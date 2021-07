"Abavas vīna darītava" kļuvusi par vienu no lielākajiem tirgus spēlētājiem Latvijā savā jomā, un tuvākajā laikā plāno paplašināt ražotni, lai radītu platformu tālākai, straujākai izaugsmei. Paralēli darbam Latvijā uzņēmums cenšas atrast savu vietu arī ārvalstu tirgos, līdz šim gūstot panākumus arī aiz mūsu valsts robežām.

Sākās ar sapni

"Abavas vīna darītavas" pamatā bija romantiska Mārtiņa un Lienes Barkānu ideja – dzīvot laukos, audzēt vīnogas un no tām gatavot vīnu. "Tā radās brīdī, kad 2007. gadā ar sievu bijām ceļojumā uz Toskānu, iedvesmojāmies no skaistajiem skatiem, un uzvirmoja ideja par dzīvi laukos. Tas vēl bija laiks, kad Latviju vēl nebija sasniegusi pirmā finanšu krīze un dzīve likās rožaina. Tādēļ pirmās vīzijas bija mazāk saistītas ar biznesu, bet vairāk – ar dzīvesveidu," atminas Barkāns.

"Biju apņēmības pilns realizēt šo ideju, tādēļ pāris gadus veltīju mācībām gan par lauksaimniecību, gan vīna darīšanu, gan citiem biznesa aspektiem," stāsta Barkāns. Nākamais loģiskais solis bija atrast vietu idejas īstenošanai. 2010. gadā Barkāni iegādājās lauku īpašumu netālu no Sabiles, šajā gadā piedzima arī viņu meita un izdevās iestādīt vīnogu dārzu, līdz ar to gads bija ļoti zīmīgs un kļuva par pagrieziena punktu tālākiem notikumiem. Darbību sāka arī "Abavas vīna darītava" kā uzņēmums, jo jau aptuveni gadu Barkāni bija trenējušies darināt sidru un vīnu no āboliem, upenēm un aronijām, lai brīdī, kad ienāktos pirmā vīnogu raža, jau būtu iegūtas prasmes un varētu darināt vīnogu vīnu.