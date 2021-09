Intervija ar "SEB" grupas prezidentu un valdes priekšsēdētāju Johanu Torgebiju notiek neparastā formātā – ceļā uz lidostu, līdz ar to sarunas garums atkarīgs no tā, cik lieli būs sastrēgumi.

Protams, šoreiz no centra līdz lidostai pat sastrēgumstundā izdodas aizbraukt nedaudz vairāk kā 20 minūšu laikā, tāpēc intervija sanāk salīdzinoši kompakta, taču tajā tāpat izdodas iezīmēt gan to, kādā virzienā bankas dosies nākotnē, kādus pakalpojumus var gaidīt klienti, ar kuriem klientiem bankas nākotnē varētu vairs nesadarboties un kādus izaicinājumus banku nozarei radījusi pandēmija.