544 uzņēmumi lūguši samazināt elektrības jaudu vai atteikušies no elektrības pieslēguma

Martā AS "Sadales tīkls" no klientiem ir saņēmis 544 pieteikumus elektrotīkla pieslēguma jaudas samazināšanai un atteikumus no pieslēgumiem, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

Apkopojot informāciju par marta mēnesi, uzņēmums secina, ka kopējais elektroenerģijas patēriņš, salīdzinot ar 2019. gadu, šogad ir samazinājies par 5%. Vislielākais patēriņa kritumus vērojams juridisko personu segmentā, jo noteiktie ierobežojumi būtiski ietekmē tirdzniecības, kultūras, sporta un sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumus. Šāda tendence ir arī citās Eiropas valstīs, kur uzņēmējdarbība ir apstājusies.

Ārkārtas situācijā uzņēmums aicina klientus izvērtēt visas iespējas, kā samazināt maksājumus par elektrību. Tāpat kā līdz šim klientiem ir iespēja gan patstāvīgi, gan arī uz laiku (līdz 9 mēnešiem) samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu, lai samazinātu savus maksājumus dīkstāves laikā, gan atteikties no pieslēgumiem, kuri nākotnē nebūs nepieciešami. Klienti šīs iespējas izmanto un martā no klientiem saņemti 544 šādi pieteikumi, galvenokārt par pieslēgumiem, kuri nodrošina elektroapgādi viesnīcām, izklaides un kultūras vietām, sporta un tirdzniecības centriem.

Tāpat "Sadales tīkls" mājaslapā iespējams aprēķināt, cik liela pieslēguma jauda klientam šobrīd ir nepieciešama. Jāatzīmē, ka pieslēgumu jaudu pilnībā vai uz laiku samazina ne tikai tie klienti, kuru darbību ir skārusi krīze, bet arī tie klienti, kuri jau līdz šim vairākkārt ir aicināti vērtēt savu pieslēgumu efektivitāti, jo īpašumos nodrošinātā pieslēguma jauda pilnā apmērā netiek izmantota. Brīdī, kad uzņēmumi atsāks savu darbību, pieslēguma jauda pēc klienta pieprasījuma tiks atjaunota.

Atbilstoši SPRK Sistēmas pieslēguma noteikumiem elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem, klientiem, kuri līdz pieteikuma iesniegšanai savos īpašumos esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu izmantoja efektīvi, par pieslēguma jaudas uzturēšanu un atjaunošanu nebūs jāmaksā.

Ņemot vērā, ka elektrotīkls ir kritiskā valsts infrastruktūra, "Sadales tīkls" turpina veikt svarīgākos elektrotīkla uzturēšanas, remontu un atjaunošanas darbus. Lai netraucētu attālināto darba un mācību procesu, plānotos darbus uzņēmums sāk pēc pulksten 12 un strādā tā, lai elektroapgādes pārtraukuma laiks nepārsniegtu piecas stundas.