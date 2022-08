600 eiro mēnesī par gāzi 180 eiro maksājuma vietā. Kādēļ gāzes rēķini kāpj debesīs?

Dabasgāzes tirgotāja "Latvijas gāze" klienti, kuri apsilda savus mājokļus ar gāzi, pēdējās dienās saņēmuši nepatīkamas ziņas – izlīdzinātā maksājuma izmantotājiem ikmēneša gāzes rēķins pieaugs vairākas reizes. "Delfi Bizness" skaidro, kādēļ rēķini par gāzi pieauguši tik ievērojami un vai tos kaut kā ir iespējams samazināt.

Atbildes uz jautājumiem par šā brīža gāzes cenām "Delfi Bizness" sniedza Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) un "Latvijas gāzes" pārstāvji.

Pirmkārt, beidzies valsts atbalsts

Viens no iemesliem, kādēļ ikmēneša maksājumi par gāzi pieaug, ir gada sākumā piešķirtā valsts atbalsta beigšanās. No janvāra līdz aprīlim ieskaitot dabasgāzes cena tika samazināta tiem lietotājiem, kuri vidēji gadā patērē 21 kubikmetru (m3) gāzes un vairāk. Līdz ar to vēl maija sākumā saņemtajā rēķinā par gāzi aprēķins veikts ar samazinātu dabasgāzes cenu. Savukārt, saņemot rēķinu jūnijā par maijā patērēto gāzi, rēķinā iekļautā gāzes cena ir bez valsts atbalsta. Tādējādi jūnijā lietotāji izjuta pirmo rēķina pieaugumu, kas šajā gadījumā bija saistīts ar valsts atbalsta beigšanos, ne tarifu izmaiņām.