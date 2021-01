2020. gadā sērijveida dzīvokļu cenas nedaudz samazinājušās

2020. gada decembrī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenas nedaudz palielinājās – cenas mēneša laikā pieauga par 0,1%. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 807 EUR/m², bet kopumā 2020. gadā sērijveida dzīvokļu cenas samazinājās par 1,5%, liecina "Arco Real Estate" aprēķini.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2020. gadā pārsvarā tika novērota sērijveida dzīvokļu cenu lejupslīde, taču gada nogalē bija nelielas pozitīvas cenu svārstības. Tās, visticamāk, izraisīja nepietiekamais piedāvājums, un sakarā ar to daudzviet Rīgas lielākajos mikrorajonos dzīvokļu cenas palielinājās.

Pēc 2020. gada vidū novērotā straujā piedāvājuma pieauguma gada otrajā pusē tika novērots straujš piedāvājuma kritums. Lielāko mikrorajonu sērijveida dzīvokļu piedāvājumu skaits decembrī, kā tas ir raksturīgi gada nogalei, būtiski samazinājās (-17 %). Kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits pēdējā mēneša laikā arī pazeminājās (-18 %).

Kopš 2020. gada sākuma visos Rīgas lielākajos mikrorajonos, ņemot vērā pēdējo mēnešu cenu lejupslīdi, cenas kopumā samazinājās. Lielākais cenu samazinājums kopš gada sākuma Rīgas mikrorajonos novērots Pļavniekos un Imantā (-3%).

Decembrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena pieauga līdz 807 EUR/m². Cenas vidēji bija par 50% zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena bija sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 EUR/m².

2020. gada decembrī, dzīvokļu cenās, vērtējot pēc istabu skaita, tika konstatētas nelielas izmaiņas. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena palielinājās vienistabas (+0,1%), divistabu (+0,1%) un trīsistabu (+0,1%) dzīvokļiem, savukārt četru istabu dzīvokļu cenām netika konstatētas izmaiņas.

Decembrī dzīvokļu piedāvājums Rīgā, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, kopumā samazinājās par 18%. Piedāvājumu skaits "Arco Real Estate" analizētajos Rīgas lielākajos mikrorajonos samazinājās par 17%. Salīdzinot ar 2019. gada decembri, dzīvokļu piedāvājums šī gada atbilstošajā laika periodā kopumā bija mazāks: kopējais dzīvokļu piedāvājumu skaits bija mazāks par 10% nekā pirms gada, bet lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums – par 11%.

Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, var secināt, ka vislielākais piedāvājumu skaits decembrī bija Purvciemā, savukārt vismazākais – Bolderājā. Pagājušajā mēnesī visos lielākajos Rīgas mikrorajonos dzīvokļu piedāvājumu skaits samazinājās. Visvairāk piedāvājumu skaits samazinājās Mežciemā – par 28%. Piedāvājumu skaits decembrī vismazāk mainījās Bolderājā (-4%). Decembrī, analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, vislielākais piedāvājums konstatēts Zolitūdē, turpretī Bolderājā piedāvājumu skaits proporcionāli bija vismazākais.

Aizvadītajā mēnesī lielāko Rīgas mikrorajonu sērijveidu dzīvokļu cenās novērotas nelielas izmaiņas. Lielākais cenu pieaugums tika novērots Pļavniekos, kur cenas mēneša laikā palielinājās par 0,9%, savukārt neliels cenu samazinājums novērots Bolderājā, kur vidējā cena saruka par 0,3%. Decembrī sērijveida dzīvokļu cenas, salīdzinot ar 2019. gada sākumu, bija augstākas par 1,2%. Savukārt kopš 2020. gada sākuma cenas samazinājās par 1,5%. Sērijveida dzīvokļu augstākās cenas 2020. gada decembrī saglabājās Teikā, kur viena kvadrātmetra cena saglabājās nemainīga – 951 EUR/m². Viena kvadrātmetra viszemākā vidējā cena decembrī bija Bolderājā – 583 EUR/m².

2020. gada decembrī visdārgākie dzīvokļi saglabājās 119. un 104. sērijas mājās, kurās cenas divistabu dzīvokļiem apmierinošā stāvoklī bija robežās no 50 000 līdz 53 000 eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt vislētākās bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 27 000 līdz 40 000 eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 25 000 līdz 40 000 eiro atkarībā no mikrorajona.

2020. gada decembrī Ogres sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,6%, vidējai cenai pieaugot līdz 659 EUR/m². 2019. gadā dzīvokļu cenas kopumā Ogrē palielinājās par 7%, bet kopš 2020. gada sākuma – par 2%. Kauguros 2020. gada decembrī sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 0,2%. Dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena bija 628 EUR/m². Kopš 2020. gada sākuma dzīvokļu cenas Kauguros palielinājās par 3%. 2020. gada decembrī Salaspilī dzīvokļu cenas nemainījās. Sērijveida dzīvokļu viena kvadrātmetra vidējā cena Salaspilī bija 696 eiro. Kopš 2020. gada sākuma sērijveida dzīvokļu cenas Salaspilī palielinājās par 1%. 2020. gada decembrī Jelgavā dzīvokļu cenas palielinājās par 0,3%. Sērijveida dzīvokļu vidējā cena decembrī bija 539 EUR/m². Kopumā 2020. gadā Jelgavā sērijveida dzīvokļu cenas palielinājās par 3%.