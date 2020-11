'Ādažu Čipsu' krāsainie čipsi no veikalu plauktiem pazudīs februārī

"Ādažu Čipsi" trešo sezonu ražo krāsainos čipsus, kas gatavoti no Latvijā audzētiem kartupeļiem dabīgi zilā un sarkanā krāsā. Kopumā šogad, lai saražotu sarkano un zilo kartupeļu čipsus, pārstrādātas 160 tonnas krāsaino kartupeļu, informē uzņēmumā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Tā kā krāsaino kartupeļu audzēšana ir komplicēts process, jaunais produkts ir pieejams tirgū uz noteiktu laiku.

Šogad krāsaino kartupeļu čipsus ar zīmolu "Taffel" ražotājs eksportē arī uz Igauniju un Lietuvu.

"Krāsainajiem kartupeļiem ir atšķirīgas īpašības, kā arī to audzēšanas process Latvijā ir izaicinošs. Zilo un sarkano kartupeļu šķirnēm ir nepieciešama silta un gara vasara, kā arī to uzglabāšana nav iespējama ilgtermiņā, tādēļ šobrīd tie tiek audzēti ierobežotā apjomā, un krāsaino kartupeļu čipsus varam piedāvāt vien pāris mēnešus gadā," informē uzņēmuma pārstāve Lineta Mikša.

2020. gadā plānots saražot 26 tonnas krāsaino kartupeļu čipsu, kas būs pieejami tirdzniecībā līdz 2021. gada februārim.

Kopumā 2020. gadā "Ādažu Čipsi" ražotājs "Orkla Latvija" plāno iepirkt vairāk nekā 19 000 tonnu kartupeļu. Šogad iestādīti vairāk nekā 573 hektāri ar kartupeļiem čipsu ražošanai. Čipsu ražošanai piemērotas ir kartupeļu šķirnes ar pietiekami augstu sausnas, bet zemu cukuru saturu. "Orkla Latvija" ražo "Ādažu Čipsus" no kartupeļiem, kas iegādāti no 12 Latvijas zemnieku saimniecībām.

"Čipsu ražošanā svarīgu lomu ieņem gan kartupeļu šķirne, gan to kvalitāte, tādēļ mēs arī paši iesaistāmies kartupeļu audzēšanas procesā, kā arī paši audzējam kartupeļus. To dara "Orkla Latvija" meitas uzņēmums "Latfood Agro". Šobrīd nav plānu paplašināt ražošanu, iepērkot izejvielas no ārvalstīm," stāsta "Orkla Latvija" valdes priekšsēdētājs Toms Didrihsons.

Kopumā "Ādažu Čipsu" pamata sortimentā šobrīd ir 27 čipsu un deviņi kraukšķu produkti. Didrihsons atzīst, ka uzņēmums mēdz arī atgriezt tirgū produktus, pēc kuriem aug pieprasījums. "2020. gadā tirgū atgriezām čipsus ar mārrutku garšu," viņš informē. Pieprasītākie "Ādažu Čipsi" ir ar tomātu garšu.

"Lai radītu inovācijas, ir nepieciešamas regulāras investīcijas. Piemēram, oktobrī "Ādažu Čipsu" ražotnē uzstādījām jaunu ekstrūderu ražošanas iekārtu kraukšķu ražošanai. Kopumā šajā pilnveides projektā, kas sniegs iespēju dubultot ražošanas jaudu, kā arī attīstīt jaunus un inovatīvus produktus, uzņēmums ieguldījis 620 000 eiro," norāda "Orkla Latvija" vadītājs.

"Orkla Latvija" ražo čipsus arī Zviedrijas tirgum, kā arī eksportē produkciju uz 13 valstīm: Azerbaidžānu, Lielbritāniju, Baltkrieviju, Mongoliju, Īriju, Moldovu, Krieviju, Nīderlandi, Izraēlu, Norvēģiju, Armēniju, Slovākiju un Kanādu.

"Orkla Latvija" pārstāv un attīsta zīmolus "Laima", "Selga", "Staburadze", "Ādažu Čipsi", "Taffel the Original Snacks", "Pedro", "Spilva", "Gutta", "Everest", "Latplanta" un citus.