99,2% 'PNB Bankas' klienti varēs saņemt savus noguldījumus pilnībā: kā rīkoties

99,2% AS "PNB Banka" klientu garantētās atlīdzības veidā saņems savus noguldījumus pilnībā. No tiem 95% ir iekšzemes klientu, savukārt tikai 4,2% –ārvalstu klientu, portālu "Delfi" informēja Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).

Jau ziņots, ka FKTK ir pieņēmusi lēmumu par garantēto atlīdzību izmaksu kārtību "PNB Banka" klientiem, sākot ar šī gada 22. augustu, uzticot garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS "Citadele banka". Tādējādi garantēto atlīdzību izmaksas AS "PNB Banka" klientiem tiks uzsāktas piektajā darbadienā kopš noguldījumu nepieejamības iestāšanās, kuru FKTK konstatēja ar šāgada 15. augusta lēmumu.

Saskaņā ar likumu garantētajai atlīdzībai ir jābūt pieejamai bankas klientiem, sākot ar astoto darbdienu pēc dienas, kad konstatēta noguldījumu nepieejamība. Katram AS "PNB Banka" klientam tiks izmaksāta garantētā atlīdzība līdz 100 000 eiro. Garantēto atlīdzību izmaksai AS "PNB Banka" klientiem ir nepieciešami aptuveni 279 miljoni eiro. Garantētās atlīdzības izmaksas pilnībā veiks no Latvijas Noguldījumu garantiju fonda (NGF), un šim mērķim nebūs nepieciešami līdzekļi no valsts budžeta.

Ņemot vērā, ka ievērojama daļa "PNB Banka" klientu ir pensiju un pabalstu saņēmēji, FKTK un "Citadele banka" strādā ciešā sadarbībā ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas ātru un ērtu pensiju un pabalstu saņemšanu.

FKTK ir izvēlējusies uzticēt garantēto atlīdzību izmaksu veikt AS "Citadele banka", izvērtējot bankas klientu interesēm atbilstošāko risinājumu un ņemot vērā tās tehnisko nodrošinājumu pēc iespējas ātrākai garantēto atlīdzību izmaksu sākšanai. AS "Citadele banka" ir apliecinājusi gatavību veikt garantēto atlīdzību izmaksu.

FKTK arī skaidro, kā rīkoties "PNB Bankas" klientiem.

Viena no klientu grupām ir privātpersonas, VSAA pabalstu vai pensiju saņēmējas ar jau esošu "Citadele banka" kontu. Tām nav nepieciešams doties uz bankas filiāli. Garantētā atlīdzība tiks automātiski pārskaitīta uz "Citadele banka" kontu. Bankas konsultants informēs VSAA par turpmāko maksājumu saņemšanu uz "Citadele banka". Sešu mēnešu laikā no atlīdzību izmaksu sākuma šiem klientiem nepieciešams apstiprināt VSAA, vai viņi turpinās saņemt maksājumus "Citadele banka".

Savukārt privātpersonām, kuras ir VSAA pabalstu un pensiju saņēmējas, bet bez "Citadele banka" konta, jādodas uz noteiktām "PNB Banka" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Tām tiks automātiski atvērts konts "Citadele banka" un ieskaitīta garantētā atlīdzība. Internetbanka viņiem būs pieejama uzreiz pēc dokumentu parakstīšanas. Norēķinu karti tad saņems pa pastu divu darba dienu laikā, un turpmāk varēs to izmantot norēķiniem un skaidras naudas izņemšanai. Turpat var aizpildīt iesniegumu VSAA par turpmāko pabalstu/pensiju saņemšanu "Citadele banka" vai paziņot par vēlmi to saņemt citas bankas kontā.

Privātpersonām, rezidentiem ar jau esošu "Citadele banka" kontu jāaizpilda pieteikumu par garantēto atlīdzību saņemšanu internetbankā vai "Citadele banka" filiālē. Viņu garantētā atlīdzība tiks pārskaitīta uz kontu "Citadele banka". Savukārt, ja nav "Citadele banka" konta, tad jādodas uz bankas filiāli, jāidentificējas un jāsaņem garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

Privātpersonām – ārvalstu rezidentiem jāzvana uz "Citadele banka" un jāvienojas par tikšanos. Jādodas uz "Citadele banka" filiāli Republikas laukumā 2A, Rīgā, jāidentificējas un jāsaņem garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

Juridiskām personām un to pārstāvjiem jāzvana uz "Citadele banka" informatīvo tālruni 67010000 un jāvienojas par tikšanos. Jādodas uz norādītajām "Citadele banka" filiālēm, jāidentificējas un jāatver kontu "Citadele banka" vai jāsaņem garantēto atlīdzību ar pārskaitījumu uz savu kontu jebkurā finanšu iestādē.

Lai izmaksu process noritētu raiti, FKTK aicina klientus pirms došanās uz "Citadele banka", pārliecināties, ka spēkā esošie klienta personu apliecinošie dokumenti ir "PNB Banka" rīcībā jeb ir aktualizēta klienta identifikācijas informācija.

Latvijas Noguldījumu garantiju sistēma paredz līdz 100 000 eiro garantēto atlīdzību katram noguldītājam. To izmaksā gan fiziskām, gan juridiskām personām par visu veidu noguldījumiem jebkurā valūtā. Garantētā atlīdzība attiecas uz bankas klientu noguldījumiem, uz noguldījumu procentiem, kas uzkrāti līdz noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienai.

"Citadele banka" un "PNB Banka" filiāles, kur jāvēršas klientiem:

"PNB Banka" filiāles:

- Pionieru iela 2, Bauska

- Lapsu iela 23, Cēsis

- 59 Rīgas iela, Daugavpils

- Vienības iela 1A, Jēkabpils

- Katoļu iela 18, Jelgava

- Talsu šoseja 25, Jūrmala

- Sūru iela 2, Kuldīga

- Graudu iela 45, Liepāja

- Rūpniecības iela 49, Madona

- Atbrīvošanas aleja 103, Rēzekne

- Ernesta Birznieka-Upīša iela 21, Rīga

- Kurzemes prospekts 1A, Rīga

- Stirnu iela 26, Rīga

- Mazā Nometņu iela 27, Rīga

- Augusta Dombrovska iela 23, Rīga

- Raiņa bulvāris 11, Rīga

- Skolas iela 4e, Salaspils

- Dundagas iela 18, Talsi

- Rīgas iela 4, Valmiera

- Aleksandra iela 16, Ventspils

"Citadele banka" filiāles Rīgā, kurās tiks veikta kompensāciju izmaksa:

- Filiāle "Citadele" (Rīgā, Republikas laukumā 2 A)

- Klientu apkalpošanas centrs "MOLS" (Rīgā, Krasta ielā 46)

- Klientu apkalpošanas centrā "Spice Home"(Jaunmoku iela 13, Rīgā)

- Klientu apkalpošanas centrā "Akropole"(Maskavas iela 257, Rīgā)

Ārpus Rīgas:

- Liepājas filiāle (Liepājā, Liela ielā 12)

- Ventspils filiāle (Ventspilī, Pils ielā 17)

- Talsu filiāle (Talsos, Lielā ielā 4)

- Bauskas filiāle (Bauskā, Pionieru ielā 2)

- Jelgavas filiāle (Jelgavā, Mātera ielā 23/25)

- Jēkabpils filiāle (Jēkabpilī, Brīvības ielā 140/142-7)

- Daugavpils filiāle (Daugavpilī, Rīgas ielā 34)

- Rēzeknes filiāle (Rēzeknē, Galdnieku ielā 8)

- Cēsu filiāle (Cēsīs, Raunas ielā 13)

- Valmieras filiāle (Valmierā, Diakonāta ielā 6)