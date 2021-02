2020. gadā Latvijas preču eksports sasniedzis rekordu

2020. gadā Latvijas preču eksporta vērtība veidoja 13,19 miljardus eiro, par 224 milj. eiro jeb 1,7 % vairāk nekā 2019. gadā, un tā ir līdz šim augstākā eksporta vērtība. Preču importa vērtība sasniedza 15,08 miljardus eiro, par 836,6 milj. eiro jeb 5,3 % mazāk nekā 2019. gadā, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati.

Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums faktiskajās cenās sasniedza 28,27 miljardus eiro – par 612,5 milj. eiro jeb 2,1 % mazāk nekā 2019. gadā.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā pērn bija koks, koka izstrādājumi un kokogle; elektroierīces un elektroiekārtas; mehānismi un mehāniskās ierīces. Koks, koka izstrādājumi un kokogle visvairāk tika eksportēti uz Apvienoto Karalisti (21,7 %), Igauniju (13,6 %) un Zviedriju (9,3 %), elektroierīces un elektroiekārtas – uz Lietuvu (23,3 %), Igauniju (10,2 %) un Krieviju (9,5 %), mehānismi un mehāniskās ierīces – uz Lietuvu (19 %), Krieviju (18,7 %) un Igauniju (13,6 %).

2020. gadā no Latvijas tika eksportētas preces uz 197 pasaules valstīm. Pieci lielākie eksporta partneri bija Lietuva, Igaunija, Krievija, Vācija un Zviedrija. To īpatsvars veidoja 49,7 % no kopējās eksporta vērtības. Uz Lietuvu visvairāk tika eksportēti mehānismi, mehāniskās ierīces un elektroiekārtas, uz Igauniju, Krieviju un Vāciju – lauksaimniecības un pārtikas preces, savukārt uz Zviedriju – koks un koka izstrādājumi.

Svarīgākās preces Latvijas importā pērn bija elektroierīces un elektroiekārtas; mehānismi un mehāniskās ierīces; sauszemes transporta līdzekļi un to daļas. Elektroierīces un elektroiekārtas visvairāk tika importētas no Lietuvas (14,3 %), Ķīnas (13,6 %) un Polijas (9,6 %), mehānismi un mehāniskās ierīces – no Vācijas (17,6 %), Lietuvas (12,2 %) un Polijas (9,8 %), sauszemes transporta līdzekļi un to daļas – no Vācijas (31,2%), Igaunijas (19,8 %) un Polijas (9,6 %).

2020. gadā uz Latviju tika importētas preces no 163 pasaules valstīm. Pieci lielākie importa partneri bija Lietuva, Vācija, Polija, Igaunija un Krievija. To īpatsvars veidoja 53 % no kopējās importa vērtības. No Lietuvas un Igaunijas visvairāk tika importētas lauksaimniecības un pārtikas preces, no Vācijas un Polijas – mehānismi, mehāniskās ierīces un elektroiekārtas, savukārt no Krievijas – parastie metāli un to izstrādājumi .

Covid-19 izraisītā epidemioloģiskā krīze 2020. gadā ir veicinājusi tirdzniecību ar atsevišķām specifiskām precēm. Mutes un deguna aizsardzības līdzekļu imports 2020. gadā salīdzinājumā ar 2019. gadu pieauga par 37,7 milj. eiro jeb septiņas reizes un galvenokārt šīs preces tika importētas no Ķīnas – 30,8 milj. eiro jeb 70 %. Šo preču eksports pieauga par 9,5 milj. eiro jeb 85,8 % un galvenokārt tika eksportēts uz Zviedriju – 31,7 %, Igauniju – 13,6 % un Vāciju – 11,6 %. Diagnostikas vai laboratorijas reaģentu, t.sk. Covid-19 testa komplektu imports palielinājās par 21,7 milj. eiro jeb 71,5 %. Visvairāk šī prece tika importēta no Ukrainas – 31,6 %, Vācijas – 15,4 % un Ķīnas – 12,4 %.