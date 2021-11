68% Latvijas uzņēmumu ir sava tīmekļa vietne, liecina pētījums

2021. gada sākumā Latvijā internetu lietoja gandrīz visos uzņēmumos (99,97%). 68% no tiem bija sava tīmekļa vietne, liecina Centrālās statistikas pārvaldes ikgadējā aptauja par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) lietošanu un e-komerciju uzņēmumos.

Tīmekļa vietne bija izveidota 95,5% lielo uzņēmumu, 87,3% vidējo uzņēmumu un 63,5% mazo uzņēmumu.

Darba vajadzībām internetu lietoja 52,5% no visiem uzņēmumu darbiniekiem, kas ir par 8,1 procentpunktu vairāk nekā 2020. gadā.

2021. gadā 57,7% uzņēmumu lietoja sociālos medijus. Salīdzinot ar 2019. gadu, šis rādītājs pieaudzis par 16,8 procentpunktiem. Visbiežāk sociālo mediju sniegtās iespējas lietoja lielie uzņēmumi – 90,1%, vidējo uzņēmumu grupā to darīja 68,4%, bet mazo uzņēmumu grupā – 54,8%.

Arvien vairāk (55,9%) uzņēmumu lieto sociālos tīklus (Facebook, Linkedlin, Draugiem), savukārt multimediju satura koplietošanas vietnes (Instagram, YouTube, Flickr) izmanto 23,2%, blogus vai mikroblogošanas vietnes (Twitter, WordPress) – 11,4%, bet visretāk lietotais sociālais medijs ir "vikivietnēs" balstīti zināšanu koplietošanas rīki (MediaWiki, Confluence, SharePoint), ko lieto 5,7% uzņēmumu.

Viens no e-komercijas attīstību raksturojošiem rādītājiem ir uzņēmumu īpatsvars, kas preces vai pakalpojumus pārdod internetā vai citos datortīklos. 2020. gadā, salīdzinot ar 2019. gadu, šis rādītājs pieauga par 1,6 procentpunktiem, sasniedzot 17,1%. Vislielākais pieaugums – par 2,6 procentpunktiem – bija lielo uzņēmumu grupā un sasniedza 43,1%. Vidējo uzņēmumu grupā izmaiņu nebija, bet mazo uzņēmumu grupā preču vai pakalpojumu pārdošana internetā pieauga par 2 procentpunktiem.

No visiem uzņēmumiem, kas nodarbojās ar e-komerciju, 58,6% norādīja, ka Covid-19 ietekmē ir centušies palielināt vai uzsākt preču vai pakalpojumu pārdošanu internetā. Visvairāk šādu uzņēmumu bija vidējo uzņēmumu grupā – 64,1%. Lielo uzņēmumu grupā 58,6% norādīja, ka centās palielināt e-komercijas apjomu, kamēr mazo uzņēmumu grupā šādu uzņēmumu īpatsvars bija 57,3%.

2021. gadā maksas mākoņpakalpojumus izmantoja 28,6% uzņēmumu, un, salīdzinot ar 2020. gadu, šis rādītājs pieauga par 7,3 procentpunktiem. Lielo uzņēmumu grupā maksas mākoņpakalpojumus izmantoja 68,3% (pieaugums par 21,4 procentpunktiem), vidējo uzņēmumu grupā – 43,4% (pieaugums par 13,5 procentpunktiem), bet mazo uzņēmumu grupā – 24,7% (pieaugums par 5,8 procentpunktiem).

2021. gadā tikai 3,7% uzņēmumu izmantoja kādu no mākslīgā intelekta tehnoloģijām. No tiem mākslīgā intelekta tehnoloģijas izmantoja 17,3% lielo uzņēmumu, vidējo uzņēmumu grupā šis rādītājs bija 6,8 %, bet mazo uzņēmumu grupā – 2,8%. No tiem, kas neizmanto mākslīgā intelekta tehnoloģijas, 6,4% apsvēruši iespēju tās izmantot.

Aptaujā tika iekļauti jautājumi par Covid-19 ietekmi uz uzņēmumu darbību. Dati liecina, ka 2020. gadā 20,6% uzņēmumu palielinājies darbinieku skaits, kuriem ir attālinātā piekļuve uzņēmuma vienotajai e-pasta sistēmai. No šiem uzņēmumiem 37,3% norādīja, ka piekļuve palielinājusies tieši Covid-19 dēļ. 19,4% uzņēmumos ir palielinājies darbinieku skaits, kuriem ir attālinātā piekļuve uzņēmuma IKT sistēmām (neiekļaujot uzņēmuma vienoto e-pasta sistēmu), no tiem, 43,5% atbildējuši, ka piekļuve palielinājies tieši Covid-19 dēļ. Savukārt 32,6% uzņēmumu pieaudzis uzņēmumā rīkoto attālināto sanāksmju skaits, no tiem, 92,5% atbildējuši, ka šāds pieaugums noticis tieši Covid-19 dēļ.