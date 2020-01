'Ādažu čipsu' produkcijas ražošanā turpmāk izmantos tikai saulespuķu eļļu

SIA "Orkla Latvija" no 2020. gada sākuma "Ādažu čipsu" produktu ražošanā izmanto tikai saulespuķu eļļu. Jau kopš 2019. gada sākuma tādā veidā tiek ražoti kartupeļu čipsi, bet šā gada sākumā pilnībā paveikta pāreja uz saulespuķu eļļas izmantošanu arī sāļo uzkodu ražošanā, portālu "Delfi" informēja uzņēmumā.

"Orkla Latvija" ilgtspējas attīstības stratēģija paredzot pakāpenisku visu uzņēmuma zīmolu produktu sortimenta pāreju no palmu eļļas uz atbildīgi iegūtu palmu eļļu vai citām augu eļļām līdz 2021. gadam. Kā norāda uzņēmuma komunikācijas direktore Lineta Mikše, "Orkla Latvija" lepojas, ka rūpīgi plānotais darbs kopš 2015. gada ir rezultējies ar panākumiem – pilnīgu atteikšanos no palmu eļļas "Ādažu Čipsu" ražotnē.

"Pārejas process bija pakāpenisks, jo ikvienas pārmaiņas produktu receptūrās prasa laiku. Mums ir svarīgi radīt ilgtspējīgus produktus, kuru pilnveidotās receptūras saglabā augstāko kvalitāti un nemainīgi labu garšu, kas ir tik ļoti svarīga mūsu produkcijas cienītājiem. Esam gandarīti, ka tagad varam piedāvāt visus mūsu čipsus un sāļās uzkodas bez palmu eļļas," uzsver Mikša.

Šis projekts tika īstenots "Orkla Latvija" ilgtspējas stratēģijas ietvaros, kas paredz apņemšanos darboties saskaņā ar atbildīgiem, ētiskiem un uz ilgtermiņa attīstību vērstiem uzņēmējdarbības principiem visā piegādes ķēdē, sākot no ražošanas līdz produktu nonākšanai veikalos.

"Turpināsim attīstīt visu mūsu zīmolu sortimentu, papildinot tos ar inovācijām un produktiem, kuros ir samazināts sāls un cukura daudzums, kā arī attīstīsim vegāniem piemērotu produktu piedāvājumu. Papildus tam mēs turpināsim investēt jaunu tehnoloģiju un ražošanas procesu pilnveides projektos, ar mērķi uzlabot energoefektivitāti un veicināt uzņēmuma ilgtspējīgu izaugsmi, visās galvenajās stratēģijas kategorijās: uzturs un labsajūta, droši produkti, ilgtspējīgi izejmateriāli, atbildība pret vidi, kā arī rūpes par darbiniekiem un sabiedrību," uzņēmuma nākotnes plānus ieskicē Mikša.

Kopš 2011. gada "Ādažu čipsu" ražotne ir dubultojusi kopējos ražošanas apjomus, gadā saražojot vairāk nekā 5 000 tonnu kartupeļu čipsu un citas sāļās uzkodas zīmoliem "Ādažu Čipsi", "Taffel the Original Snacks" un citām privātajām preču zīmēm.

Norvēģu kompānija "Orkla" 2014. gada augustā iegādājās koncernu "NP Foods", savukārt oktobrī nolēma apvienot "NP Foods", AS "Laima", AS "Staburadze" un AS "Latfood" vienā uzņēmumā, kura nosaukums ir SIA "Orkla Confectionery & Snacks Latvija", bet SIA "Spilva" un AS "Gutta" tika apvienotas uzņēmumā ar nosaukumu "Orkla Foods Latvija".

"Orkla Latvija" kopējais apgrozījums 2018. gadā bija 116,092 miljoni eiro, kas ir par 3,1% vairāk nekā gadu iepriekš, vēsta "Lursoft" informācija.