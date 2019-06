1. ceturksnī kravu pārvadājumi pieauguši ostās, samazinājušies pa dzelzceļu un autoceļiem

2019. gada 1. ceturksnī, salīdzinot ar 2018. gada 1. ceturksni, kravu apgrozījums ostās ir pieaudzis par 1,6 miljoniem tonnu jeb 10,4%, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati.

No Latvijas ostām 2019. gada 1. ceturksnī nosūtīja un ostās saņēma 17,2 miljonus tonnu kravu, kas ir par 10,4% vairāk nekā 2018. gada 1. ceturksnī. Kravu apgrozījums Rīgas ostā bija 8,4 miljoni tonnu, par 1,6% vairāk, Ventspils ostā – 6,4 miljoni tonnu jeb par 29,9% vairāk, Liepājas ostā – 1,9 miljoni tonnu jeb par 5,3% mazāk, bet mazajās ostās – 0,5 miljoni tonnu, par 29,9% vairāk.

No ostām nosūtīja 14,9 miljonus tonnu kravu, kas ir par 10% vairāk nekā 2018. gada 1. ceturksnī. 36% no kuģos iekrauto kravu apjoma veidoja ogles. To iekraušana pieauga par 1,1 miljonu tonnu jeb 27,1%. Nosūtīto kokmateriālu apjoms pieauga par 0,2 miljoniem tonnu jeb 18,4%, bet kravu konteineros apjoms – par 7,1%. Savukārt naftas produktu nosūtīšana samazinājās par 0,3 miljoniem tonnu jeb 10,3%, bet mobilo kravu – 1,9%.

Ostās saņemto kravu apjoms pieauga par 13,4%. Naftas produktu izkraušanas apjoms pieauga par 17,3%, bet mobilo kravu apjoms – par 1,2%. No kuģiem izkrautokravu konteineros apjoms samazinājās par 4%.

Samazinās kravu pārvadājumi ar dzelzceļa transportu un autotransportu

2019. gada 1. ceturksnī ar sauszemes un cauruļvadu transportu pārvadāja 27,3 miljonus tonnu kravu, par 0,6 miljoniem tonnu jeb 2% mazāk nekā 2018. gada 1. ceturksnī.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāja 11,7 miljonus tonnu kravu, kas ir par 2% mazāk nekā 2018. gada 1. ceturksnī. Iekšzemē ar dzelzceļa transportu pārvadāja 0,3 miljonus tonnu kravu – par 6,6% mazāk. Starptautiskajos dzelzceļa kravu pārvadājumos pārvadāto kravu apjoms samazinājās par 1,9%.

Ar autotransportu pārvadāja 14,7 miljonus tonnu kravu – par 2,3% mazāk nekā iepriekšējā gada 1. ceturksnī. Iekšzemē pārvadāja 9,6 miljonus tonnu, par 13,2% mazāk. Starptautiskajos kravu pārvadājumos pārvadāja 5,1 miljonu tonnu kravu – par 28,2% vairāk.

Pa maģistrālo naftas produktu cauruļvadu transportēja vienu miljonu tonnu naftas produktu, kas ir par 2,4% vairāk.

Lidostā "Rīga" saņēma un no lidostas nosūtīja 6,6 tūkstošus tonnu kravu jeb par 4,9% vairāk.

Pieaug ar sauszemes transportu pārvadāto pasažieru skaits

2019. gada 1. ceturksnī ar sauszemes pasažieru transportu pārvadāja 59,5 miljonus pasažieru, par 1% vairāk nekā 2018. gada 1. ceturksnī.

Ar dzelzceļa transportu pārvadāto pasažieru skaits pieauga par 4,3%, ar regulāras satiksmes autobusiem – par 2,4%, bet ar tramvajiem un trolejbusiem pārvadāto pasažieru skaits samazinājās par 2%.

Ar prāmjiem Latvijas ostās iebrauca un no ostām izbrauca 193,9 tūkstoši pasažieru, kas ir par 6,3% mazāk.

Lidostā "Rīga" ielidoja un no tās izlidoja 1,4 miljoni pasažieru, kas ir par 5,7% vairāk salīdzinājumā ar 2018. gada 1. ceturksni.