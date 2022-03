3 kg uz pircēju – veikalos vērojams 'sāls drudzis'

Krievijas sāktais karš Ukrainā, tam sekojušās Rietumu valstu sankcijas un globālā ekonomiskā situācija pēdējās nedēļās ir ietekmējusi arī Latvijas iedzīvotāju iepirkšanās paradumus. Viena no redzamākajām iezīmēm - veikalu plauktos jūtami patukšojušies sāls krājumi.

"Maxima Latvija" pārstāve Laura Bagātā portālam "Delfi" sacīja, ka esošā situācija ir ietekmējusi cilvēku iepirkšanās paradumus, precīzāk, ir nedaudz mainījies pirkuma groza saturs, tādēļ pašlaik uzņēmums primāri koncentrējoties uz nepārtrauktu preču pieejamību veikalos.

"Vairāk nekā ierasts tiek pirkti produkti, kuriem ir ilgāks uzglabāšanas termiņš. Galvenais iemesls kāpēc atsevišķos veikalos, piemēram, ir tukšāki sāls plaukti - cilvēki pērk ievērojami vairāk iepakojuma nekā ikdienā nepieciešams," atzina uzņēmuma pārstāve.

"Pēdējo nedēļu laikā esam novērojuši , ka pieprasījums, piemēram, pēc miltiem ir dubultojies, tāpat vairāk par 50% ir audzis pieprasījums pēc rīsiem, griķiem un makaroniem. Tāpat pircēji biežāk izvēlas iepirkumu grozā ievietot arī konservus, kuru pieprasījums pēdējo nedēļu laikā ir dubultojies. Īpaši var izcelt pircēju vēlmi iegādāties cukura un sāls rezerves – cukura pieprasījums audzis gandrīz četras reizes, savukārt sāls pieprasījums gandrīz trīskāršojies," sacīja Bagātā.

Viņa pastiprina, pēdējo divu nedēļu laikā "Maxima" veikalos pārdotas jau vairāk nekā 100 tonnas sāls. Ja skatās statistiku uz čeku skaitu, kuros iekļauts sāls, tad vidēji viens pircējs iegādājies aptuveni 3 kilogramus sāls.

"Lai praktiski pielāgotos šim jaunajam pieprasījumam, ir nepieciešams laiks, tāpēc aicinām cilvēkus saglabāt mieru un iegādāties rezerves nelielā apjomā. Kolēģi intensīvi strādā, lai papildinātu veikalu plauktus, jo īpaši sāli, to pakāpeniski pievedot veikaliem no citiem piegādātajiem. Uztraukumam nav pamata, pakāpeniski piegādes normalizēsies un jau tuvākajā laikā tiks palielinātas sāls piegādes visiem "Maxima" veikaliem nepieciešamā daudzumā," sacīja uzņēmuma pārstāve.

Tāpat esot jāņem vērā, ka "Maxima" veikalos pieejami dažādi sāls veidi, piemēram, smalkais sāls un himalaju sāls, ko nodrošina partneri no citām valstīm ārpus Ukrainas, piemēram, no Itālijas, Spānijas un Pakistānas, līdz ar to ir pieejamas dažādas šī produkta alternatīvas, kā arī paralēli kolēģi pašlaik aktīvi strādā pie tā, lai jau preventīvi parūpētos par vēl papildus alternatīvām arī rupjam sālim, norādīja uzņēmuma pārstāve.

Arī "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītājs Juris Šleiers portālam "Delfi" sacīja, ka pieprasījums pēc sāls veikalos saglabājas gana augsts, tāpēc uzņēmums vēlas vēlreiz aicināt sabiedrību un pircējus saglabāt mieru, iegādājoties tikai tik daudz sāls, cik ikdienā nepieciešams.

"Jo vienmērīgāks būs pieprasījums, tas būs vieglāk gan pircējiem ar iespēju iegādāties visas preces, gan mums, lai veidotu plānveidīgāku preču plūsmu. Turklāt vēlamies atgādināt, ka mūsu veikalos pieejams dažādu veidu un zīmolu sāls, piemēram, Himalaju, rozā, jūras sāls u.c. Mūsu piegādātāji ir apstiprinājuši, ka tradicionālā rupjā sāls krājumi ir pietiekami un tie tiek pakāpeniski sūtīti uz mūsu noliktavu, vienmērīgi izplatot uz visiem mūsu veikaliem," sacīja Šleiers.

Pieprasījums pēc sāls ir audzis neplānoti ātri - vienas nedēļas laikā veikalu tīklā “Elvi” iztirgots tāds sāls apjoms, kā parasti tiek pārdots divos mēnešos,” situāciju raksturo SIA “Elvi Latvija” komercdirektore Laila Vārtukapteine.

Tieši ļoti straujais pieprasījuma pieaugums arī izraisījis īslaicīgu sāls deficītu, taču sāls veikalu plauktos atkal ir atrodams. “Elvi” līdzšinējais sāls piegādātājs SIA “Latvijas sāls ražošanas kompānija”, kas sāli fasē Latvijā, taču importē tā izejvielas, ir apstiprinājis, ka ir atrastas arī izejvielu iepirkšanas alternatīvas Eiropā un piegādes atsākas. Vienlaikus “Elvi” paplašinājis vārāmas sāls piegādātāju loku un drīzumā piedāvās klientiem arī citviet Eiropā ražotu vārāmo sāli, stāsta uzņēmuma pārstāve.

“Šobrīd vēl diemžēl nevaram iegūt datus par konkrētu produktu kategoriju, taču veikalos “top!” tuvākajā nedēļā sāls iztrūkumam sakarā ar nepamatoti lielo pieprasījumu vairs nevajadzētu būt. No pagājušās nedēļas esam veikuši papildu sāls pasūtījumus uz veikalu “top!” noliktavām un arī turpmāk tās tiek regulāri plānotas,” informē uzņēmuma valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte.

“Satraukumam ne par sāls pieejamību, ne par citiem produktiem nevajadzētu būt, jo mēs diendienā strādājam pie dažādu piegādes ķēžu veidošanas un uzturēšanas. Ja kādā produktu kategorijā ģeopolitisko notikumu dēļ redzam pārrāvumu, tad veidojam jaunas piegādes un iztrūkstošos zīmolu produktus aizvietojam ar citiem produktiem. Iztrūkumus gan veikalos “top!” vairs neprognozējam,” uzsver Priedīte.

“Lidl” par konkrētiem pārdošanas datiem nerunā, taču pēdējā laikā uzņēmuma veikalos novērots pastiprināts pieprasījumu pēc dažādiem produktiem. Īpaši pieprasīti pēdējās dienās ir bijuši dažādi sausie produkti, sāls un citi produkti ar ilgu uzglabāšanas termiņu. “Lidl Latvija” aktīvi strādā ar saviem piegādātājiem un loģistikas partneriem, lai nodrošinātu augsta pieprasījuma preču piegādi veikaliem, un lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas labāku šo preču pieejamību, uzsvēra uzņēmuma pārstāvis Ingars Rudzītis.