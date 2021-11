'AB City' ieguvusi 50,93% zāļu ražotāja 'Olainfarm' akciju

"Repharm" grupas mātesuzņēmums AS "AB City" uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata ieguvusi no 7 174 218 "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 50,93% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju skaita, teikts "Olainfarm" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Kopumā "Olainfarm" balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Paziņojumā biržai teikts, ka "AB City" tiešā veidā kontrolē 2 829 349 akcijas jeb 20,09%, bet netiešā veidā - 4 344 869 akcijas jeb 30,84%.

Tostarp "AB City" kontrolē ir 27,89% akciju, "Repharm" meitasuzņēmuma SIA "Farma Fund" kontrolē ir 21,97% akciju, bet "Repharm" meitasuzņēmuma AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika" kontrolē ir 1,07% "Olainfarm" akciju.

Jau ziņots, ka 8.novembrī sākas "Repharm" grupas mātesuzņēmuma "AB City" izteiktais zāļu ražotāja "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligātais piedāvājums, liecina oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publiskotais paziņojums.

Vienas akcijas cena akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā ir noteikta 9,26 eiro.

Akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu varēs pieņemt 30 dienu laikā - līdz 2021.gada 7.decembra plkst.16.

Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti līdz 2021.gada 14.decembrim, kā arī līdz šim datumam tiks veikti norēķini par akcijām.

"Olainfarm" pārstāvji aģentūru LETA informēja, ka tiesības pārdot sev piederošās "Olainfarm" akcijas obligātā akciju atpirkuma ietvaros ir ikvienam akcionāram. Lai īstenotu savas tiesības piedalīties obligātajā "Olainfarm" akciju atpirkšanā, akcionāram ir jāvēršas pie sava vērtspapīru turētāja, lai iesniegtu rīkojumu pārdot akcijas "Olainfarm" akciju obligātā atpirkšanas piedāvājuma ietvaros. Savā īpašumā esošo akciju skaitu var noskaidrot pie vērtspapīru turētāja.

Obligātā akciju atpirkšana noslēgsies 7.decembrī, un pēc šī datuma neviens akcionāra rīkojums pārdot akcijas obligātajā akciju atpirkumā netiks pieņemts.

Līdz ar "Olainfarm" iziešanu no biržas uzņēmuma akcijas vairs nevarēs pirkt vai pārdot biržā par aktuālo biržas cenu. Ja akcionārs turpmāk vēlēsies pārdot sev piederošās "Olainfarm" akcijas, pircējs būs jāmeklē paša spēkiem un par akciju cenu jāvienojas individuāli.

Jau vēstīts, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) šogad 2.novembrī atļāva "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu. Šāds lēmums tika pieņemts, jo "Olainfarm" akcionāri ārkārtas sapulcē 14.oktobrī pieņēma lēmumu par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

"AB City" ir pilnvarota izteikt akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu to akcionāru vārdā, kuri akcionāru ārkārtas sapulcē balsoja par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Šie akcionāri ir Nika Saveļjeva, kurai tiešā veidā pieder 8,98% "Olainfarm" akciju, Anna Emīlija Maligina, kurai tiešā veidā pieder 8,97% "Olainfarm" akciju, AS "Rīgas farmaceitiskā fabrika", kurai pieder 1,07% "Olainfarm" akciju, un Igaunijas uzņēmums "Olfim", kuram pieder 8,97% "Olainfarm" akciju.

Akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā teikts, ka akciju atpirkšanas piedāvājuma sākumā "AB City" uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata bija ieguvusi no 6 928 179 "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veido 49,19% no "Olainfarm" balsstiesīgo akciju skaita.

Tāpat ziņots, ka "Olainfarm" akcionāri 14.oktobrī nolēma izslēgt uzņēmuma akcijas no biržas. Jautājums par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus akcionāru ārkārtas sapulces darba kārtībā bija iekļaus pēc akcionāra SIA "Olmafarm", kas pārstāv 42,56% no "Olainfarm" pamatkapitāla, pieprasījuma.

Tāpat vēstīts, ka FKTK arī šogad 14.jūlijā atļāva "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu. Akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā un tam sekojošajā papildus izsludinātajā akciju pārdošanas iespējā "AB City" palielināja līdzdalību "Olainfarm" kapitālā līdz 48,1%.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai. "Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.