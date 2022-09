'220.lv' Daugavgrīvas ielas veikalu pārceļ uz Krasta ielu

No ceturtdienas, 1. septembra, internetveikals "220.lv" ir aizvēris savu ilggadējo veikalu, pasūtījumu saņemšanas punktu Rīgā, Daugavgrīvas ielā 114, atverot jaunu - Krasta ielā 52. Pagaidām jaunā vieta būs paredzēta tikai e-veikalā veikto pasūtījumu izņemšanai un "Marketplace" platformas partneru pasūtījumu apstrādei, tomēr tuvākajā laikā apmeklētājiem plānots atvērt arī plašu klātienes veikalu, informē uzņēmums.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Šobrīd plānots, ka jauno telpu iekārtošana noritēs vēl divos posmos, proti, papildu noliktavas atvēršanai ceturtdien, kur tiks izsniegti klientu pasūtījumi un apstrādāti no "Marketplace" partneriem saņemtie pasūtījumi, tuvākajā laikā plānota veikala atvēršana ar ekspozīciju un klientu apkalpošanas, konsultēšanas iespējām, savukārt vēlāk paredzēts iekārtot biroja telpas.

No 1.septembra jaunajā preču saņemšanas punktā darbosies 10 darbinieki, savukārt vēlāk, atverot atlikušās struktūras telpas, plānotais darbinieku skaits sasniegs 20. Jauno telpu kopējā platība būs vairāk nekā 1600 m2, no kurām noliktavas platība aizņems 1000 m2, savukārt veikala tirdzniecības zāles platība vairāk nekā 600m2.

"220.lv" Reģionālais vadītājs Mārtiņš Pūpols norāda, ka iemesls mainīt telpas bijis likumsakarīgs. "Reaģējot uz "Marketplace" platformas attīstību, kas ir būtiski veicinājusi pārdevēju un pasūtījumu skaita pieaugumu, izjutām vajadzību pēc plašākām un piemērotākām telpām visu funkciju nodrošināšanai, ko jaunā vieta spēj dot. Vienlaikus vēlējāmies būt vieglāk pieejami saviem partneriem un nodrošināt noliktavas telpas, uz kurām preces ir vieglāk nogādāt. Tāpat arī ceram, ka jaunā atrašanās vieta būs ērtāk sasniedzama mūsu klientiem, kuri vēlēsies bez maksas saņemt liela izmēra preces."

Preču saņemšanas punkts Krasta ielā 52 būs atvērts ierastajā darba laikā: darba dienās no pulksten 10:00 līdz 19:00, savukārt sestdienās no pulksten 10:00 līdz 17:00 un svētdienās no pulksten 10:00 līdz 15:00.