65% iedzīvotāju atbalsta Latvijas pāreju uz atjaunīgajiem energoresursiem, liecina aptauja

Elektroenerģijas tirgus cenu kāpums un nestabilā ģeopolitiskā situācija veicinājusi Latvijas iedzīvotāju atbalstu valsts energoneatkarības jautājumu risināšanai. Kā liecina energouzņēmuma "Enefit" un pētījumu aģentūras "Norstat" veiktā aptauja, vairāk nekā puse iedzīvotāju ir gatavi atteikties no citu valstu energoresursiem, bet 65% atbalsta atjaunīgās enerģijas ražošanas veicināšanu Latvijā.

56% Latvijas iedzīvotāju ir gatavi atbalstīt atteikšanos no trešo valstu energoresursu izmantošanas. Savukārt 27% no šī soļa attur tikai pieņēmums, ka tas paaugstinātu mājsaimniecības izdevumus.

Līdzīga situācija vērojama ar atjaunīgo energoresursu izmantošanu, kur kā izšķirošais arguments šī risinājuma atbalstam ir iespējas samazināt elektroenerģijas izmaksas. Tas ir būtisks signāls enerģijas ražotājiem un tirgotājiem, sniedzot iespējas jaunu risinājumu izstrādei, kur lietotāju pieprasījums veicinātu vietējo enerģijas ražošanas jaudu attīstību, fokusējoties uz atjaunīgajiem resursiem, kas šobrīd nodrošina zemākās elektrības cenas.

"Jau šobrīd Baltijas vēja un saules enerģijas parki spēj piedāvāt par vidējo tirgus cenu būtiski lētāku elektrību. Tas ļauj sekmīgi atrisināt izmaksu jautājumu, kas uztrauc ikvienu no mums, un piedāvāt atjaunīgajos jeb zaļajos resursos balstītu enerģijas ražošanu par būtiski zemāku cenu. Pagaidām gan apjoms, ko šīs spēkstacijas spēj saražot, nav pietiekams gadījumā, ja pēkšņi vēja enerģiju gribētu sākt lietot visi Latvijas iedzīvotāji. Tāpēc parādās jaunas iespējas lietotāju un ražotāju sadarbībai, lai kopā veicinātu strauju zaļās enerģijas ražošanas jaudu attīstību. Jo vairāk lietotāju būs gatavi iegādāties zaļo enerģiju, jo vairāk šādu spēkstaciju tiks attīstītas Baltijā. Galvenais izaicinājums ir nodrošināt vienkāršu lietotāju pieeju šai lētajai un zaļajai enerģijai. Tāpēc šobrīd strādājam pie risinājuma, kas dotu iespēju Latvijas mājsaimniecībām tiešā veidā iegādāties elektroenerģiju no Baltijas vēja parkiem, maksājot par to mazāk," skaidro energouzņēmuma "Enefit" vadītājs Krists Mertens.

Sabiedrības izpratne par dažādu enerģijas ražošanas veidu potenciālu un gatavība tos atbalstīt ir kritiski svarīga, jo ikviena jaunieveduma sekmīgai ieviešanai ikdienā lietotāju pieprasījums ir ļoti būtisks. Tāpēc svarīgi komunicēt ar sabiedrību un skaidrot atjaunīgās enerģijas apjoma palielināšanas ieguvumus tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā, tai skaitā arī tiem 22% sabiedrības, kas atjaunīgās enerģijas ražošanu uzskata par pārlieku dārgu vai vienkārši neuzticas šādiem projektiem.

Aptauju veicis "Norstat" 2022. gada martā, internetā aptaujājot 1223 Latvijas iedzīvotājus 18–74 gadu vecumā.