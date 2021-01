Abāšins: finansiālā ziņā ieguvums no viena mēneša OCTA polisēm būs tikai specifisku transportlīdzekļu īpašniekiem

Finansiālā ziņā ieguvums no viena mēneša transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas polisēm būs tikai specifisku transportlīdzekļu īpašniekiem, intervijā aģentūrai LETA sacīja Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents un Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

"Ja šīs mēneša polises tiks iegādātas auto, kurus izmanto ikdienas satiksmē, polises cenām noteikti vajadzētu būt relatīvi augstākām. Tādēļ, pēc manām domām, parastajiem autovadītājiem no šīm mēneša polisēm nekāda lielā ieguvuma nebūs. Ieguvums būs tikai specifiskajām transportlīdzekļu kategorijām," teica Abāšins, piebilstot, ka šādas specifiskās kategorijas ir, piemēram, retro auto un graudu novākšanas kombaini.

Tāpat viņš minēja, ka noteikti nebūs tā, ka viena mēneša OCTA polises, kuras apdrošinātājiem būs jāsāk izdot no 1.jūlija, maksās trīs reizes lētāk nekā ceturkšņa polises vai atbildīs vienai 12 daļai no gada polises cenas.

"Tā nemēdz būt, jo pat katras polises izdošanas administratīvās izmaksas ir vienādas, neraugoties uz tās derīguma termiņu. Līdz ar to mēneša polise būs relatīvi dārgāka. Nebūs tā, ka mēs varētu ņemt gada polises cenu un vienkārši izdalīt to ar 12. Otrs jautājums ir saistīts ar to, kurš šīs mēneša polises pirks. Ja tas ir retro auto īpašnieks, kura mērķis ir aizbraukt uz kādu salidojumu, tad apdrošinātājam ir skaidrs, ka risks nemainās, vai tā ir mēneša vai ceturkšņa polise," pauda Abāšins.

Vienlaikus viņš atzīmēja, ka diskusijas par OCTA polišu termiņiem beigsies, kad būs jāievieš Eiropas Savienības (ES) jaunā direktīvas prasības, ka visiem reģistrētiem transportlīdzekļiem jābūt apdrošinātiem.

Abāšins norādīja, ka top izmaiņas ES direktīvā, kas parādīsies šajā gadā, paredzot, ja transportlīdzeklis ir reģistrēts, tam ir jābūt apdrošinātam, kaut vai tas stāv pie sētas un nav kustināts gadu.

"Kājas tam visam aug no vairākiem Eiropas Tiesas spriedumiem, kuru būtība ir tajā, ka OCTA ir jāatbild arī par stāvošu transportlīdzekli. Piemēram, ja pazemes autostāvvietā aizdegas automašīna un tā rezultātā nodeg blakus stāvošās automašīnas un, nedod Dievs, vēl cieš arī ēka un cilvēki, tad par to atbild OCTA, lai gan nav bijusi kustība un transportlīdzekļa dalība satiksmē. Eiropas Tiesa ir lēmusi, ka OCTA ir jāsedz šādu un līdzīgu negadījumu izmaksas. Skandināvijā un Igaunijā šis princips jau ir ieviests, un arī mums šis pats princips būs jāievieš - ja automašīna ir reģistrēta, tā ir arī apdrošināta. Ja tu negribi pirkt OCTA, tad ņem no automašīnas nost numura zīmes. Līdz ar to visas diskusijas par termiņiem beigsies, kad būs jāievieš šie jaunie principi," sacīja Abāšins.

Viņš arī piebilda, ka pagaidām nav konkrēti zināms, kad Latvijai šīs jaunās direktīvas prasības būs jāievieš. "Pilnīgi skaidrs vēl nav. Ieviešanai parasti tiek doti divi gadi. Ja direktīva tiks apstiprināta pavasarī, tad mēs varam prognozēt, ka pāris gadu laikā šīs normas būs jāievieš," teica Abāšins.

Tajā pašā laikā Abāšinbs arī pieļāva, ka šādas prasības ieviešana varētu izsaukt iebildumus sabiedrībā.

"Eiropa iet uz principu, ka transportlīdzeklis ir paaugstinātas bīstamības iekārta un par tās izraisītajām sekām jābūt noteiktai striktai atbildībai. Tādēļ noteikti šis jautājums būs daudz jāskaidro, bet no otras puses - tas ir izdarāms, ja mēs kaut vai palūkojamies uz to, ka Igaunijā šāda norma jau ir ieviesta un neviens ar dakšām uz ielas nav izgājis. Galu galā, ja tu negribi pārvietoties ar automašīnu ziemā un maksāt par to OCTA un transportlīdzekļa nodevu, tad tu vari uz laiku to noņemt no reģistra. Tas ir izdarāms jau šobrīd, un zinu, ka ir, piemēram, motociklu īpašnieki, kuri tieši tā arī dara, lai par visu laiku nemaksātu nodokli," teica Abāšins.