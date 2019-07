2018. gadā pieaugušas meža atjaunošanas un mežizstrādes izmaksas

2018. gadā vidējās meža atjaunošanas izmaksas bija no 509 līdz 669 eiro uz vienu hektāru atkarībā no meža zemes kvalitātes grupas*, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Salīdzinājumam 2017. gadā izmaksas bija robežās no 438 līdz 567 eiro uz hektāru, bet vēl gadu iepriekš – no 551 līdz 600 eiro. Meža atjaunošanas izmaksās ietilpst augsnes sagatavošanas, stādu audzēšanas un stādīšanas izdevumi.

2018. gadā visaugstākās meža atjaunošanas izmaksas bija meža zemes ceturtās kvalitātes grupas mežos (668,7 eiro/ha), kas ir attiecīgi par 23,1% vairāk nekā iepriekšējā gadā, bet viszemākās – otrās kvalitātes grupas mežos (508,7 eiro/ha), kas salīdzinājumā ar 2017. gadu ir attiecīgi par 16,2% lielākas.

2018. gadā vidējās meža kopšanas izmaksas Latvijā salīdzinājumā ar 2017. gadu samazinājušās pirmās un trešās meža zemes kvalitātes grupas mežos, bet otrās un ceturtās meža zemes kvalitātes grupas mežos palielinājušās. Vidējās meža kopšanas izmaksas 2018. gadā bija no 199 līdz 261 eiro uz vienu hektāru. Vislielākās meža kopšanas izmaksas, kurās ietilpst meža agrotehniskā kopšana un jaunaudžu sastāva kopšana, bija meža zemes ceturtās kvalitātes grupas mežos – 261,0 eiro/ha, kas ir par 14,8% lielākas nekā 2017. gadā, un meža zemes otrās kvalitātes grupas mežos – 260,8 eiro/ha, kas ir par 5,7% lielākas nekā gadu iepriekš.

2018. gadā viena kubikmetra koksnes vidējās mežizstrādes izmaksas palielinājušās gan galvenajā cirtē, gan starpcirtē. Galvenajā cirtē, kurā meža gabalu izcērt gandrīz pilnībā, salīdzinājumā ar 2017. gadu, izmaksas palielinājušās par 5,0% un bija 17,3 eiro. Starpcirtē (kopšanas, rekonstruktīvajā, sanitārajā), kurā cirti veic daļēji, izmaksas palielinājās par 8,8%, sasniedzot 22,6 eiro uz vienu kubikmetru. Kopējās mežizstrādes izmaksas galvenajā cirtē un starpcirtē veido darbaspēka, transporta un pielietotās tehnikas izmaksas. Starpcirtē ciršanas darbus veic izlases veidā, tādēļ kopējās mežizstrādes izmaksas ir lielākas nekā galvenajā cirtē, kur ciršanu veic gandrīz pilnībā. Koku ciršanas dinamiku Latvijā 2018. gadā ietekmēja kokmateriālu cenas tirgū un 2017. gada mežizstrādes darbiem nelabvēlīgā ziema, kurā mežizstrādes darbi bija apstājušies. Jo kokmateriālu cenas tirgū augstākas, jo lielākas mežizstrādes izmaksas.

*1. meža zemes kvalitātes grupai pieder grīnis, purvājs.

2. meža zemes kvalitātes grupai pieder sils, viršu ārenis, viršu kūdrenis, slapjais mētrājs, slapjais damaksnis, slapjais vēris, slapjā gārša, niedrājs, dumbrājs, liekņa.

3. meža zemes kvalitātes grupai pieder mētrājs, lāns, mētru ārenis, mētru kūdrenis.

4. meža zemes kvalitātes grupai pieder damaksnis, vēris, gārša, šaurlapju ārenis, šaurlapju kūdrenis, platlapju ārenis, platlapju kūdrenis.