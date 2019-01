3D drukas celmlauži drukā ortozes un palīdz skolās apgūt modelēšanu

Ceļ zināšanu līmeni skolās

Apzinoties 3D modelēšanas zināšanu vērtību un to nozīmību nākotnē gan "Baltic 3D", gan "Wide" dažādos veidos cenšas veicināt šo zināšanu apguvi kā Latvijā, tā pasaulē. Piemēram, "Baltic 3D" palīdz skolām izveidot 3D modelēšanas un drukas klases. Jātnieks cer, ka nākotnē šī nodarbe varētu pārtapt sociālā uzņēmumā, jo pelnīt ar printeru piegādi skolām nav uzņēmuma mērķis.

Lai gan daudzās Latvijas skolās ir 3D printeri, zināšanu līmenis par 3D modelēšanu ne vien Latvijā, bet visā Baltijā ir zems, jo, kā saka Jātnieks, šie printeri vienkārši krāj putekļus.

Līdz šim uzņēmums skolās uzstādījis ap 50 printeru, pirmo no tiem pirms četriem gadiem, kad kāda skola pati uzmeklējusi "Baltic 3D". Sākot sadarbību ar skolām, uzņēmums veica izpēti, noskaidrojot, ka Baltijā ir aptuveni 350 3D printeru, no kuriem izmantoti tiek ap 10%. Uzņēmums arī iegādājies 10 tobrīd pasaulē labākos hobija klases 3D printerus, lai izpētītu, kurš no tiem lietošanā ir visparocīgākais.

"Par 3D printeri sauc arī mazu dzelžu čupiņu, kas ir nopērkama par 500 eiro un kas nefunkcionē, jau no kastes izņemot. Par to dažkārt sauc arī komplektus – konstruktora komplektus, kas pašam jāsaliek. Piemēram, Igaunijā bija gadījums, kad skolām piegādāja nesaliktus printerus," zināšanu līmeni par ierīcēm raksturo Jātnieks.

Mācot skolotājiem drukāt ar 3D printeri, daudz laika tiek veltīts 3D modelēšanas pamatu apguvei. Izvēloties vienkārši lietojamas iekārtas, uzņēmuma speciālisti panākuši, ka 3D pritnera lietošanas apmācībai nepieciešamas vien divas stundas.

"Skolā nevis printeris ir svarīgs, bet apmācība 3D modelēšanā, jo pēc tam, kad māki 3D modelēšanu, tu vari to saturu, ko esi radījis, piemēram, karikatūru, izmantot dažādās digitālās ražošanas metodēs – 3D printerī, frēzē, lāzergriezējā, kā arī virtuālajā un argumentētajā realitātē, mobilajām aplikācijām," skaidro Jātnieks, piebilstot, ka tas ir kā reizrēķins, kas daudzviet ļoti noder, jo nereti, turpinot mācības kādā augstākās izglītības iestādē, 3D modelēšana augstskolā jaunietim ir "kā pļauka sejā, kad uzreiz liek darīt kaut ko ļoti sarežģītu, bet viņam nemaz nav pamatzināšanu".

Jātnieks gan skaidro, ka mērķis nav printeru iegāde visām skolām, jo daudz vērtīgāk esot izveidot telpu ar vairākiem printeriem vienā skolā un ļaut to izmantot arī skolēniem no citām skolām. "No sākuma pie mums atnāca piecas skolas un prasīja katra pa printerim. Mēs pieci varam apstāties apkārt vienam printerim, bet klase ar 15 cilvēkiem nevar vienu printeri izmantot," viņš norādīja, "mēs visiem atbildējām – sāciet mācīties modelēšanu, ja vajag, mēs jums aizsūtīsim skolotāju, un paralēli runājām ar pašvaldību, sakot – nepērciet piecus dažādās skolās, labāk nopērciet piecus vienā un ļaujiet visām skolām izmantot šo klasi."

Profesionālās izglītības iestādēs 3D printeris ir kā starpposms starp digitālo modeli un tā realizāciju uz dārgām ražošanas ierīcēm, proti, skolēni modeli izdrukā 3D drukas ierīcē, pirms mēģina to izgatavot uz desmitiem un simtiem tūkstošu eiro vērtām iekārtām. "Svarīgi arī pielaist pie drukāšanas nevis tad, kad ir 10 nopelnīts, bet tad, kad ir divi un trīs. Tiem, kam ir ļoti sliktas sekmes, parādīt, kur ir saikne starp to, ko esi uzzīmējis, un ražošanas iespējamību vai neiespējamību," pauž Jātnieks.

Skolas gan nav vienīgās, kur 3D drukas eksperti palīdz apgūt modelēšanu. Piemēram, pagājušā gada izskaņā Pirtnieks viesojās Nigērijā, kur kā protezēšanas un ortozēšanas, kā arī 3D modelēšanas eksperts palīdzēja vietējos apmācīt 3D drukā un modelēšanā.