Zemi ienākumi un augstās īpašumu cenas neļauj realizēt sapni par mājokli

Katrs trešais (31%) Baltijas iedzīvotājs īsākā vai garākā termiņā plāno iegādāties jaunu mājokli, bet katrs septītais iedzīvotājs (14%) to plāno darīt jau tuvāko piecu gadu laikā, liecina "Luminor" bankas veiktā iedzīvotāju aptauja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Galvenokārt iedzīvotājus no mājokļa iegādes attur zemi ienākumi un augstas nekustamo īpašumu cenas.

Tuvāko divu gadu laikā jaunu īpašumu plāno iegādāties vai jau šobrīd meklē piemērotu mājokli 7% aptaujāto Baltijā, 3 līdz 5 gadu periodā iegādi plāno veikt 5%, bet vēl 6% – 5 līdz 10 gadu laikā, savukārt 11% nav izlēmuši, kad to darīs.

"Lai gan kopš pagājušā gada rudens bija vērojams klientu intereses kritums, šī gada pavasaris ir atgriezies ar aktivitāti mājokļu sektorā. Saskaņā ar aptauju visvairāk mājokļa iegādi plāno jauni cilvēki, Latvijā tie ir 59% respondentu vecumā līdz 29 gadiem, galvenokārt to plānojot veikt nākamo 5-10 gadu laikā. Tas arī saskan ar bankas novērojumiem, jo aktīvākie mājokļu iegādē ir iedzīvotāji vecuma grupā no 25-35 gadiem, kad ir skaidrāki nākotnes plāni, bieži veidojas ģimene un ir pastāvīgi ienākumi gan kredītu maksājumu veikšanai, gan sakrāts pirmajai iemaksai. Interesanti, ka viens no lielākajiem šķēršļiem, kas attur Latvijas iedzīvotājus no mājokļa iegādes, tiek minētas īpašumu cenas, lai gan tās ir daudz zemākas nekā Igaunijā un Lietuvā," stāsta "Luminor" mājokļu kreditēšanas vadītājs Kaspars Sausais.

Visā Baltijā iedzīvotājus no pirkuma veikšanas galvenokārt attur augstās mājokļu cenas un pārāk zemi vai nepietiekami ienākumi. Latvijā šos iemeslus norādījis katrs otrais iedzīvotājs (53%) vecuma posmā līdz 49 gadiem. Nepietiekamus ienākumus biežāk min aptaujātie ar pamatizglītību un ienākumiem līdz 550 eiro uz ģimenes locekli.

Teju katrs desmitais iedzīvotājs (8%) kā būtisku iemeslu min arī iekrājumu trūkumu pirmās iemaksas veikšanai, vēl tikpat aptaujāto bažījas par augsto inflāciju un cenu kāpumu. Nedaudz retāk iedzīvotāji norādījuši, ka nav pārliecināti par saviem nākotnes plāniem, nevar atrast piemērotu mājokli vai ir citi šķēršļi darījuma veikšanai.

Lietuvā iedzīvotāji biežāk norādījuši, ka viņiem jau ir savs īpašums un tāpēc mājokļa iegāde nav aktuāla, kamēr Lietuvā šādu atbildi snieguši 46% aptaujāto, Igaunijā – 41%, bet Latvijā – 39%.

"Luminor" bankas iedzīvotāju aptauja veikta 2023. gada aprīlī un maijā sadarbībā ar pētījumu aģentūru "Norstat", aptaujājot 3005 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas respondentus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.