura ienesīgums bija 16,98%, un "SEB Investment Management" pārvaldītais pensiju plāns "SEB Eiropas plāns", kura ienesīgums bija 16,31%.

Savukārt mazākais ienesīgums bija ieguldījumu pārvaldes sabiedrības "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" aktīvajam ieguldījumu plānam "Dinamika", kura ienesīgums bija 10,3%, kuram seko "PNB Asset Management" pārvaldītais ieguldījumu plāns "Gauja" - 13,42%.

Joprojām populārākais no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 50%, ir "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" aktīvais ieguldījumu plāns "Dinamika", kuram ceturtdien, 2.j anvārī, bija 381 839 dalībnieki (2019. gada sākumā - 423 189 dalībnieki). Otrs populārākais bija "SEB Investment Management" pārvaldītais "SEB aktīvais plāns", kuram pievienojušies 128 058 dalībnieki (138 532 dalībnieki), savukārt trešais populārākais ieguldījumu plāns, kuram pievienojušies 120 635 dalībnieki (124 985 dalībnieki), bija "CBL Asset Management" pārvaldītais ieguldījumu plāns "CBL aktīvais ieguldījumu plāns".

Vienlaikus no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, lielākais ienesīgums šā gada sākumā gada laikā bija "SEB Investment Management" pārvaldītajam pensiju plānam "SEB indeksu plāns" - 25,61%, kamēr mazākais ienesīgums bija "INVL Asset Management" ieguldījumu plānam "INVL maksimālais 16+" - 13,51%.

Visvairāk dalībnieku no aktīvajiem ieguldījumu plāniem, kuru ieguldījumu īpatsvars akcijās var būt līdz 75%, šā gada sākumā ir "Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" ieguldījumu plānam "1990+" - 28 675 dalībnieki (2019. gada janvāra sākumā - 2749 dalībnieki), seko "Indexo" pensiju plāns "Indexo jauda 16-50" - 21 983 dalībnieki (6263 dalībnieki) un "SEB Investment Management" pārvaldītais pensiju plāns "SEB dinamiskais plāns" - 21 883 dalībnieki (8552 dalībnieki).

No astoņiem konservatīvajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā bija "PNB Asset Management" pārvaldītajam pensiju plānam "Daugava" - 9,19%, bet mazākais ienesīgums bija "SEB Investment Management" pārvaldītajam pensiju plānam "SEB Latvijas plāns" - 2,56%.

"Swedbank ieguldījumu pārvaldes sabiedrības" pārvaldītais ieguldījumu plāns "Stabilitāte" joprojām ir populārākais konservatīvais ieguldījumu plāns - tam šā gada sākumā bija pievienojušies 113 328 dalībnieki (2019.gada sākumā - 117 587 dalībnieki).

Savukārt starp četriem sabalansētajiem ieguldījumu plāniem lielākais ienesīgums gada laikā bija "PNB Asset Management" pārvaldītajam ieguldījumu plānam "Venta", kura ienesīgums bija 11,92%, bet mazākais ienesīgums bija "Luminor Asset Management" ieguldījumu plānam "Luminor sabalansētais ieguldījumu plāns" - 9,95%.

Latvijā ir izveidota triju līmeņu pensiju sistēma. Pirmā līmeņa pensijas maksā tagadējiem pensionāriem no budžetā iekasētajiem sociālajiem maksājumiem. Otrais jeb fondēto pensiju līmenis paredz, ka daļa no strādājošo sociālajām iemaksām tiek ieguldīta finanšu sektorā. Savukārt trešajā līmenī darbojas privātie pensiju fondi, kuros līdzekļus var iemaksāt brīvprātīgi.