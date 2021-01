'A.C.B.' un 'Tilts' uzvarējuši 31 miljona eiro vērtā konkursā

Rīgas domes Satiksmes departamenta rīkotajā atklātajā konkursā par Austrumu maģistrāles posma "Ieriķu iela – Vietalvas iela" 1. kārtas izbūvi uzvarējusi AS "A.C.B." un SIA "Tilts". Konkursa līgumcena – 31,30 miljoni eiro, informē "Lursoft" Klientu portfelis.

"Tilts" pērn uzvarējis astoņos iepirkuma konkursos, savukārt "A.C.B." – 27, liecina "Lursoft" apkopotā informācija.

Ceļu būves firmas "A.C.B." apgrozījums 2019. gadā krities par 32,61%, tam sarūkot no 93,01 miljona eiro 2018. gadā līdz 62,68 miljoniem eiro aizpagājušajā gadā. Iesniegtajā vadības ziņojumā skaidrots, ka apgrozījuma samazinājums saistīts ar lielu apakšuzņēmēju īpatsvaru 2019. gadā. Tajā pašā laikā, neskatoties uz apgrozījuma kritumu, "A.C.B." peļņa pēc nodokļu nomaksas pieaugusi no 1,1 miljona eiro 2018. gadā līdz 2,3 miljoniem eiro 2019. gadā. Uzņēmuma vadība norādījusi, ka peļņas kāpumu veicinājis gan kopējā tirgus pieprasījuma pieaugums, gan arī iekšējo procesu sakārtošana, tostarp, otrreizējā materiāla pārstrāde un izmantošana ražošanā. AS "A.C.B." patiesie labuma guvēji ir Valdis Lejnieks, Aleksandrs Plotkins, Igors Rapoports un Edvīns Tankelsons.

Apgrozījuma kritumu 2019. gadā piedzīvojis arī "Tilts", rādītājam sarūkot līdz 28,06 miljoniem eiro. Pārskata gadu būvniecības uzņēmums noslēdzis ar 228,12 tūkstošu eiro peļņu. Uzņēmumā 2019. gadā bija nodarbināti 387 darbinieki. SIA "Tilts" patiesie labuma guvēji ir Artjoms un Sergejs Gridņevi.