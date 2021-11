ADCE Festival - tuvojas Eiropas labāko radošo darbu apbalvošanas ceremonija

Jau 30. gadu norisinās festivāls ADCE Best of European Design and Advertising Awards, kurā tiek vērtēti tie radošie darbi no visas Eiropas, kas jau ir atzīti nacionālā līmenī. ADCE Awards šogad vērtēs 901 radošu darbu no 24 Eiropas valstīm, bet no Latvijas iesniegti 38 darbi, kuri šovasar ieguva 1. un 2. pakāpes ordeņus radošās izcilības festivālā ADWARDS.

Šogad paredzēta tiešsaistes programma, kurā piedalīties būs iespējams ikvienam – gan ADCE Awards pasniegšanas ceremonija, gan vērtīga konference, portālu "Delfi" informēja pasākuma pārstāvji.

No 19. līdz 24. novembrim notiek darbu vērtēšana. Žūrijas prezidenti ir seši augstākā līmeņa profesionāļi Aleksandra Šilla, globālā radošā direktora, Serviceplan Group un ADCE prezidenta, vadībā. Darbus vērtēs no 19 Eiropas valstīm izvirzīti 53 radošie eksperti. Latviju žūrijā pārstāv dizaina biroja H2E līdzvadītāja Ingūna Elere un aģentūras TBWA\Latvija radošais direktors Kaspars Eglītis.

ADCE festivāls ir unikāla iespēja arī jaunajiem profesionāļiem kļūt par daļu no žūrijas prestižajā balvu vērtēšanā. Programmas "Greatness Challenge 2021" ietvaros tiek atlasīti 13 pārstāvji no Eiropas, dodot viņiem izaicinošu radošu uzdevumu, kura veiksmīgs izpildījums nodrošina vietu jauno profesionāļu žūrijā. Šogad Latvijai ir divas pārstāves – Eva Abduļina, grafiskā dizainere (Overpriced) un Megija Jurēvica, dizainere (NORD ID Riga)

ADCE Awards balvu saņēmēji tiks paziņoti ceturtdien, 2. decembrī.

Vienlaikus noritēs arī ADCE Festivāls, kurā būs iespēja dzirdēt pasaulē atzītus lektorus:



"Radošums Eiropā". Hermann Vaske, Alexander Schill, Michelle Nicol un Erik Kessels.

"Kā iestrādāt un paātrināt izmaiņas radošajās industrijās". Nico Ordozgoiti (Creatives for the Future), Lisa Merrick-Lawless (Purpose Disruptors), Duncan Meisel (Clean Creatives) and Zoë Red (Creatives for Climate).

"Creative Visibility" jauni apvāršņi. Safia Minney, Luca Pannese and Joana Vasconcelos.

Festivāls ir pieejams bez maksas, tam nepieciešams reģistrēties un saņemt savu ieejas biļeti Eventbrite: https://bit.ly/3BESfFJ

"LATVIAN ART DIRECTORS CLUB" ir biedrība, kura rūpējas par radošo industriju meistarības un profesionālo standartu izaugsmi, izglīto, iedvesmo un iedrošina esošo un nākamo radošo talantu paaudzi, nodrošina pieredzes un informācijas apmaiņu starp nozares profesionāļiem un sabiedrību. LADC biedri ir radošie profesionāļi un entuziasti (dizaineri, tekstu autori, arhitekti, digitālo risinājumu eksperti, fotogrāfi u.c.), gan mārketinga profesionāļi un reklāmas speciālisti.

Reizi gadā LADC rīko gada lielāko notikumu radošajā izcilībā - festivālu ADWARDS.

"ART DIRECTORS CLUB OF EUROPE" ir platforma radošajai sabiedrībai, kas vieno, ļauj mijiedarboties, veicina, pēta un svin radošumu kā dažādu risinājumu pieeju.

ADCE apvieno radošos visā Eiropā ar ikgadējām balvu pasniegšanām, pasākumiem, izglītības programmām un publikācijām. Starptautiski atzīta kā autoritatīva balss, ADCE aptver labāko no Eiropas reklāmas un dizaina. ADCE organizācijā darbojas 22 reklāmas un grafiskā dizaina profesionālie klubi un asociācijas no 21 Eiropas valsts: Austrija, Kipra, Čehija, Igaunija, Somija, Vācija, Gruzija, Islande, Īrija, Itālija, Latvija, Lietuva, Portugāle, Krievija, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Spānija, Šveice, Lielbritānija un Ukraina. Asociācijā darbojas vairāk kā 7000 nozares praktiķu.