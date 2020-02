2019. gadā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoto viesu skaits pieaudzis par 1,6%

2019. gadā Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 2,85 miljoni ārvalstu un vietējo viesu, kas ir par 1,6% vairāk nekā 2018. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) jaunākie dati. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 2,6% un sasniedzis 5,51 miljonu. Vidējais viesu uzturēšanās ilgums tūristu mītnēs bija 1,9 naktis.

2019. gadā apkalpoti 1,95 miljoni ārvalstu viesu, kas ir par 1,1% vairāk nekā pagājušajā gadā, savukārt ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits audzis par 2,9%, sasniedzot 3,85 miljonus nakšu. Visvairāk viesu uzņemts no Krievijas (279,4 tūkst.), Vācijas (243,0 tūkst.), Lietuvas (209,5 tūkst.), Igaunijas (171,1 tūkst.), Somijas (110,8 tūkst.) un Apvienotās Karalistes (108,0 tūkst.).

No ārvalstu viesiem 36% jeb 700 tūkst. bija no kaimiņvalstīm – Krievijas (14,4%), Lietuvas (10,8%), Igaunijas (8,8%) un Baltkrievijas (2%).

2019. gadā pieaudzis viesu skaits no kaimiņvalstīm – Lietuvas (par 9,7%), Krievijas (par 7,9%), Baltkrievijas (par 4,2%) un Igaunijas (par 0,8%), kā arī no citām valstīm – Ukrainas (par 12,1%), Vācijas (par 7,6%), Polijas (par 5,2 %), Spānijas (par 2,0%). Mazāk ārvalstu viesu savukārt ieradās no Japānas (par 30,9%), Kanādas (par 15,6 %), ASV (par 12,2%), Ķīnas (par 11%), Itālijas (par 8,8%) un Norvēģijas (par 5,9%).

Visvairāk ārvalstu viesu uzņemti Rīgā – 75%, Jūrmalā – 8,9%, Liepājā – 2%, Siguldas novadā – 1,9%, Ventspilī – 1,4% un Daugavpilī – 1%.

2019. gadā tūristu mītnēs apkalpoti 907,4 tūkst. Latvijas iedzīvotāju, kas ir par 2,7% vairāk nekā 2018. gadā, to pavadīto nakšu skaits ir palielinājies par 2,0% un bija 1,66 miljoni.

Vispopulārākās Latvijas iedzīvotāju apmešanās vietas bija Rīgā, kur apmetās 25,1% viesu, Jūrmalā – 9,3%, Liepājā – 7,3%, Ventspilī – 3,3%, Daugavpilī – 3,2%, Siguldas novadā – 2,8% un Jelgavā – 2,4%.

2019. gadā Rīgas tūristu mītnēs uzņemti 1,69 miljoni viesu, no tiem 1,46 miljoni no ārvalstīm, kas ir par 1,6% mazāk nekā gadu iepriekš. Ārvalstu viesu pavadīto nakšu skaits Rīgā pieaudzis par 1,1% un bija 2,87 miljoni. Visvairāk Rīgā apkalpoti ārvalstu viesi no Krievijas (184,3 tūkst.), Vācijas (182,7 tūkst.), Igaunijas (111,6 tūkst.), Lietuvas (108,7 tūkst.), Apvienotās Karalistes (97,7 tūkst.), Somijas (86,5 tūkst.) un Zviedrijas (66,2 tūkst.).

2019. gada 4. ceturksnī Latvijas tūristu mītnēs apkalpoti 580,6 tūkst. ārvalstu un vietējo viesu – par 4,5% vairāk nekā pagājušā gada 4. ceturksnī. Viesi pavadīja 1,14 miljonus nakšu, kas, salīdzinot ar attiecīgo periodu pērn, ir kāpums par 3,8%. Ārvalstu viesu skaits gada pēdējā ceturksnī pieaudzis par 3,8% un bija 390,6 tūkst.