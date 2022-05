Būt digitāli nodrošinātam – būt soli priekšā

Ikdienā diezgan pašsaprotami jau vērtējam lietas, kas saistītas ar digitalizāciju, telekomunikāciju un internetu. Tās ir jau teju visur un lieliski palīdz mums vadīt savu dzīvi kopumā – darbu, uzņēmumu, mācības, izklaidi un pat ģimenes dzīvi.

Neapšaubāmi, viena no straujāk augošajām nozarēm ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā ir IKT jeb Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas. Turklāt, šobrīd uzņēmumi visā pasaulē un arī pie mums aktīvi ievieš dažādus IKT un mobilo sakaru risinājumus, lai nodrošinātu biznesa nepārtrauktību – lai tā efektivitāte būtu palielināta un izmaksas, protams, draudzīgas. Turklāt, to novērtē ne tikai privātie uzņēmumi vien. Saskaņā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmuma "Bite Latvija" datiem, pērn par 21% ir palielinājies klientu skaits valsts sektorā, kuri ārpakalpojumā ir nodevuši ne vien klasiskos standarta telekomunikācijas pakalpojumus, bet arī dažādus IKT risinājumus.

Raugoties uz IKT un tehnoloģiju integrāciju uzņēmumos, Latvija starp visām ES valstīm ierindojas 23. vietā. Savukārt "Eurostat" pērnā gada dati liecina, ka, lai arī Latvijas uzņēmumi atgūst iekavēto mākoņpakalpojumu izmantošanas ziņā un to tagad veic 29% tirgus dalībnieku, tas jebkurā gadījumā, salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējo rādītāju, ir par 13% mazāk. Kāpēc tā? Praksē novērots, ka vēl joprojām ir daudz aizspriedumu par IKT tehnoloģiju nepieciešamību – kāds tos aizvien uzskata par ļoti dārgiem un, tādējādi, nepieejamiem vai spītīgi pretojas jaunu risinājumu ieviešanai. Nereti uzņēmumi liek uzsvaru tikai uz faktoriem, kas nodrošina īstermiņa konkurētspēju, piemēram, lētākā cena, vienīgais produkts tirgū un ātrākā piegāde.

Taču kopumā IKT risinājumi ir atzīti par ilgtspējīgas biznesa konkurētspējas galveno sastāvdaļu. Piemēram, "Forbes" raksta, ka tikai tehnoloģiskie risinājumi nodrošina dažādu industriju līderu stabilas pozīcijas, jo IKT sniedz ne vien skatu nākotnē un ļauj būt soli priekšā, bet arī radīt inovācijas. Tādējādi, ne velti katru gadu aug tieši IKT pakalpojumu koncepta "Bite One IT" klientu skaits, kas pērn, salīdzinot ar gadu iepriekš, ir kāpis par 14%. Tie, lielākoties, ir ražošanas, datorprogrammēšanas, mazumtirdzniecības, nekustamo īpašumu, kā arī grāmatvedības uzņēmumi, taču nevarētu teikt, ka kāda nozare īpaši izceļas – par IKT arvien vairāk domā visas nozares.

integrēto IKT pakalpojumu koncepts "Bite One IT" šobrīd ir viens no nedaudziem pakalpojumu konceptiem Baltijā un citviet Austrumeiropā, kas ir orientēts uz biznesa klientiem un, tādējādi, sniedz iespēju uzņēmējiem saņemt visus ar IKT saistītos labumus vienuviet, pie viena pakalpojumu sniedzēja – un tie nav tikai mobilie sakari, bet arī daudz kas cits mūsdienu tehnoloģiju darba vidē noderīgs. Piemēram, starp pieprasītākajiem koncepta pakalpojumiem ir datu centra un virtuālo privāto serveru pakalpojumi, mobilā un fiksētā telefonija, Viedais zvanu pārvaldnieks un serveru administrēšana, datortīklu un IT risinājumu apkalpošana, drošības risinājumi, kā arī tehniskās palīdzības nodrošināšana visu diennakti. Piemēram, "Bite One IT" Viedais zvanu pārvaldnieks palīdz uzņēmumiem apstrādāt ienākošos zvanus, virtuālie privātie serveri nodrošina elastīgu un ātru apmaiņu ar failiem tiešsaistē, kā arī drošu to uzglabāšu, tikmēr stabils un ātrs internets un "MS Teams" programmu licences jau ir kritiska nepieciešamība, ņemot vērā pandēmijas ieviesto darbu no mājām.

Drošības un stabilitātes sajūta – tas raksturo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, sevišķi mūsdienās. "Tieši mainīgie ārējie faktori, tādi kā, piemēram, Covid-19 nestā pieredze ir viens no pierādījumiem, ka biznesa satricinājumu un neziņas apstākļos stipra IKT kapacitāte ir stabilitātes pamats. Vienlaikus tas ļauj ātrāk noreaģēt un būt elastīgiem brīžos, kad nepieciešams pieņemt ātrus lēmumus, kas svarīgi darbības nepārtrauktībai," stāsta Buls.

IKT uzturēšana ir patiesi sarežģīts darbs, kur nereti nepieciešami vairāki, dažādu tehnoloģisko risinājumu speciālisti, kuriem regulāri jāpilnveido zināšanas, kas, protams, nav visu uzņēmumu budžeta iespēju robežās. Tādēļ arvien vairāk uzņēmumu izvēlas nodot IKT risinājumu apkalpošanu ārpakalpojumu sniedzējiem, tā gada laikā ietaupot līdz pat 30% operatīvo izmaksu.. Tādēļ aktualitāte paliek nemainīga jebkuram no mums – būt soli priekšā, būt drošam un nodrošināties, kā arī ietaupīt, pateicoties IKT risinājumiem.

