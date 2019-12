'Accenture' apgrozījums Latvijā – 85,7 miljoni eiro; peļņa – 6,5 miljoni eiro

Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmuma "Accenture" apgrozījums Latvijā finanšu gadā, kas ilga no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam, bija 85,7 miljoni eiro, savukārt uzņēmuma peļņa attiecīgajā posmā bija 6,5 miljoni eiro.

2019. gadā uzņēmums turpināja strādāt ar lieliem, starptautiskiem projektiem dažādās nozarēs. Vienam no vadošajiem ķīmisko produktu ražotājiem pasaulē uzņēmums palīdzēja izraudzīties IT risinājumus, lai kompānija varētu izmantot digitālās vides iespējas. Tas ietvēra esošo sistēmu migrāciju, jaunu digitālo lietotņu un sistēmu izstrādi, ieviešanu, digitālo kompetenču paplašināšanu, kā arī atbilstošas IT infrastruktūras veidošanu, izmantojot mākoņskaitļošanas iespējas, vienlaikus neaizmirstot par IT drošību un savietojamību.

Mediju un sakaru jomā uzņēmums palīdzēja klientam ieviest pakalpojumus pēc pieprasījuma, finanšu un apdrošināšanas jomā tika realizēti projekti digitālo kanālu attīstības jomā, izstrādājot nepieciešamās lietotnes un sistēmas. Tie ir tikai daži piemēri. Lai arī lielāko daļu klientu un projektu uzņēmums nevar atklāt, publiski minamo klientu lokā ir tādas kompānijas kā BMW, BBC, "Discovery Networks", "Henkel", "Novartis", "Roche", "Lindorff".

Šogad spilgti iezīmējās tendence IT projektos vairāk izmantot "Agile" principus, kas paredz projektu sadalīšanu mazākos posmos, lai pārdomātāk uzraudzītu projektu gaitu. Tāpat klienti aizvien vairāk novērtē piegādātāju tuvumu, lai ikdienas komunikācija būtu aktīva, klientam saprotamā veidā un vietā.

"Nozarē pieprasīti ir automatizācijas, mākslīgā intelekta, analītikas un mākoņskaitļošanas risinājumi, kas organizācijām palīdz kļūt efektīvākām un piedāvā jaunas iespējas. Šobrīd IT risinājumu izstrādē netiek izmantota tikai viena tehnoloģiskā komponente, bet vairākas, tāpat iespējas jānodrošina dažādos ekrānos un ierīcēs, kā arī datu analīzei jābūt pārskatāmai un saprotamai. Uzņēmumi lielāku vērību pievērš saziņai ar klientu, piemēram, virtuālo asistentu jomā attīstās ne tikai sarakstes formāts, bet arī balss, kā arī klientu iesniegtie pieprasījumi tiek apstrādāti 24 stundas diennaktī," skaidro "Accenture" vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

Šogad lielu akcentu uzņēmums turpināja veltīt izglītības aktivitātēm, atbalstot IT Izglītības fondu "Start(IT)", kas ir izstrādājis bezmaksas materiālus datorikas un programmēšanas pamatu apguvei skolās. "Start(IT)" apmāca 32 informātikas un programmēšanas skolotājus, tai skaitā pedagogus no reģioniem, lai viņi būtu gatavi pasniegt augstākā līmeņa programmēšanu vidusskolas vecuma skolēniem pēc "Skola2030" izstrādātā vidusskolas pilnveides modeļa.

Lai ik gadu sekmētu 3000 IT profesionāļu sagatavošanu Latvijā, šā gada pavasarī kopā ar sadarbības partneriem tika sperts nozīmīgs solis IT izglītībā, prezentējot vienotu IT izglītības platformu "Baltijas IT sabiedrība" jeb BITS. Uzņēmums iesaistījās arī skolu programmā Dzīvei gatavs, kuru īsteno nodibinājums Iespējamā misija, lai uzņēmuma darbinieki vieslekcijās pasniegtu dažādas mācību stundas un tādējādi bagātinātu skolēnu mācību procesu.

"Accenture" šogad turpināja rīkot vienas līdz četru nedēļu IT apmācības cilvēkiem, kuri vēlas apgūt IT pamatzināšanas un iemaņas karjeras sākšanai IT nozarē. Šogad pirmo reizi uzņēmums, sadarbībā ar "Riga TechGirls", atklāja stipendiju programmu, lai meistarklasēs sievietēm (bez priekšzināšanām programmēšanā) sniegtu iespēju apgūt nepieciešamās prasmes, tādā veidā labāk sagatavojoties tālākām mācībām un karjeras uzsākšanai IT jomā.

Uzņēmums 2019. gadā turpināja sadarbību ar citiem ekosistēmas partneriem, lai Latvijā panāktu pozitīvas pārmaiņas, kā arī atzinīgi novērtē Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātu ierosinājumu par to, lai IT pakalpojumu eksports būtu viens no valsts stratēģiskās attīstības virzieniem. "Accenture" ir arī viens no "Vefresh" kustības dalībniekiem – uzņēmumiem, kas kopā ar citiem partneriem 2019. gadā apņēmās VEF apkaimi padarīt ne tikai par Rīgas un Latvijas, bet Baltijas jūras reģiona pilsētvides inovāciju centru. VEF apkaimi ir paredzēts attīstīt kā viedpilsētas pilotteritoriju, kur tiks izmēģināti un ieviesti jaunākie tehnoloģiskie risinājumi.

"Accenture" ir viens no vadošajiem IT uzņēmumiem Latvijā un pasaulē. "Accenture" ir starptautisks vadības konsultāciju, tehnoloģisko pakalpojumu un ārpakalpojumu uzņēmums. Uzņēmumā strādā vairāk nekā 492 000 cilvēki, kas apkalpo klientus vairāk nekā 120 pasaules valstīs. Latvijā "Accenture" šobrīd strādā vairāk nekā 1600 speciālistu. "Accenture" Latvijas filiāle ir dibināta 2002. gadā.