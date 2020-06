Agris Auce: Konkurence apdrošināšanā turpina samazināties

Drīz vien varēsim atvadīties no vēl vienas apdrošināšanas sabiedrības – beigs pastāvēt Latvijas vecākā ārzemju apdrošināšanas sabiedrība, kas beidzamā laikā bija pazīstama ar vārdu "Seesam". Apdrošinātāji "Compensa" un "Seesam" ir paziņojuši, ka ar 1. jūliju "Seesam" tiks pievienota "Compensai". Attiecībā uz Latviju precīzāk būtu teikt Igaunijas "Seesam Insurance AS" Latvijas filiāle tiek pievienota Lietuvas apdrošinātāja "Compensa Vienna Insurance Group ADB" Latvijas filiālei.

Lai arī abas šīs sabiedrības, kuras tagad tiks apvienotas, pieder Austrijas apdrošinātājam "Viena Insurance Group", tomēr šī apvienošanās turpinās pirms kāda laika iesākušos konkurences samazināšanos Latvijas apdrošināšanas tirgū.

Kopumā šobrīd ir pazīmes, ka apdrošināšanā Latvijā vērojama patērētājiem nelabvēlīga tendence – virzība uz apdrošināšanas tirgus oligopolu – līdzīgi kā Ziemeļvalstīs, piemēram, Somijā, Zviedrijā vai kaimiņos Igaunijā kur ir tikai daži apdrošinātāji. Patērētājiem tas nozīmēs cenu pieaugumu un iespējams arī apdrošināšanas nosacījumu pasliktināšanos. Tā kā apdrošināšanas tirgū konkurenci virza un patērētājus visvairāk aizsargā apdrošināšanas brokeri, tad mazinoties konkurencei, iespējams, redzēsim mēģinājumus no apdrošinātāju puses izmantot savu dominējošo stāvokli, lai samazinātu brokeru komisijas atlīdzības un citādi apgrūtināt brokeru darbu, un tālāk mazinātu konkurenci apdrošināšanas tirgū. Apdrošināšanas nozares profesionāļi droši vien vēl labi atceras pirms pāris gadiem notikušo Konkurences padomes izmeklēšanu par iespējamo apdrošinātāju karteli OCTA jomā saistībā ar visu apdrošinātāju īstenoto strauju un vienlaicīgu OCTA cenu palielināšanu un brokeru komisiju samazināšanu. Toreiz gan konkurences izmeklēšana aprobežojās ar Latviju, lai gan OCTA apdrošinātāji Latvijā lielāko tiesu darbojās visā Baltijā un konkurences uzraudzības ziņā gadījums varēja būt bijis arī piekritīgs Eiropas Savienības Konkurences Ģenerāldirektorātam Briselē nevis nacionālajām konkurences padomēm, jo pastāvēja aizdomas arī par neatļautu pārrobežu sadarbību cenu un konkurences jautājumā. Un tad jau būtu bijis interesanti redzēt tā laika ģenerāldirektora Johannessa Laitenbergera vadītās un eirokomisāres Margrētes Vestageras pārraudzītās iestādes darbību arī pie mums Baltijā.

Atgādināsim pēdējo septiņu gadu notikumus Latvijas apdrošināšanas tirgū. 2013. gadā pēc trauksmainas šaubīgu īpašnieku veiktas avantūras Apvienotās Karalistes tirgū savas licences zaudē apdrošināšanas sabiedrība "Balva". "Balvas" daudzmiljonu saistības OCTA jomā Latvijā sedz Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs (LTAB) (caur obligātajiem OCTA prēmiju atskaitījumiem uz LTAB to sedza visi OCTA lietotāji), bet Apvienotajā Karalistē daudzmiljonu zaudējumus sedza turienes garantiju fondi. 2014. gadā Polijas un Austrumeiropas lielākais apdrošinātājs nopirka no RSA (Royal Sun Alliance) Latvijas lielāko apdrošinātāju "Baltu" un to apvienoja ar savu Latvijas filiāli. 2015. gadā "Vienna Insurance Group" (VIG) ar AAS "Baltikums" iegādi uzsāka savu vērienīgo apdrošinātāju uzpirkšanu Latvijā un Baltijā. Pēc tam triju gadu laikā VIG Latvijā jau pieder četri apdrošinātāji: "Baltikums", "BTA", "Seesam" un "Compensa" filiāle. Nav ilgi jāgaida un sākas apdrošinātāju apvienošana: "Baltikums" tika apvienots ar "BTA". Šobrīd ir sperts nākamais solis: "Compensa" apvienota ar "Seesam".

Kopumā septiņu gadu laikā Latvijas apdrošinātāju skaits ir samazinājies gandrīz divas reizes – no 10 līdz 6, un ļoti iespējams, ka "BTA" un "Compesna" apvienošana arī ir tikai laika jautājums. Šāda monotona un visai strauja konkurences samazināšanās ir visai uztraucoša parādība.

Profesionālo apdrošināšanas brokeru asociācija uzskata, ka apdrošināšanas nozari uzraugošajai institūcijai – Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) būtu arvien nopietnāk jādomā kā veicināt konkurenci apdrošināšanas nozarē un kā veicināt to, lai apdrošināšanas sabiedrības kā savu reģistrācijas valsti izvēlētos Latviju, nevis kā šobrīd – Igauniju vai Lietuvu.