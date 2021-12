18 'Apotheka' aptiekās bez maksas varēs saņemt Covid-19 sertifikātu izdrukas

Veicinot ērtāku vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu izdruku saņemšanu, sākot no šodienas, 6. decembra, "Apotheka" tīkla 18 aptiekās tiek paplašināts piedāvāto pakalpojumu klāsts, nodrošinot personām, kuras ir vakcinējušās pret Covid-19 vai ir pārslimojušas Covid-19, iespēju bez maksas saņemt sertifikāta izdruku, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, informē uzņēmuma pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Līdz ar šī gada novembra sākumā veiktajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" un noteikumos Nr. 288 "Aptieku darbības noteikumi" farmaceitiem un farmaceita asistentiem, kuri strādā licencētā vispārēja tipa aptiekā, tika dota iespēja uzsākt Covid-19 ātro antigēna testu veikšanu aptiekās.

Lai veicinātu šī pakalpojuma plašāku un ērtāku pieejamību iedzīvotājiem, no šī gada 22. novembra Covid-19 ātrā antigēna testa veikšana farmaceita vai farmaceita asistenta klātbūtnē tika uzsākta piecās "Apotheka" aptiekās. Ņemot vērā to, ka farmaceitiem un farmaceita asistentiem, iekļaujot tos Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, ir iespēja izdrukāt arī Covid-19 vakcinācijas un pārslimošanas sertifikātus, "Apotheka" tīkls nolēmis sniegt palīdzību iedzīvotājiem, kuri ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pārslimojuši ar Covid-19, piedāvājot iespēju bez maksas saņemt sertifikātu izdrukas 18 "Apotheka" tīkla aptiekās.

"Liela daļa sabiedrības jau pieradusi izmantot mūsdienu tehnoloģijas savā ikdienā, tai skaitā, piemēram, saglabājot Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu savā viedierīcē. Tomēr ir pietiekami plašs iedzīvotāju loks, kuri dažādu iemeslu dēļ izvēlas šo sertifikātu izmantot izdrukas formātā – tie ir gan seniori, kuriem nav jaunākās paaudzes viedierīču, gan cilvēki, kuriem nav iespēju mājās pašiem sertifikātu izdrukāt, cilvēki, kuri nevēlas ikreiz, apmeklējot veikalu, izņemt no somas vai kabatas savu mobilo tālruni, kā arī cilvēki, kuri, iespējams, vēlas dubultā nodrošināties gadījumam, ja nu pēkšņi izlādējas mobilais tālrunis, kas aukstajā laika periodā ir daudz biežāk iespējams. Daļai sabiedrības, jo īpaši reģionos, ir apgrūtinoši atrast, kur būtu iespējams šo sertifikātu izdrukāt, turklāt sertifikāta izdrukās esošo kvadrātkodu pēc ilgstošas izdrukas lietošanas var būt apgrūtinoši nolasīt, kas nozīmē, ka pēc noteikta laika iedzīvotājiem atkal no jauna jāmeklē iespējas, kur šo sertifikātu izdrukāt. Ja mums – Apotheka tīklam ir tiesības un iespējas nodrošināt kāda veida pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, tad operatīvi rīkojamies – pirms divām nedēļām sākām piedāvāt iespēju "Apotheka" aptiekās veikt Covid-19 ātros antigēna testus, bet no šonedēļas sniedzam sava veida sociālu palīdzību iedzīvotājiem, nodrošinot iespēju 18 "Apotheka" aptiekās iedzīvotājiem, kuriem ir izsniegts vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, bez maksas saņemt sertifikātu izdrukas," stāsta "Apotheka" valdes loceklis Jānis Kūliņš.

Iedzīvotāji, kuri ir vakcinējušies pret Covid-19 vai pārslimojuši ar Covid-19, sertifikātu izdrukas bez maksas var saņemt 18 "Apotheka" aptiekās, tai skaitā, trīs "Apotheka" aptiekās Rīgā:

"Apotheka 25", Gustava Zemgala gatvē 74, Rīgā

"Apotheka 64", Ģertrūdes ielā 15/17, Rīgā

"Apotheka 98", Krišjāņa Barona ielā 13/15, Rīgā

un 15 "Apotheka" aptiekās citās Latvijas pilsētās:

"Apotheka 13", Satiksmes ielā 35, Jelgavā

"Apotheka 18", Stacijas ielā 1, Koknesē, Aizkraukles novadā

"Apotheka 28", Pils ielā 3, Siguldā

"Apotheka 30", Spīdolas ielā 17, Aizkrauklē

"Apotheka 31", Raiņa ielā 74, Jūrmalā

"Apotheka 34", Kārļa Zāles laukumā 8, Liepāja

"Apotheka 48", Skolas ielā 26, Dobelē

"Apotheka 51", Piltenes ielā 5a, Kuldīgā

"Apotheka 63", Rīgas ielā 33-601, Valmierā

"Apotheka 75", Institūta ielā 36b, Ulbrokā, Ropažu novadā

"Apotheka 84", Lielajā prospektā 26-1B, Ventspilī

"Apotheka 94", Rīgas ielā 17, Valkā

"Apotheka 96", Rīgas ielā 10, Ropažos

"Apotheka 99", Brīvības ielā 11, Zilupē, Ludzas novadā

"Apotheka 101", Alejas ielā 8, Kocēnos, Valmieras novadā