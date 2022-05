Pārmaiņu laiks

Pēdējo gadu notikumi ir parādījuši, ka dzīvē viss ļoti strauji mainās un tas, kas šķita pašsaprotami un pierasti, ir fundamentāli mainījies un transformējies. Angļu valodā ir vārds "disruption", kas precīzi raksturo šī laika garu un noskaņu. Viena no vārda "disruption" nozīmēm ir sagraušana, tātad, novecojušo paradumu un prakšu nomaiņa.

Ja vēl pandēmijas sākumā kāds domāja, ka tās izskaņā atgriezīsimies pie iepriekšējiem paradumiem un dzīves ritma, tad patlaban ir skaidrs, ka turpināsim trenēt savas pielāgošanās spējas nezināmiem pavērsieniem un izmaiņām - gan jauno ģeopolitisko, gan ekonomisko apstākļu kontekstā.

Ir uzņēmēji, pat cienījami savu nozaru vai jomu pārstāvji, kas spītīgi turpina turēties pie senajām praksēm vai ieradumiem, to skaitā, "kautrīgi" izmanto jaunākās tehnoloģiskās iespējas un risinājumus. Tomēr jābrīdina, ka viņu konkurētspēja ir viegli ievainojama pārskatāmā nākotnē. To apliecina virkne zīmolu vai zīmolu produktu kategorijas, kas izzuduši pēdējo desmit gadu laikā: Blockbusters, Toys R Us, Vine, Vertu, Compaq utt. Protams, ka visiem nav vienāds to ēras noslēguma stāsts, bet viena no kopējām iezīmēm ir zīmolu nespēja savlaicīgi pārorientēties uz jaunām patērētāju vajadzībām un tehnoloģiskajām tendencēm.

Ja skatāmies, kas gan globāli, gan lokāli ir izmainījies uzņēmumu darba kārtībā pēdējo divu gadu laikā?

Hibrīda darba modelis

Hibrīda darba modelis, kad daļa darbadienu norit attālināti, bet daļa klātienē, ir mūsdienu realitāte, kas saskaņā ar globāliem pētījumiem ir uz palikšanu. Tomēr uzņēmumiem jārēķinās, ka tas nesīs daudzus izaicinājumus gan tehnoloģisko un saistīto drošības risinājumu pilnveidošanā, gan kolektīva piederības sajūtas veicināšanā. Arī Bitē esam ieviesuši hibrīda darba modeli, izmantojot labāko, ko klātienes un neklātienes darbs var dot. Personīgi domāju, ka šis ir optimālākais darba modelis, jo gan klātienes, gan neklātienes darbam ir savi plusi un mīnusi. Tā, piemēram, klātienes darba dienās tiek organizētas dažādas tikšanās, prāta vētras, prezentācijas, diskusijas, jo tieši klātienes enerģija palīdz radoši mijiedarboties un radīt jaunus risinājumus. Dienās, kad darbinieki strādā attālināti, akcents ir uz individuāliem vai rutīnas darbiem, izmantojot video saziņas platformas vai uzņēmuma sistēmas mākonī, lai nodrošinātu informācijas drošību un darba nepārtrauktību.

Mūsdienīgi IKT risinājumi

Pēdējie divi gadi ir bijuši kā pamudinājums sakārtot iepriekš bieži vien atliktus jautājumus, kas skar biznesa informācijas komunikāciju tehnoloģiju risinājumus. Tomēr vienlaikus šis ir bijis laiks, kad izvērtēt, kurus biznesa procesus turpmāk var darīt atšķirīgi no ierastā, vairākumā gadījumu apzinoties, ka bez IKT risinājumiem šodien ir ļoti grūti noturēt konkurētspēju un domāt par izaugsmi.

Lielās kompānijas un organizācijas, saprotot IKT pakalpojumu nozīmi, plašo un augošo kompetenču klāstu, ko prasa tā nodrošināšana, ļoti mērķtiecīgi izvēlas to ārpakalpojumā. Tikmēr mazo un vidējo uzņēmumu segmentam tas ir kļuvis finansiāli krietni pieejamāks. To redzam arī "Bite One IT" klientu pieaugumā, kur līdzvērtīgi lielā apjomā pieaug gan mazo un vidējo, gan lielo uzņēmumu skaits. Īpaši novērojam, ka vidējo un mazo uzņēmumu segments arvien vairāk dažādo savu IKT risinājumu portfeli. Starp pieprasītākajiem pakalpojumiem šo uzņēmumu vidū ir ne tikai datu centra, e-pastu un mājaslapu uzturēšana un fiksētās telefonijas pakalpojumi, bet arī mākoņpakalpojumi (virtuālie privātie serveri) un interneta pieslēgums ar garantēto ātrumu.

Dati kā jaunā vērtība un personalizācija

Aizvien vairāk līdzekļu tiek ieguldīts modernos risinājumos, kas apvieno dažādas uzņēmuma sistēmas un datu avotus vienotā "tīklā", lai pilnvērtīgi strādātu ar mūsdienu vērtību – datiem. Arī Bite kopš 2021.gada strādā ar mārketinga mākoņplatformu nozares līdera "Salesforce" risinājumiem, lai nodrošinātu mijiedarbību ar klientu reāllaikā un piemeklētu katram klientam vispiemērotākos piedāvājumus. Un vienlaicīgi saprotam, ka saziņas iespējas ar klientu nākotnē turpinās attīstīties, kā arī pieaugs patērētāju prasīgums pret konkrēto pakalpojumu nodrošinātāju.

Digitālie kanāli un pašapkalpošanās

Šī ir joma, kur uzņēmumiem ir jāvelta liela uzmanība, jo digitālo kanālu, t.sk, e-veikalu, pārdošanas rezultātu īpatsvars pieaug no gada uz gadu. Un faktiski tas ir nemitīgs darbs, lai nodrošinātu vislabāko lietotāju pieredzi, gan atspoguļojot informāciju par preci, gan nodrošinot tās iegādi.

Digitālo kanālu kontekstā jārunā arī par klientu pašapkalpošanos, lai klienti varētu atrast visu vajadzīgo informāciju par saviem pakalpojumiem, to lietojumu, izmaksām, apmaksāt rēķinus, mainīt dažādas pakalpojumu lietošanas funkcionalitātes.

Interesanti, ka pandēmijas laikā radās dažādi salikteņi ar "paš" to sastāvdaļā – paštests, pašizolācija utt, un redzam, ka tendence un vēlme vadīt savas darbības un pašam tikt galā tikai palielināsies, it īpaši jaunāko paaudžu vidū.

Darbaspēka trūkums un augošās izmaksas

Un vēl divi faktori, kas liek pārskatīt uzņēmumu darba stilu, ir darbaroku trūkums noteiktās jomās vai specialitātēs, kā arī strauji augošā inflācija. Tāpēc papildus hibrīda darba modelim, kas atļauj ietaupīt līdzekļus īri vai autoparka lietojuma izmaksām, ir dažādi procesu automatizācijas risinājumi, kā arī mākslīgā intelekta izmantošanu.