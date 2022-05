Kiberdrošības zināšanu trūkums izraisa vismaz 80% no drošības pārkāpumiem

Mūsdienu digitālajā pasaulē dati ir viens no vērtīgākajiem uzņēmumu resursiem. Saskaņā ar starptautiskās drošības kompānijas "Fortinet" veikto 2022.gada pārskatu par kiberdrošību "Cybersecurity Skills Gap", ir secināts, ka nepietiekamas zināšanas kriberdrošībā izraisa vismaz 80% no drošības pārkāpumiem. Savukārt, gandrīz divas trešdaļas aptaujāto uzņēmumu, jeb 64%, norādīja, ka ir saskārušies ar kiberdrošības pārkāpumiem, kā rezultātā tika nodarīti finansiāli zaudējumi uzņēmumam.

Ziņojumā "Cybersecurity Skills Gap" norādīts, ka kiberdrošības prasmju trūkums rada būtiskus riskus uzņēmējdarbības nodrošināšanā, jo kiberuzbukumu gadījumā uzņēmumi zaudē ne tikai vērtīgos datus, bet nereti arī cieš finansiālus zaudējumus. Aptaujā, kā viens no galvenajiem iemesliem tiek minēts, ne tikai darbinieku kiberdrošības prasmju tūkums, bet arī kiberspeciālistu neesamība uzņēmumos. Tiek lēsts, ka šobrīd visā pasaulē trūkst vairāk nekā 3 miljoni šo speciālistu. Un runa nav tikai par lielajiem uzņēmumiem, šī problēma īpaši ir raksturīga mazam un vidējam biznesam.

"Pēdējo mēnešu laikā ik dienu medijos dzirdam par arvien jauniem kibernoziedzinieku uzbrukumiem, kas vērsti uz valsts un privāto uzņēmumu mājas lapām un sistēmām, paralizējot to darbību. Tas nozīmē, ka šodien uzņēmumiem ir ne tikai jādomā par savu tiešo darbību, bet jāspēj arī aizsargāt visus savas infrastruktūras vektorus no aizvien prasmīgākiem uzbrukumiem, kas nereti nozīmē - lietot vairākus drošības risinājumus, dažādās infrastruktūras daļās," norāda Oskars Bičkovs, Fortinet reģionālais pārdošanas vadītājs Latvijā.

Drošības risinājumi ir mūsdienu nepieciešamība darbstaciju, serveru un e-pastu aizsardzībā, ugunsmūrī, web lietojumu aizsardzībā, žurnālpierakstu (log-failu) analīzē, drošā lietotāju identifikācijā un citviet, kas, savukārt, paredz zināmas investīcijas produktu iegādē, kā arī darbinieku apmācībā. "Tas vēlreiz atgādina, ka digitālajā vidē ir ne tikai jāpārdomā, kādu informāciju tur glabājam, bet arī rūpīgi jāseko līdzi dažādiem piesardzības pasākumiem – sākot ar darbinieku izglītošanu un beidzot ar programmatūrām, kas spēj laikus brīdināt un pasargāt no dažādām ļaunatūrām un vīrusiem," norāda Bičkovs, piebilstot, ka šajā brīdī kritiski būtu nodrošināt to, lai risinājumi, kuros visticamāk ir investēti lieli finanšu resursi, spēj veikt ne tikai savu primāro aizsardzības funkciju, bet ir integrēti ar citiem infrastruktūras elementiem, nodrošinot pēc iespējas plašāku pārredzamību un iespēju automātiski reaģēt uz drošības incidentiem.

"Tas, ko mēs redzam, nereti uzņēmumiem dažādi drošības risinājumi ir pat ieviesti, taču nepietiek resursu, kas ar tiem strādātu, jo nereti, tika gaidīts, ka ieviestais risinājums, pats par sevi atrisinās kādu problēmu. Tāpat, personālam, kas strādā ar šiem risinājumiem, jābūt apmācītiem un regulāri ir jāatjauno un jāpapildina gan savas specifiskā produkta lietošanas prasmes, gan vispārējo izpratni par drošību, dažādiem procesiem un kā tie savā starpā ir saistīti," pauž Fortinet reģionālais pārdošanas vadītājs Latvijā.

Praksē novērots arī tas, ka IT drošība kļūst aktuālāka vairs ne tikai lieliem, bet arī vidējiem un mazākiem uzņēmumiem, kas nereti izvēlās kādu partneri - IT drošības pakalpojumu sniedzēju, lai nodrošinātu vajadzīgo aizsardzības līmeni, sertificētu speciālistu pieejamību un, iespējams, elastīgāku norēķinu kārtību bez lielām sākotnējam investīcijām. IKT pakalpojumu sniedzējs "Bite Latvja", lai nodrošinātu klientu datu un iekšējo sistēmu maksimālu aizsardzību, ir attīstījis profesionālu un drošu IKT pakalpojumu infrastruktūras pārvaldību, un jau vairākus gadus ir starptautiskās drošības kompānijas "Fortinet" zelta partneris (Advanced Integrator).

"Šī partnerība apliecina, ka "Bite Latvija" IKT pakalpojumu koncepts "Bite One IT", ir uzticams tehnoloģiju partneris – tā sistēmas, tehniskais nodrošinājums, kā arī darbinieku zināšanas atbilst augstākajiem starptautiskajiem drošības standartiem, kas ļauj nodrošināt klientiem īpaši augstas drošības pārvaldības risinājumus. Tas nozīmē, ka uzņēmumi, nododot kiberdrošības jautājumu risināšanu "Bite One IT", var būt droši, ka viņu uzņēmuma drošības pārvaldībai nebūs šis pētījumā minētais kiberdrošības zināšanu trūkums, tāpat, ieekonomētos līdzekļus varēs novirzīt biznesa pamatvajadzību īstenošanā," pauž Vladislavs Gurmans, "Bite Latvija" IKT produktu un pakalpojumu attīstības un partnerības vadītājs Latvijā.