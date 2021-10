Advokāts: FKTK pozīcijas dēļ balsstiesību 'Olainfarm' ir vairāk nekā akciju

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK), aizstāvot pozīciju, ka balsstiesības var nodalīt no akcijas, ir radījusi situāciju, ka balsstiesību zāļu ražotājā AS "Olainfarm" ir vairāk nekā pašu akciju, pavēstīja advokāts Mārtiņš Kvēps, kurš pārstāv Čehijas uzņēmumu "Black Duck Invest", kas apgalvo, ka kļuvis par SIA "Olmafarm" piederošo 42,5% "Olainfarm" akciju īpašnieku.

Apkopojot publiski pieejamo informāciju "Nasdaq" biržā, Kvēps secinājis, ka pašlaik ar "Olainfarm" saistītiem akcionāriem visiem kopā ir ne mazāk kā 114% līdz 157% balsstiesību. Kvēpa ieskatā, tas radīs haosu gan 14.oktobrī gaidāmajā akcionāru sapulcē, gan akciju tirgū.

"Šī kļūda ir radusies divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, līdz šim nesadalītais mantojums, ko atzina arī pirmās instances tiesa šā gada augustā. Tas nozīmē, ka līdz tiesas lēmumam nevienam no mantiniekiem nebija tiesību nedz pārdot akcijas, nedz deleģēt tiesības kādam ar tām rīkoties. Otrkārt, FKTK nav veicis pārbaudi, kuram kādas akcijas pieder, uz kā pamata pieder un vai šis pamatojums ir leģitīms," skaidroja Kvēps.

Advokāts atgādināja, ka "Olmafarm" pieder 42,56% "Olainfarm" akciju. Kvēps apgalvo, ka 26.aprīlī tās uz pirkuma līguma pamata ieguva čehu investīciju kompānija "Black Duck Invest".

Kvēps informēja, ka tiesas process par līguma spēkā esamību Čehijā nav noslēdzies, tas nozīmē, ka šīm akcijām ir apgrūtinājums un par to "Olainfarm" vajadzēja informēt FKTK. Tajā pašā laikā šā gada 16.jūnijā par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu, proti, iegūstot 21,97% balsstiesību, ziņoja SIA "Farma Fund", vēl pēc nedēļas AS "AB City".

"Pat ja jaunā, "Repharm" kontrolētā, "Olmafarm" valde ignorē noslēgto darījumu, FKTK nevar ignorēt "Black Duck Invest" tiesības, noslēgtu līgumu un deponētu 30 miljonu darījuma summu, kuras izcelsmi un iemaksu Latvijas institūcijas ir pārbaudījušas un atzinušas," pauda Kvēps.

Viņš arī piebilda, ka nedz "Farma Fund", nedz "AB City" nav ieguvuši akciju īpašumtiesības. "Farma Fund" balsstiesības ir saņēmuši caur pilnvaru rīkoties ar tām, savukārt "AB City" balsstiesības ieguvuši, jo tas kontrolē "Farma Fund". Faktiski vienīgie, kas tiešām ir samaksājuši naudu par akcijām, ir "Black Duck Invest", kuri 6.oktobrī atbilstoši līgumam deponēja 30 miljonus eiro, uzskata Kvēps.

Viņaprāt, ņemot vērā iepriekš minēto, tagad akcionāru sapulcē varētu balsot gan "Black Duck Invest", gan pats "Olmafarm", "Farma Fund" un arī "AB City".

"Pašlaik visbezatbildīgākā rīcība no FKTK puses būtu pieņemt, ka "Olainfarm" iziet ārā no biržas, jo tādējādi viņi "paslaucītu savu neizdarību zem paklāja", klaji ignorējot valsts deleģēto funkciju, noveltu atbildību un nespēju tikt galā ar uzraudzību no saviem pleciem. Taču šis nav tikai stāsts par "Olainfarm", tas ir stāsts par visu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzību. FKTK ir piešķirta publiskā funkcija - uzraudzīt regulēto akciju un finanšu tirgus caurspīdību, taču situācijā ar "Olainfarm" tas nav noticis," norādīja Kvēps.

Advokāta ieskatā, ja FKTK pieļaus, ka "Olainfarm" iziet ārā no akciju tirgus un neapturēs notiekošos procesus, tad tas "ir skaidrs signāls jebkuram mazākuma akcionāram, ka, pērkot akcijas, neviens viņu neaizsargās". Tas pats attiecas arī uz ārvalstu investoriem, piebilda Kvēps.

Pagaidām FKTK ir apstiprinājis, ka saņēmis "Black Duck Invest" paziņojumu par nozīmīgu līdzdalību un lūdzis sniegt vienošanās kopiju, uz kuras pamata iestājušās "Black Duck Invest" tiesības. "Black Duck Invest" to ir sniedzis un gaida izlēmīgu rīcību no uzraugošās institūcijas, informēja Kvēps.

Savukārt "Olainfarm" pārstāvji norādīja, ka šis ir "Black Duck Invest" un saistīto personu mēģinājums kavēt akcionāru sapulces norisi un iespējas akcionāriem paust savu nostāju par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

"Olainfarm" pārstāvji uzsvēra, ka visus ar akcionāru balsstiesību nodošanu saistītos dokumentus izvērtējusi FKTK, un FKTK kā procesa uzraugs nav paudusi nekādus iebildumus.

"Mūsu prioritāte ir aizstāvēt visu likumīgo akcionāru intereses un nodrošināt iespēju visiem akcionāru sarakstā esošajiem akcionāriem paust savu viedokli par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem. Kā noteikts likumā un regulētā tirgus noteikumos, 14.oktobra akcionāru sapulcē var piedalīties tie akcionāri, kas ir ierakstīti akcionāru sarakstā uz 2021.gada 6.oktobri. Šos datus nodrošina neatkarīga institūcija - depozitārijs, un "Olainfarm" valde pēc šiem datiem arī vadīsies. Ar paziņojumiem presē par akcionāru neviens nevar kļūt," uzsver "Olainfarm" pārstāvji.

Savukārt juridiskie jautājumi, kas ilgstoši bijuši izvirzīti priekšplānā, turpmāk tiks uzticēti juristiem, lai "Olainfarm" vadības komanda varētu koncentrēties uz uzņēmuma stratēģijas īstenošanu un attīstību farmācijas jomā.

Ceturtdien, 14.oktobrī, notiks "Olainfarm" ārkārtas akcionāru sapulce. Ņemot vērā Covid-19 ārkārtas situāciju valstī, akcionāru sapulce notiks tikai elektroniski, un akcionāri sapulcē piedalīsies un balsos, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

"Olainfarm" apzinās, ka, iespējams, varētu būt mēģinājumi kavēt sapulces gaitu no "Black Duck Invest" un saistītu personu puses, kā tas noticis arī līdz šim, skaidroja uzņēmuma pārstāvji. Lai nodrošinātu iespēju visiem akcionāriem paust savu viedokli par sapulcē izskatāmajiem jautājumiem, uzņēmums ir nodrošinājis efektīvu elektroniskās sapulces platformu.

Jau ziņots, ka "Black Duck Invest", kas apgalvo, ka kļuvis par "Olmafarm" piederošo 42,5% "Olainfarm" akciju īpašnieku, 6.oktobrī paziņoja, ka izpildījis akciju pārdošanas un pirkšanas līgumā ar "Olmafarm" ietvertās saistības un atbilstoši līguma noteikumiem pārskaitījis bankas norēķinu kontā pirkuma maksas daļu par akcijām - 30 miljonus eiro.

Uzņēmuma pārstāvji skaidroja, ka atbilstoši līgumam nauda par 42,5% "Olainfarm" akcijām ir deponēta bankas kontā, līdz otra darījuma puse izpildīs savas saistības, pārskaitot akcijas.

Pēc 30 miljonu eiro pārskaitīšanas "Black Duck Invest" 6.oktobrī ir nosūtījis paziņojumu FKTK par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu "Olainfarm".

Savukārt "Olainfarm", lai nepieļautu manipulācijas finanšu tirgū, ir iesniegusi no "Black Duck Invest" saņemtos dokumentus Valsts policijā, lai noskaidrotu, vai paziņojums par nozīmīgas līdzdalības iegūšanu nav iespējamā noziedzīga nodarījuma turpinājums.

"Black Duck Invest" pārstāvis Vojtehs Kačena apgalvoja, ka naudas deponēšana nozīmē, ka "Black Duck Invest" ir ieguvis visas ar nopirktajām akcijām saistītās un no tām izrietošās tiesības, tostarp balsstiesības "Olainfarm" akcionāru sapulcē.

Savukārt "Olmafarm" valdes loceklis un "Olainfarm" padomes loceklis Pēteris Rubenis pauda viedokli, ka "Black Duck Invest" un Kvēpa paziņojumi par naudas pārskaitījumu "Olmafarm" ir kārtējais mēģinājums izkrāpt "Olmafarm" piederošās "Olainfarm" akcijas, jo "Olmafarm" nekad nav pārdevis tās Čehijas uzņēmumam.

Rubenis skaidroja, ka par bijušās "Olmafarm" valdes locekles Milanas Beļevičas parakstīto līgumu, ko viņa parakstīja, vairs nebūdama "Olmafarm" amatpersona, un uz kuru atsaucas "Black Duck Invest", ir sākts kriminālprocess un notiek aktīva izmeklēšana.

Jau ziņots, ka "Black Duck Invest" iepriekš paziņoja, - farmācijas grupa "Repharm" kontroli "Olainfarm" pārņēmusi pretlikumīgi un "Black Duck Invest" turpinās aizstāvēt savas tiesības Latvijas un Čehijas tiesās, lai panāktu ar "Olmafarm" noslēgtā "Olainfarm" akciju iegādes darījuma izpildi.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. "Olainfarm" lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai.

FKTK padome atļāva "Repharm" grupas uzņēmumam "AB City" izteikt "Olainfarm" akciju atpirkšanas obligāto piedāvājumu, jo "AB City" uz netiešas līdzdalības pamata bija ieguvusi no "Olainfarm" akcijām izrietošās balsstiesības, kas veidoja 30,85% no balsstiesīgo akciju kopskaita. "AB City" akciju atpirkšanas obligātajā piedāvājumā un papildus izsludinātajā akciju pārdošanas iespējā palielināja līdzdalību "Olainfarm" kapitālā līdz 48,1%.

Ņemot vērā plānoto "Olainfarm" 14.oktobra akcionāru sapulces lēmumu par akciju izslēgšanu no biržas, "AB City" ievietojis "Nasdaq Riga" biržā akciju pirkšanas uzdevumu par cenu 9,26 eiro, kas tiks uzturēts, līdz sāksies obligātā akciju atpirkšana.

Paziņojumā teikts, ka "AB City" kontrolē ir 48,1% no "Olainfarm" balsstiesībām, un saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likumu pirms akciju izslēgšanas no regulēta tirgus ir jāveic obligāta akciju atpirkšana.

Pēc "AB City" aprēķiniem akciju atpirkšanas cena būs 9,26 eiro par katru akciju.

"Olainfarm" koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019.gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājās 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.