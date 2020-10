'Yandex Go' sāk pasažieru un šoferu papildu apdrošināšanu Latvijā par summu līdz 10 000 eiro

"Yandex Go" no šodienas Latvijā ir uzsācis papildu pasažieru un autovadītāju apdrošināšanas programmu.

Sākot no 8.oktobra, apdrošināšana automātiski tiks piemērota braucieniem, kas pasūtīti lietotnē "Yandex Go". Tā ir uzņēmuma brīvprātīga iniciatīva.

Komentējot apdrošināšanas ieviešanu, "Yandex Go" pārstāvis Jānis Ķirsis norāda: "Tā neaizstāj, bet papildina taksometra īpašnieka obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, par kuru atbild mūsu sadarbības partneri. Likums neprasa, lai tādām platformām kā mūsu būtu sava apdrošināšana, un negadījumu skaits Latvijā ir mazs, salīdzinot ar citām valstīm, taču mēs vēlamies, lai mūsu lietotāji un partneru autovadītāji justos drošāk."

Maksimālā kompensācijas summa vienai personai ir līdz 10 000 eiro. Par šo summu brauciena laikā, ja tas pasūtīts "Yandex Go" lietotnē, tiek apdrošināts gan vadītājs, gan katrs pasažieris. Apdrošināšanas kompānija "Lloyd's" (kuru pārstāv "Baltic Underwriting Agency" (BUNDA)) ir kļuvusi par programmas partneri. Ja ir noticis ceļu satiksmes negadījums, lietotājiem par to ir jāziņo atbalsta dienestam lietotnē "Yandex Go". Šoferi var sazināties ar atbalsta dienestu autovadītājiem paredzētajā lietotnē.

Apdrošināšanas ieviešana braucienus nesadārdzinās: pakalpojums kompensēs visus maksājumus apdrošināšanas partnerim par saviem līdzekļiem. "Yandex Go" šodien uzsāk apdrošināšanas programmu arī Igaunijā un Lietuvā.

Serviss "Yandex.Taxi" Rīgā sāka darboties 2018.gada martā. Pašlaik tas ir pieejams arī Daugavpilī. Šā gada augustā "Yandex.Taxi" lietotne kļuva par "Yandex Go" - Latvijā lietotnē ir apvienota iespēja pasūtīt automašīnu braucieniem pa pilsētu un ātra sūtījumu piegāde.