Vajadzība pēc cilvēcības

Karš Ukrainā ir pierādījis, ka īsā laikā un ļoti operatīvi ikvienam no mums ir iespējams palīdzēt no kara bēgošajiem cilvēkiem. Jo īpaši, ja sauciens pēc palīdzības ir te un tūlīt, kad nav laika ilgi domāt. Tādējādi, lai sniegtu psiholoģisku, informatīvu, kā arī praktisku atbalstu, augstskola RISEBA ar IKT pakalpojumu sniedzēja "Bite" tehnoloģisko atbalstu ir izveidojusi krīzes tālruni patvēruma meklētājiem no kara plosītās Ukrainas. Krīzes tālruņa numurs ir +371 20900209 un tas strādā jau vairāk nekā mēnesi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Ideja par šāda krīzes tālruņa izveidi radās, redzot to, cik daudz cilvēku caur dažādiem sociālajiem tīkliem un čatiem meklē iespēju noskaidrot dažādus praktiskas dabas jautājumus, kā arī pamanot ka patvēruma meklētāji ir nonākuši psiholoģiski sarežģītā situācijā. RISEBA Karjeras centrā nonāca kādas Ukraiņu studentes CV, kura apgūst psiholoģiju Kijevas universitātē un strādā kā brīvprātīgā ar jauniešiem viņu krīzes atbalstam, tas raisīja idejas un deva stimulu domāt par to, ka šādas unikālas prasmes var izmantot, lai sniegtu nepieciešamo palīdzību no Ukrainas atbraukušajiem, tā norāda RISEBA karjeras centra vadītāja Aija Brūvere.

Ne tikai psiholoģisks atbalsts, bet tiek sniegta arī praktiska palīdzība – lai palīdzētu sakārtot dokumentus, mājvietas jautājumus, veselības aprūpi, izglītību, darbu un citas svarīgas lietas, kas nepieciešamas cilvēkam, ierodoties svešā valstī uz nezināmu laiku. Noderīga informācija tiek apkopota un nodota telefoniski kā arī izvietota ar brīvprātīgo atbalstu izveidotajā tīmekļa vietnē www.helpua.lv

Kā norāda Aija Brūvere, lai apmierinātu "tagad un tūlīt" vajadzību atbalstīt krīzē nonākušos ukraiņus, bija jārīkojas izlēmīgi un ātri, un tas arī izdevās! Krīzes līnija tapa izveidota divās dienās un kopumā shēma bija ļoti vienkārša. Lai atvieglotu ienākošo zvanu apstrādes procesu, sevišķi gadījumos, kad to ir daudz, tālrunim pieslēdza īpašu "Bite One IT" IKT risinājumu – "Viedo zvanu parvaldnieku". Tādējādi īsā laikā tapa izveidota telefona centrāle, kurai pievienotas valodas izvēles iespējas, turklāt, operatoru noslodzes gadījumā, ir iespēja arī atstāt balss ziņu, lai operatori vēlāk var pārzvanīt. Šādas iespējas ievērojami atvieglo darbu un saziņu. Tāpat, ja ir tāda nepieciešamība, ir iespējams ātri veikt labojumus, piemēram, atslēgt kādu no numuriem, pievienot jaunu, norādīt darba laiku un citas iespējas.

Lai nodrošinātu attālinātu psiholoģisko, kā arī informatīvo atbalstu ukraiņu valodā, krīzes tālruni apkalpo psiholoģijas studentes no Ukrainas, kuras RISEBA mācībspēki, kā arī citi psihologi apmāca un atbalsta. Psiholoģiskā atbalsta grupā bez atlīdzības darbojas arī RISEBA mācībspēki un absolventi.

Kopumā var teikt, ka ir vienkārši nepieciešama vajadzība pēc cilvēcības, jo palīdzēt var ne tikai materiāli, bet, kas vēl svarīgāk – uzklausīt un būt līdzās. Īpaši šobrīd, zinot kādas šausmas ukraiņiem ir bijis un joprojām ir jāpiedzīvo. Turklāt, ne visu ir iespējams uzzināt un nokārtot jau izveidotajos bēgļu centros, sevišķi, ja runa ir par psiholoģisko un morālo atbalstu, skaidro Brūvere.

https://www.bite.lv