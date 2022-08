4000 EUR/MWh – kam ņemt vērā ekstremālo elektrības cenu biržā

Elektroenerģijas tirgotāji piedāvā dažādus līgumu veidus, un tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kas izvēlējušies biržas cenai piesaistītos līgumus, svarīgi sekot līdzi cenām "Nord Pool" mājaslapā, kā arī tirgotāju nodrošinātajās lietotnēs.

Biržas cenām ir piesaistīti tādi uzņēmumu tarifi kā "Elektrum dinamiskais", "Tet dinamiskais" u.c. Savukārt ik stundu mainīgās elektrības biržas cenas tieši neietekmē tos iedzīvotājus un uzņēmumus, kam ar elektrības tirgotāju ir noslēgti citu tarifu līgumi. Lietotāji, kas izvēlējušies nemainīgu cenu tarifus šobrīd savos ikdienas darbos var neņemt vērā biržas stundu cenas. To nolīgtā cena tūlītēji nemainās atkarībā no biržas elektrības cenas. Piemēram, "Tet stabilais" tarifs šobrīd piedāvā nemainīgu cenu uz vienu gadu - 0,4666 EUR/KWh, liecian informācija uzņēmuma mājaslapā. Jāņem vērā, ka atkarībā no konkrētā tirgotāja un līguma veida cena var tikt pārskatīta, piemēram, "Elektrum ekonomiskais" tarifs paredz cenas pārskatīšanu ne biežāk kā divas reizes kalendārajā gadā.

Trešdienas rītā "Elektrum" saviem klientiem, kas ir izvēlējušies biržas cenām piesaistītu tarifu, nosūtījis atgādinošu īsziņu par augsto elektrības cenu - 4,00 EUR/KWh no 18.00 līdz 19.00 un aicina šajā laikā samazināt elektrības patēriņu. Arī "Tet" tviterī aicina iemainīt mājas darbus pret laiku ar ģimeni konkrētajā stundā. Jāatgādina, ka trešdien, 17. augustā, visu dienu vidējā elektrības cena būs izteikti augstāka nekā iepriekšējās dienās, no 15.00 līdz 16.00 sasniedzot 1500 EUR/MWh, bet citās stundās pietuvojoties 1000 EUR/MWh.

📌Ja izmanto dinamisko tarifu plānu, rīt plkst. 18:00-19:00 elektrības patēriņu iemaini pret vasarīgu pastaigu ārā vai laiku ar ģimeni. Paredzama ļoti augsta biržas cena – 4,0000 €/kWh. Sev izdevīgākos un piemērotākos laikus patēriņam var viegli apskatīt lietotnē Mans Tet.💡 pic.twitter.com/17M71yQCLA — Tet (@mans_tet) August 16, 2022

Tirgotāji piedāvā lietotājiem elektroenerģiju iegādāties, slēdzot trīs dažādus līguma veidus. Elektroenerģijas fiksētas cenas līgumu īpatsvars mājsaimniecību segmentā kopumā veido 60%, mainīgas cenas jeb biržas līgumu izvēlējušās 16% mājsaimniecību, bet universālo pakalpojumu – 24%, liecina SPRK š.g. pirmā ceturkšņa dati.

Elektrības biržas "Nord Pool" cenas katram tirdzniecības apgabalam ir pieejamas šeit. Jāņem vērā, ka laiki biržā ir norādīti pēc Centrāleiropas laika, tas ir norādīts (angļu valodā) un skaidri redzams lapas augšējā labā malā. Līdz ar to tas nozīmē, ka norādītājiem laikiem, lai iegūtu Latvijas laiku, ir jāpieskaita viena stunda. Piemēram, trešdien 17. augustā, kad elektrības cena sasniegs 4000 EUR/MWh jeb maksimāli iespējamo biržas cenu no plkst. 17.00 līdz plkst. 18.00 pēc Centrāleiropas laika, lai iegūtu Latvijas laiku ir jāpieskaita viena stunda - Latvijā augstā elektrības cena būs no plkst. 18.00 līdz plkst. 19.00. Latvijas atrodas Austrumeiropas laika zonā.