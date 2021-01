2020. gadā pieaudzis zem Latvijas karoga reģistrēto kuģu skaits

Pagājušā gada laikā Latvijas Kuģu reģistrā reģistrēto kuģu skaits pieaudzis no 330 līdz 343 kuģiem, tai skaitā kravas kuģi, pasažieru kuģi, zvejas kuģi, dienesta kuģi, velkoņi, ledlauži, palīgflote, informē "Latvijas Jūras administrācija".

SOLAS konvencijai atbilstošo kuģu ar bruto tonnāžu virs 500 (SOLAS kuģu) skaits gada laikā pieaudzis no 25 uz 29. No jauna reģistrēti deviņi sauskravas kuģi, no reģistra izslēgti viens sauskravas kuģis, viens tankkuģis un trīs naftas tankkuģi. SOLAS kuģu kopējā tonnāža pieaugusi no 140 301 līdz 145 683.

Pieaudzis arī reģistrēto atpūtas kuģu skaits – no 678 līdz 686. Gada laikā no jauna reģistrētas 14 buru jahtas un septiņas motorjahtas, savukārt no Kuģu reģistra izslēgtas septiņas buru jahtas un sešas motorjahtas.