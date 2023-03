'A.C.B.' pārbūvēs 5. tramvaja maršruta infrastruktūru Iļguciemā

"Rīgas satiksme" parakstījusi līgumu ar AS "A.C.B" par būvdarbu veikšanu 5. tramvaja maršruta posmam – Slokas ielas un Jūrmalas gatves krustojums līdz galapunktam "Iļģuciems" Rīgā, ziņo šis Rīgas pašvaldības uzņēmums.

Konkursā tika saņemti trīs pretendentu piedāvājumi, no kuriem zemāko līgumcenu piedāvājis ceļu un tiltu būvniecības uzņēmumiem AS "A.C.B.". Kopējā noslēgtā līguma summa ir 8,878 miljoni eiro.

Būvdarbus plānots sākt martā un noslēgt 2023. gada decembrī. Darbu ietvaros paredzētas arī satiksmes organizācijas izmaiņas un būvdarbu posmā pasažieru pārvadājumi tiks nodrošināti ar autobusu, aizvietojot tramvaju.

Projektā ir paredzēta esošās tramvaja infrastruktūras un ar to saistīto objektu pārbūve, tostarp, sliežu konstrukcijas atjaunošana un jaunu sliežu izbūve. Vienlaikus plānota arī vides pieejamības prasībām atbilstošu, paaugstinātu tramvaja pieturu platformu izbūve u.c.

Būvuzraudzību veiks SIA "RoadLat", kurš iepirkuma ietvaros iesniedza saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par kopējo summu 28 840 eiro. Kopumā būvuzraudzībai tika saņemti 6 pretendentu piedāvājumi. Savukārt autoruzraudzību būvobjektam veiks SIA "Transportbūvju konsultācijas". Līguma kopēja summa ir 38 880 eiro.

Būvdarbi tiek līdzfinansēti no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem projekta "Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem" ietvaros. Tajā bez 5. tramvaja maršruta infrastruktūras pārbūves vēl plānots zemās grīdas tramvaja parametriem pielāgot 7. tramvaja līnijas infrastruktūru posmā no Centrāltirgus ielas līdz galapunktam "Ķengarags", kā arī pārbūvēt 11.novembra krastmalas un 13.janvāra ielas krustojumu. Tāpat tiks atjaunotas četras un izbūvēta viena apakšstacija, visas aprīkojot ar elektroiekārtām, ar mērķi nodrošināt atbilstošu jaudas padevi zemās grīdas tramvaja kustības nodrošināšanai. Kopējās izmaksas plānotas 55,2 miljoni eiro; Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 85% apmērā no projekta attiecināmajām izmaksām, t.i. 38,78 miljoni eiro.