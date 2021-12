77% iedzīvotāju uzskata, ka vecākiem ir jāpalīdz bērniem iegādāties savu mājokli

Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka vecākiem vajadzētu palīdzēt saviem bērniem iegādāties savu pirmo dzīvesvietu, liecina "Luminor" bankas veiktā iedzīvotāju aptauja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

13% aptaujāto norāda, ka vecākiem noteikt būtu jāieskaitās mājokļa iegādē, bet 64% uzskata, ka tas būtu jādara tikai tad, ja vecāki to var atļauties.

Vispārliecinātākie par vecāku atbalsta nepieciešamību ir tieši vecāka gadagājuma cilvēki - ja vecuma grupā no 18-29 gadiem šādu viedokli pauž 65 % aptaujāto, tad virs 60 gadiem tā uzskata jau par piektdaļu vairāk aptaujāto iedzīvotāju jeb 84 %. Visbiežāk saņemt atbalstu no vecāku puses mājokļa iegādē vēlētos Pierīgas, Vidzemes un Latgales iedzīvotāji, kur šādu viedokli pauduši vidēji 8 no 10 aptaujātajiem, bet retāk – galvaspilsētā un Zemgalē.

Savukārt 16 % aptaujāto uzskata, ka bērniem ar mājokļa iegādi jātiek galā pašiem – 12 % ir pārliecināti, ka bērniem ir jāspēj nopelnīt dzīvesvietas iegādei, savukārt 4 % snieguši atbildi, ka bērniem būtu jāpalīdz vecākiem, nevis otrādi.

"Lai gan pensijas vecuma iedzīvotājus mēdzam uzskatīt par vienu no neaizsargātākajām un finansiāli nenodrošinātākajām iedzīvotāju grupām, tieši viņi ir tie, kuri pauž vislielāko gatavību solidarizēties ar saviem bērniem vai mazbērniem un ir gatavi viņus finansiāli atbalstīt. Tajā pašā laikā jaunāka gadagājuma cilvēki acīmredzot ir pārliecināti par savām spējām atrast finansiāli labi atalgotu darbu, lai uzkrātu mājokļa iegādei un to paveiktu bez vecāku līdzdalības. Arī bankas dati liecina, ka visbiežāk mājokli iegādājas iedzīvotāji vecuma posmā no 25-34 gadiem, kad jau pastāvīgi tiek gūti stabili ienākumi," skaidro "Luminor" mājokļu kreditēšanas eksperts Kaspars Sausais.

Vairāk nekā trešdaļa aptaujāto (39 %) atvēlētu daļu savu līdzekļu tikai tad, ja bērns saskartos ar kredīta atmaksas grūtībām, katrs ceturtais – būtu gatavs nosegt hipotekārā kredīta pirmo iemaksu, bet 15 % - daļēji segt ikmēneša maksājumus. Tikai niecīga daļa labprāt segtu visus ikmēneša maksājumus, bet piektā daļa aptaujāto (19 %) vispār nebūt gatavi atvēlēt līdzekļus.

"Aptauja liecina, ka tieši gados jaunāki cilvēki līdz 40 gadu vecumam un rīdzinieki būtu gatavi saviem bērniem segt pirmo iemaksu mājokļa iegādei. Prakse, kad daļa vai visa pirmā iemaksa tiek nodrošināta no vecāku vai vecvecāku finanšu līdzekļiem , ikdienā saskaramies regulāri.Tas skaidrojams ar to, ka uzkrājumu trūkums ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc klienti nevar iegādāties mājokli un, iespējams, paši aptaujātie ar šo problēmu ir saskārušies dzīvē un labprāt būtu saņēmuši atbalstu no radiniekiem. Tā kā vislielākā aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū ir tieši galvaspilsētā un attiecīgi arī visaugstākās mājokļu cenas, tad pirmajai iemaksai ir nepieciešami lielāki finanšu līdzekļi, nekā īpašumu iegādei reģionos," skaidro Sausais.

Aptauja ir veikta šā gada novembrī sadarbībā ar pētījumu centru Norstat, aptaujājot 1010 Latvijas iedzīvotājus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.